El Atlético de Madrid complicó su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League luego de la derrota contra el Bayern Múnich antes del parón internacional. Esa caída en el Metropolitano lo relegó al puesto 23 de la tabla, dentro de la zona de playoffs, pero muy lejos del pase directo. Por eso, este miércoles, cuando reciba al Viking (22°), tendrá que quedarse con tres puntos que pueden ser fundamentales para sus aspiraciones, sobre todo cuando restan cuatro fechas para que finalice la fase de liga.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Viking

Baena marcó uno de los goles contra el Getafe el domingo | Angel Martinez/GettyImages

POR: Jan Oblak - El Atleti tiene el arco menos goleado de LaLiga y el esloveno sigue ampliando su colección de vallas invictas (siete). Contra el Getafe casi no tuvo trabajo y eso mismo podría repetirse ante el Viking si el Colchonero consigue dominar la posesión.

LD: Marcos Llorente - Es difícil asignarle una posición fija si en el partido Simeone le da tanta libertad. Empieza pegado a la banda y a lo largo del desarrollo del partido se lo puede ver entre los mediocampistas.

DFC: Robin Le Normand - La lesión de Cristian Romero y la ausencia de Marc Pubill le devuelven la titularidad que había perdido. Estuvo bien contra los Azulones y el miércoles podría ser la continuidad necesaria para aumentar la seguridad en sí mismo.

DFC: Dávid Hancko - Es el futbolista que más minutos tuvo desde que llegó al club. Anticipa jugadas y conduce la pelota para superar la primera linea de presión del rival. Tiene buena lectura de los partidos.

LI: Alejandro Grimaldo - Su quinto gol en LaLiga llegó desde el punto penal el domingo. Viene bien como lateral ofensivo del equipo y mejoró el ataque del Atleti a pesar de ser zaguero. Se entiende bien con el goleador, Álex Baena, y se nota en los resultados.

MC: Koke - Es uno de los indispensables del Cholo, siempre que esté disponible. Analiza de antemano cuando le conviene acelerar la circulación y cuándo es preferible que la jugada sea de pases para desordenar al rival.

MC: Pablo Barrios - Podría compartir la mitad de la cancha con dos volantes de características defensivas. Adelanta su posición y participa cerca del área para generar oportunidades que sería díficil que aparezcan con pases horizontales. Le viene bien tener a Koke y Hjulmand cuidandole la espalda.

MC: Morten Hjulmand - Su función es específica y se basa en la recuperación de la pelota, para evitar que las pérdidas terminen en contragolpe. Además, le da libertad a los laterales y a Barrios de ser parte del ataque.

ED: Giuliano Simeone - Lleva cuatro goles y dos asistencias en LaLiga. Va más allá de sus desbordes por derecha y, desde que comenzó la temporada, se lo empezó a ver en posiciones propias de un delantero.

DC: Julián Álvarez - El gol todavía se le resiste, pero lo positivo es que no pierde influencia en la construcción del ataque. Viene de dos asistencias contra el Getafe y ya tiene un gol en la Champions, que podrían ser más si el partido se inclina a favor del Atleti el miércoles.

EI: Álex Baena - Brillante. Es el líder del ataque colchonero y marcó su sexto gol en liga contra los Azulones. Se entiende bien con Grimaldo y también con Julián al momento de entrar al área rival. Eso sí, tiene la deuda pendiente de marcar en la Champions, asi que tendrá que estar atento a todas las posibilidades que puedan presentarse contra el Viking.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-3-3)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios, Morten Hjulmand

Delantero: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Álex Baena

Así se vería la formación del Viking (4-3-3)

El Viking consiguió una victoria frente al Sabah | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Portero: Østbø

Defensas: Herman Haugen, Daland, Stensness, Heggheim;

Mediocampistas: Moi, Bell, Askildsen;

Delanteros: Tripić, Botheim, Christiansen

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