En los últimos días trascendieron detalles sobre el estado de salud de Jamal Musiala que generaron preocupación en el Bayern Múnich. El futbolista sufrió otra crisis neurológica el lunes, la segunda recaída desde que se desplomó durante un amistoso de pretemporada ante el Heidenheim en agosto.

Según informó Bild, Musiala sufrió otra crisis de ausencia pese a los ajustes realizados en su medicación. El jugador padece una disfunción neurológica que le provoca episodios breves de desconexión y que fue diagnosticada después de que se desplomara en dos oportunidades durante los amistosos contra el Leipzig y el Heidenheim, con apenas unos días de diferencia.

En ese momento, el alemán explicó que se trataba de una afección temporal y tratable. Por su parte, aseguró que los especialistas no habían identificado riesgos adicionales para su salud y se mostró optimista respecto de la continuidad de su carrera profesional.

Sin embargo, la evolución de su enfermedad presentó complicaciones. Después de los primeros episodios, los médicos modificaron su tratamiento, pero el futbolista volvió a sufrir una crisis que llevó a revisar nuevamente la medicación. Encontrar la combinación de fármacos y las dosis adecuadas es uno de los principales desafíos para los especialistas que supervisan su recuperación.

La última recaída coincidió con una reunión del consejo de supervisión de los bávaros, en la que se abordó la situación del jugador y los pasos a seguir. La preocupación se extendió entre los principales dirigentes de la institución, aunque desde el cuerpo técnico mantienen una evaluación optimista sobre su evolución.

A pesar de lo sucedido el lunes, Musiala volvió a los entrenamientos el martes sin inconvenientes y pudo disputar los últimos 20 minutos del empate 1-1 ante el Colonia el viernes. Fue su primera presencia después de casi dos meses de ausencia por un desgarro muscular en el muslo sufrido en septiembre.

Las declaraciones de los dirigentes del Bayern

El presente del delantero dio lugar a una discusión sobre su continuidad y las condiciones de su contrato. Uli Hoeneb, Jan-Christian Dreesen y Karl-Heinz Rummenigge realizaron declaraciones que fueron cuestionadas por los hinchas, especialistas y el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO. "Lo que sabemos, lamentablemente, sugiere que será difícil que vuelva al nivel que tantas veces mostró en este estadio", dijo Rummenigge en declaraciones a Sky Germany.

😳🇩🇪 Karl-Heinz Rummenigge, hoy parte de la directiva del Bayern Munich, fue MUY CRUDO sobre el PROBLEMA DE SALUD de Jamal Musiala:



“Tiene un problema y lo sabe todo el mundo. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes.



Como club,… https://t.co/Cg8eg2BrAG pic.twitter.com/6D1EWxWaVl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 21, 2026

El dirigente reconoció que el Bayern tiene que evaluar las implicaciones económicas del contrato del alemán si no consigue recuperar su mejor rendimiento, pero precisó que todavía no se produjeron conversaciones formales sobre una posible modificación de su situación contractual.

FIFPRO cuestionó públicamente la postura de la dirigencia y consideró que sus declaraciones ejercen una presión innecesaria sobre Musiala en medio de su recuperación. El sindicato recordó que los clubes tienen la responsabilidad de proteger el bienestar de sus futbolistas y respetar los acuerdos contractuales.

Por su parte, Vincent Kompany respaldó al goleador después del partido del viernes y reafirmó su confianza en el jugador. Desde el cuerpo técnico consideran favorable su evolución y esperan seguir contando con él en los próximos compromisos.

Los bávaros visitarán al Lille el miércoles por la quinta jornada de la Champions League, con la posibilidad de que Musiala vuelva a sumar minutos sobre todo por las ausencias de Harry Kane y Michael Olise que están lesionados.