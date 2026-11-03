El RB Leipzig y el Manchester City se ven las caras este miércoles 4 de noviembre en el Red Bull Arena por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27. Los Citizens suman seis puntos tras vencer al Porto, caer 4-2 ante el PSG y golear 5-1 al AEK Atenas. Pero no llegan al duelo en Alemania en sintonía: después de siete triunfos seguidos en la Premier, perdieron ante el Aston Villa y el Brighton, quedando en segundo lugar detrás del Arsenal.

Enfrente estará el Leipzig de Martín Demichelis, que ocupa el puesto 30 con apenas tres puntos y la necesidad de ganar. Tras la caída en el Bernabéu, los alemanes encadenaron tres victorias y en casa son implacables: ganaron sus cinco partidos de la temporada con un global de 19-0.

La posible alineación del Manchester City vs RB Leipzig

POR - Gianluigi Donnarumma: El City recibió 12 goles en sus últimos seis partidos, por lo que no llega a este partido en su mejor momento. Imponente por donde se lo mire, tendrá más trabajo que otros partidos.

LD - Matheus Nunes: El volante reconvertido en lateral fue titular en la caída ante el Brighton. Tiene recorrido y buena conducción, pero deberá cuidarse de Nusa, el más desequilibrante del rival.

DFC - Rúben Dias: Líder de la defensa en un momento en que la zaga del City muestra fisuras. Su experiencia en la Champions y su voz de mando serán claves en un estadio más que exigente.

DFC - Marc Guéhi: Descansó ante el Brighton pensando en Leipzig. Rápido para anticipar y sólido en el duelo, tendrá enfrente a la movilidad de Rômulo.

LI - Nico O’Reilly: Se recuperó de una molestia en la espalda y entró en el segundo tiempo ante el Brighton. El canterano tiene buena técnica y llegada, y su proyección por la izquierda puede ser una salida importante.

MC - Elliot Anderson: Abrió la goleada ante el AEK, tras un pase de Enzo Fernández, y es una de las piezas más regulares del City. Recupera, conduce y aparece en el área con frecuencia.

Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | MB Media/GettyImages

MC - Enzo Fernández: El argentino ya suma dos asistencias en esta Champions: el centro para el gol de Haaland en Oporto y el pase a Anderson ante el AEK. Le da criterio y pausa al mediocampo.

ED - Phil Foden: Llega encendido después de su triplete ante el AEK, que le valió el premio al jugador del partido. Ante el Brighton entró en el final y vuelve al once.

MCO - Rayan Cherki: Marcó ante el AEK y entró en el segundo tiempo ante el Brighton para buscar el empate. Creativo e impredecible, vuelve a ser titular para darle imaginación al ataque.

EI - Jérémy Doku: Fue de lo mejor del City en la última derrota, aunque se encontró con un Verbruggen inspirado. Su desequilibrio en el uno contra uno es un arma clave ante una defensa como la del Leipzig.

DC - Erling Haaland: Lleva cuatro goles en esta Champions en apenas dos partidos y descansó en la goleada ante el AEK. El noruego viene de una tarde gris ante el Brighton y busca reencontrarse con el gol.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensores: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández

Mediapuntas: Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del RB Leipzig (4-3-3)

FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Portero: Maarten Vandevoordt

Defensores: Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum

Mediocampistas: Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Christoph Baumgartner

Delanteros: Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa

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