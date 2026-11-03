La primera convocatoria de Argentina sin Messi, el inicio de una nueva era

La Selección Argentina comienza a transitar una nueva etapa: Lionel Scaloni presentó la lista de 28 convocados para los amistosos de noviembre y, por primera vez en más de dos décadas, Lionel Messi no figura entre los elegidos. El capitán se despidió del combinado nacional y dejó un lugar que, durante 21 años, ocupó como una de las máximas figuras del fútbol argentino.

Su salida marca un punto de inflexión para la Albiceleste, que deberá afrontar sus próximos compromisos sin el futbolista que lideró al equipo en la conquista de los títulos más importantes de su historia reciente.

Ahora, bajo la conducción de Scaloni, el seleccionado buscará adaptarse a una realidad diferente y encontrar nuevas referencias dentro del campo de juego.

Los últimos partidos de Argentina en 2026

El seleccionado nacional tendrá dos compromisos en territorio argentino durante la próxima fecha FIFA. El primero será el viernes 13 de noviembre, cuando reciba a Uruguay en La Bombonera. Cuatro días más tarde, el martes 17, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ambos encuentros serán las últimas presentaciones de Argentina durante 2026 y servirán como una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas de cara al futuro. Sin Messi, el entrenador tendrá la posibilidad de observar cómo responde el equipo ante dos rivales que exigirán diferentes planteos futbolísticos.

Una convocatoria con varias caras nuevas

La convocatoria de Scaloni presenta una combinación de futbolistas con recorrido en el seleccionado y jóvenes que comienzan a consolidarse en el plano internacional. Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez aparecen entre los nombres de mayor experiencia, mientras que Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Nicolás Paz tendrán una nueva oportunidad para sumar minutos y demostrar sus condiciones.

El técnico también contará con alternativas en todas las líneas: en defensa, la presencia de Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel le permitirá disponer de jugadores que conocen el funcionamiento del equipo y que pueden aportar experiencia en un momento de transición. En el mediocampo y el ataque, la variedad de perfiles le ofrecerá distintas posibilidades para reorganizar el juego y encontrar nuevas referencias ofensivas.

Asimismo, la convocatoria también presenta varias bajas importantes respecto de las nóminas habituales: Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron incluidos, mientras que Lautaro Martínez y Cristian Romero quedaron al margen por problemas físicos.

Por su parte, Leandro Paredes y Nahuel Molina no estarán disponibles debido a sus respectivas sanciones; a estas ausencias se suma la de Nicolás Otamendi, quien también cerró su etapa en el combinado nacional.

El desafío de construir una Argentina sin su capitán

Argentina v Benin - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

La ausencia de Messi no implica solamente la pérdida de un futbolista determinante en ataque. El capitán también fue una referencia dentro del vestuario y una figura central en los momentos decisivos de la selección durante los últimos años.

En ese escenario, los amistosos ante Uruguay y Costa Rica tendrán un valor especial. Más allá de los resultados, el entrenador podrá comenzar a observar cómo se adapta el equipo a una realidad diferente, con futbolistas que deberán asumir un protagonismo mayor.