La sentida despedida de Michael Carrick del Manchester United: "Es un club de fútbol único"

El Manchester United vive horas convulsionadas en pleno parón internacional de noviembre: Michael Carrick fue despedido de su cargo como entrenador y reemplazado por Mauricio Pochettino, que se marchará de la selección de Estados Unidos en las próximas horas. El ex volante central publicó en su cuenta oficial de Instagram un sentido mensaje tras dejar el cargo.

"Queridos aficionados del United, he tenido el inmenso privilegio de dirigir al Manchester United, el club de fútbol que amo. Son muy pocos los que llegan a vivir y sentir algo así, y por ello me siento increíblemente agradecido. Esto conlleva una enorme responsabilidad; estar en el Manchester United exige comprender exactamente lo que eso significa", escribió el entrenador saliente de los Diablos Rojos en un comunicado.

Además, agregó: "Es algo distinto a cualquier otro lugar. En última instancia, debes esforzarte por ser el mejor, pero existe una cultura, unos valores y unos comportamientos —forjados a lo largo de mucho tiempo— que debes respetar y seguir. Es un club de fútbol único, con una esencia y una historia que no se pueden ignorar. Eso es lo que me ha inspirado cada día".

"Quiero darles las gracias de todo corazón a los aficionados. Debo decir que son una clase de gente especial, única. Hemos vivido grandes momentos este año, instantes que todos recordaremos. Lo mejor de estar en mi posición fue ver a tantos de ustedes entregarse por completo a la emoción de esos momentos, saliendo del estadio con el deseo ferviente de volver pronto. Solo quería devolverles algo a cambio. Ese amor nunca muere", prosiguió.

Por último, cerró: "Sé que últimamente no hemos obtenido los resultados esperados, pero ustedes solo me han brindado cariño y apoyo en momentos en los que lo más sencillo —y lo que la mayoría suele hacer— habría sido mirar hacia otro lado. Eso significa mucho más que una o dos victorias. Eso es lo que los define. Por eso me enamoré de este club hace tantos años".

Su camino como entrenador del United había arrancado como interino en enero de este año y protagonizó una levantada increíble, llegando al punto de clasificarse a la UEFA Champions League 2026/27 contra todo pronóstico. El arranque de la temporada fue funesto, el Manchester está en zona de descenso y ha sufrido derrotas avergonzantes, por lo que este desenlace no sorprende a nadie.

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