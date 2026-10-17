La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Nottingham Forest

El Arsenal tiene seis puntos de seis posibles en la Champions League, donde viene de golear 3-0 al Lille por la segunda jornada. En la Premier League, por su parte, marcha segundo con 15 unidades y una única derrota en seis partidos. Este domingo, los Gunners visitarán al Nottingham Forest por la fecha 7 con la intención de trasladar el buen rendimiento europeo a la liga inglesa, seguir sumando y acercarse al Manchester City, que lidera la tabla con puntaje perfecto.

La posible alineación del Arsenal vs Nottingham Forest

Declan Rice, Arsenal | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

POR: David Raya - Arteta valora que Raya sabe participar del partido más allá de sus atajadas. Sabe pararse para anticipar pelotas largas y funcionar como una alternativa de pase cuando el rival presiona.

LD: Ben White - El DT podría devolverle la titularidad para administrar los minutos de Jurriën Timber. Se entiende con Bukayo Saka y eso le permite incorporarse al ataque sin problemas.

DFC: Ezri Konsa - Su participación hace mucho más amena la ausencia de William Saliba. Es un zaguero ideal para adelantarse y defender lejos del área. Desde ahi anticipa los movimientos del delantero rival y sabe cuándo perseguirlo sin dejar desprotegida su zona.

DFC: Gabriel Magalhaes - Prefiere ir directo al delantero antes que esperar a que reciba la pelota. Su ímpetu le va a servir a los Gunners para impedir que el Forest encuentre espacios para el contragolpe.

LI: Riccardo Calafiori - No muchos laterales interpretan el ataque con tanta libertad. Calafiori puede pasar de estar a la par de Gabriel a terminar esa jugada dentro del área rival, lo cual, a su vez, le complica la tarea defensiva a los rivales. Llega descansado y con una participación cada vez más imporante en el esquema de Arteta.

MC: Declan Rice - Es complicado encontrar una jugada en la que Rice no haya sido parte. Es el líder del mediocampo y el que ordena al resto de los jugadores. Eso no quiere decir que no se meta de lleno en las jugadas e incluso esté cerca de situaciones de ataque.

MC: Bruno Guimaraes - Cuantas más responsabilidades tiene, mejor le va. El gol que hizo desde afuera del área contra el Leeds confirmó que puede resolver situaciones ofensivas y, contra el Lille, buscó todo el tiempo ser opción de pase. Son actuaciones que se repiten en todos los partidos de los que forma parte.

ED: Bukayo Saka - Entró desde el banco en la Champions y en seis minutos dio una asistencia y marcó un tanto. Entiende y reconoce cuándo atacar al lateral y cuándo convertir una posesión en una ocasión de gol, por eso contra el Forest podría estar desde el inicio para generar peligro desde temprano.

MCO: Martin Odegaard - Es el indicado para modificar el funcionamiento ofensivo del Arsenal sin necesidad alguna de tener la pelota en sus pies todo el tiempo. Conecta con los defensores, con los mediocampistas y con los delanteros y se entiende perfecto con todos. No por nada es el capitán del equipo.

EI: Eberechi Eze - Su presencia en el once habitual de Arteta estuvo en duda desde el comienzo de la temporada, pero el martes tuvo la oportunidad de su vida y la aprovechó con un gol. No está tan comodo ubicado en el sector izquierdo porque prefiere ir por adentro y aprovechar su habilidad para resolver en espacios reducidos. Aun así, tiene la motivación de pelear por el puesto.

DC: Kai Havertz -Su interpretación de la posición le permite ser influyente fuera del área sin estar desconectado de la definición. Entró en la Champions y dio una asistencia, el ejemplo perfecto. En la Premier lleva dos goles.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimaraes

Mediapuntas: Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eberechi Eze

Delantero: Kai Havertz

Así se vería la formación del Nottingham Forest (4-2-3-1)

Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest | Julian Finney/GettyImages

Portero: Matz Sels

Defensas: Ola Aina, Ousmane Diomande, Murillo

Mediocampistas: Daniel Muñoz, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams

Mediapuntas: Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye

Delantero: Liam Delap