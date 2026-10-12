La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Lille OSC

Este martes 13 de octubre, el Arsenal de Inglaterra recibe al Lille OSC de Francia en el Emirates Stadium para la segunda fecha de la UEFA Champions League. Los ingleses van por su segunda victoria en el certamen, mientras los franceses quieren hacerse de sus primeros puntos tras tropezar en su debut.



En la Fecha 1, los Gunners le pegaron al Napoli de Italia por la mínima del capitán noruego Martin Odegaard, aparte en la Premier League remontaron 2-1 al Leeds United gracias al italiano Ricardo Calafiori y el brasileño Bruno Guimaraes.



Con respecto a los Dogos, llegaron a estar dos veces en ventaja sobre el Real Betis de España, gracias al japonés Ayase Ueda y al brasileño Alexsandro Ribeiro, sin embargo, les dieron la vuelta 2-3 en el complemento. Ya en la Ligue 1, ganaron al Le Havre por la mínima de Dilane Bakwa.



La buena noticia para el actual campeón inglés es que desde el fin de semana recuperó al atacante alemán Kai Havertz, al mediocampista Declan Rice y al defensa Ezri Konsa, sin embargo, el griego Christos Tzolis continúa fuera por una lesión en el isquiotibial y el francés William Saliba sigue recuperándose de su problema en la espalda.



Aquí está la posible alineación del Arsenal para el encuentro:

El posible once del Arsenal vs Lille

Noni Madueke | David Price/GettyImages

Portero: David Raya – El español acaba de ser titular el fin de semana, pero ha sido el hombre de confianza de su compatriota Mikel Arteta desde hace un largo tiempo, además que le agrada su seguridad para jugar con los pies.

Defensa: Ezri Konsa – Con William Saliba fuera de la jugada, el cuerpo técnico aplaude el retorno del zaguero central. Contra el Leeds destacó por ser uno de los jugadores que más acciones defensivas realizó con diez.

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño fue de los peores calificados de su equipo el fin de semana, pero también es un hombre clave en la parte baja. Siempre facilita la salida y sabe imponerse en el juego aéreo.

Lateral izquierdo: Piero Hincapié – El ecuatoriano sería colocado de arranque en lugar de Ricardo Calafiori, quien jugó el fin de semana en la liga. Pensando en su gran despliegue físico para lanzarse al frente no sería descabellado que fuera lanzado en reemplazo del italiano.

Lateral derecho: Ben White – El fin de semana se encargó de repartir una asistencia, llegando a dos en la liga. Posee una inteligencia táctica sobresaliente y sabe bien como neutralizar al contrario.

Mediocentro: Declan Rice – Fue el Gunner más sobresaliente el fin de semana, pues llevó a cabo diez acciones defensivas y consiguió el mayor número de pases con 89, sin olvidar que puso una asistencia. Es el pulmón del equipo.

Mediocentro: Mikel Merino – Debido a su escasa actividad contra el Leeds United, ya que ingresó al 90', el español podría aparecer en el arranque tomando el sitio de Myles Lewis-Skelly. El campeón el mundo aporta equilibrio y una gran cantidad de duelos ganados defendiendo y atacando.

Mediocentro: Martin Odegaard – El capitán diría presente en el inicio, pues es el cerebro del equipo gracias a su visión de juego. Se espera que sea el encargado de orquestar y ver cómo superar el cerco defensivo del rival.

Extremo izquierdo: Noni Madueke – Tras su brillante juego del fin de semana, es posible que Eberechi Eze se quede esperando una vez más su turno. El atacante creo tres ocasiones de peligro, fue el más veloz de todo el duelo y acabó con el mayor número de pases en área contratia con ocho.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Uno de los favoritos de la afición no podría quedarse fuera. Su desborde constante, capacidad para generar peligro en el uno contra uno y su precisión en metros finales son sus mejores armas.

Delantero: Viktor Gyökeres – El partido de Kai Havertz no fue muy bueno en la liga, así que podrían mandar al sueco a comandar la ofensiva, ya que ingresó de cambio al 63’ el fin de semana. Su potencia física y capacidad para arrastrar marcas podrían abrir el camino para batir el arco francés.

Ezri Konsa | David Price/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, Ezri Konsa, Ben White

Mediocampistas: Declan Rice, Mikel Merino, Martin Odegaard

Delanteros: Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Bukayo Saka

Así se vería la posible alineación del Lille OSC (4-2-3-1)

Lille OSC | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

Portero: Berke Özer

Defensas: Romain Perraud, Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Maxima Goffi

Mediocampistas: Nabil Bentaleb, Benjamin André, Hákon Haraldsson

Delanteros: Gaëtan Perrin, Ayase Ueda, Dilane Bakwa

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27