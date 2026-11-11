Los dos candidatos principales para quedarse con la '10' de Messi en la selección argentina

La camiseta número 10 de la selección argentina quedó vacante tras la despedida de Lionel Messi y su futuro ya comienza a generar interrogantes. Con el cierre de una etapa histórica, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni analiza quién será el encargado de asumir la responsabilidad de llevar uno de los dorsales más emblemáticos del fútbol mundial.

Según reveló ESPN, Nico Paz y Lautaro Martínez son los dos principales candidatos para ocupar ese lugar. Ambos atraviesan presentes destacados en Europa, aunque ofrecen características diferentes: el mediocampista representa una apuesta por la juventud y la proyección, mientras que el delantero cuenta con experiencia, liderazgo y una trayectoria consolidada en la Albiceleste.

🚨 BREAKING: Argentina’s coaching staff are considering two players to take over Lionel Messi’s iconic No. 10 shirt: Nico Paz and Lautaro Martínez. @ESPNArgentina 🧨🧨 pic.twitter.com/LOadW6vqeO — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 10, 2026

Nico Paz, la apuesta por el futuro de la Albiceleste

El mediocampista de 22 años atraviesa un destacado presente en el Como de Italia, donde se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Su visión de juego, creatividad y capacidad para generar situaciones de peligro lo convirtieron en una de las apariciones más interesantes de la nueva generación argentina.

Además, sus últimas actuaciones con Argentina en el parón internacional de septiembre también fortalecieron su candidatura, con goles ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, además de una asistencia frente al seleccionado boliviano.

Incluso el propio Messi había elogiado sus condiciones después de compartir cancha con él: "Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego".

Lautaro Martínez, la alternativa de mayor experiencia

El delantero del Inter de Milán reúne características diferentes a las de Paz, pero cuenta con un argumento importante: su peso dentro de la estructura de la selección argentina. Capitán, referente del vestuario y protagonista de los últimos éxitos de la Albiceleste, el atacante tiene una trayectoria que respalda su candidatura.

Además, es el tercer máximo goleador histórico del combinado, con 42 tantos en 86 partidos, y el segundo máximo artillero de la era Scaloni, solamente por detrás de Lionel Messi.

Asimismo, según trascendió, también cuenta con el aval de gran parte del plantel, un factor que podría tener incidencia en la elección. A esto se suma que actualmente utiliza la camiseta número 10 en el Inter, por lo que está familiarizado con la responsabilidad de llevar ese número.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Una decisión que Scaloni todavía quiere postergar

Aún así, esta fecha FIFA no será el escenario para conocer al heredero. Argentina tendrá dos compromisos durante esta ventana internacional: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente jugará contra Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En ambos compromisos, el dorsal más emblemático de la Albiceleste permanecerá vacante. La decisión responde a la intención de Lionel Scaloni de encontrar al futbolista indicado para asumir esa responsabilidad. "Por ahora no hemos definido", reconoció el entrenador cuando fue consultado sobre el tema.

Además, el reglamento de los encuentros amistosos permite que la selección no tenga la obligación de distribuir todos los dorsales del 1 al 11, por lo que no necesita asignar la camiseta de manera circunstancial mientras se resuelve quién será su próximo dueño.