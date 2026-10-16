La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar a Espanyol

El Espanyol y el Atlético de Madrid se ven las caras este sábado 17 de octubre en el RCDE Stadium por la novena jornada de LaLiga 2026/27. Los rojiblancos llegan en el segundo lugar con 19 puntos, a dos del Barcelona, y encadenan cinco victorias seguidas entre todas las competiciones. El equipo de Manolo González es 12° con 8 unidades y acumula tres partidos sin ganar.

Simeone no tiene bajas y el desafío ahora es dosificar energías antes del viaje a Alemania para jugar con Stuttgart. Todo indica que Julián Álvarez tendrá por fin su primera titularidad en LaLiga.

A continuación, el posible once de Diego Simeone.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Espanyol

POR - Jan Oblak: Sostuvo el arco en cero ante el Manchester United con una gran atajada a Matheus Cunha en el tiempo de descuento. A sus 33 años sigue siendo uno de los arqueros más fiables de Europa.

LD - Marcos Llorente: Lateral, volante o extremo. Juega donde Simeone lo necesite y siempre rinde. Ya marcó en la Champions en Anfield y anté Alavés obligó a Sivera a lucirse con un gran remate.

DFC - Cristian Romero: Apareció en el minuto 87 en Vitoria para marcar el gol del triunfo tras un centro de Álex Baena. Carácter y personalidad para poco a poco convertirse en un líder del equipo.

DFC - Dávid Hancko: Entró en el segundo tiempo ante el Alavés en lugar de Le Normand y le dio otra seguridad a la zaga. Zurdo, rápido para corregir y con muy buena salida, es una pieza clave en el esquema de Simeone.

LI - Alejandro Grimaldo: Llegó entre dudas físicas tras el parón y respondió con un gol ante Alavés y la jugada que terminó en el 2-0 ante el United. Su zurda es un arma constante, tanto en jugada como en pelota parada.

ED - Giuliano Simeone: Intensidad pura. Presiona, recupera y se proyecta por la banda derecha sin descanso. De los futbolistas que mejor interpretan el ADN del Aleti.

MC - Pablo Barrios: Abrió el marcador ante el Manchester United a los 47 segundos. Dinámico y con buena llegada, se consolida como uno de los pilares del mediocampo.

Atletico De Madrid V Manchester United - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md2 | Europa Press Sports/GettyImages

MC - Johnny Cardoso: Jugó los 90 minutos en Vitoria y es el equilibrio en la zona media. Recupera, juega simple y cubre las espaldas de sus compañeros, un trabajo silencioso que Simeone valora mucho.

EI - Álex Baena: Entró en el entretiempo ante el Alavés y le cambió la cara al equipo, con el centro del gol de Romero en el final. Ya suma cuatro goles en LaLiga.

DC - Kang-in Lee: Superó las molestias en el tobillo que trajo de su selección y entró en el segundo tiempo en Vitoria. Se mueve entre líneas, se asocia en espacios reducidos y le da pausa al ataque.

DC - Julián Álvarez: Todavía no fue titular en LaLiga esta temporada, pero dejó su huella desde el banco cuando ingresó. Ante United arrancó desde el vestuario y de a poco va dejando atrás la crisis que lo marcó al inicio de la temporada.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee, Julián Álvarez

Así se vería la formación del Espanyol (4-2-3-1)

RCD Espanyol de Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Portero: Ángel Fortuño

Defensores: Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman

Mediocampistas: Pol Lozano, Edu Expósito

Mediapuntas: Tyrhys Dolan, Javi Hernández, Bryan Zaragoza

Delantero: Roberto Fernández

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