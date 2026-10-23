La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar al Deportivo de La Coruña

El Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano por la décima jornada de LaLiga 2026/27. Los colchoneros marchan segundos y llegan con cinco victorias seguidas en el torneo, la última un 1-0 en Cornellà gracias al gol de Álex Baena en el minuto 89. La visita, por su parte, se ubica en el 9° lugar y no ha logrado sumar de a tres en sus últimas cuatro presentaciones.

Simeone no podrá contar con Koke ni con el Cuti Romero y tendrá que dosificar cargas ya que se viene un tramo exigente con el Levante, el Bayern Múnich y el Barcelona.

A continuación, el posible once de Diego Simeone.

La posible alineación de Atlético de Madrid vs Deportivo

POR - Jan Oblak: Sostuvo el arco en cero en Cornellà en una nueva muestra de la solidez que da bajo los tres palos. En esta Liga ha jugado 9 partidos, con 8 goles encajados y 4 vallas invictas.

LD - Marcos Llorente: Entró en el segundo tiempo ante el Espanyol y fue titular en Stuttgart. Su capacidad para ir y volver por la banda le da al Atlético una salida constante por la derecha.

DFC - Robin Le Normand: La lesión del Cuti Romero le abre la puerta a la titularidad. Sumó minutos en el final del partido en Alemania y busca recuperar la confianza de Simeone con su juego aéreo y su oficio.

DFC - Dávid Hancko: Uno de los pilares. Si está bien físicamente, no sale. Su zurda para salir jugando le da otra capacidad de juego al equipo.

LI - Alejandro Grimaldo: Entró en el entretiempo ante el Espanyol y fue titular en la Champions. Lanzador de penales y especialista en pelota parada, su zurda es un arma constante.

ED - Giuliano Simeone: Jugó los 90 minutos en Cornellà y casi todo el partido en Stuttgart. Incansable, presiona, recupera y contagia a todo el equipo con su intensidad. ADN 100% colchonero.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

MC - Morten Hjulmand: Fue el mejor jugador del partido ante el Espanyol y vio la roja en Champions, pero podróa estar ante el Depor. Con Koke lesionado, el danés es el ancla del mediocampo y el encargado de cortar los avances rivales.

MC - Pablo Barrios: Sigue siendo una pieza fija en el mediocampo, aunque Simeone le dosificó los minutos en los últimos dos partidos.

EI - Álex Baena: El hombre de los minutos finales. Marcó el gol del triunfo en Cornellà en el minuto 89 y una semana antes le había puesto el centro a Romero para ganar en Mendizorroza en el 87. Hoy por hoy, el mejor jugador que tiene Simeone.

DC - Jonathan David: Delantero de área, goleador. Se mueve bien entre los centrales, ataca los espacios y abre huecos para que lleguen los volantes. Lleva marcados tres goles en esta temporada en 9 partidos.

DC - Julián Álvarez: Ante el Espanyol le dio la asistencia a Baena para el 0-1 y en Stuttgart marcó el gol del empate tras un pase de Lookman. Ante el Depor podría tener la primera titularidad en Liga de la temporada.

Así se vería la formación de Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena

Delanteros: Jonathan David, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Deportivo de La Coruña (4-2-3-1)

Portero: Leo Román

Defensores: Ximo Navarro, Giménez, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata

Mediocampistas: Lorenzo Amatucci, Diego Villares

Mediapuntas: Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay Hernández

Delantero: Nsongo

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27