El viernes 27 de noviembre, el Inter Miami volvió a perder ante el Columbus Crew en el duelo correspondiente a la vuelta por los playoffs de la MLS, y sentenció así su eliminación, con un humillante marcador global de 4-0.

Esta derrota ha provocado una inevitable pregunta entre los hinchas: ¿qué sigue para Lionel Messi? Es por eso que, a través de este artículo, traemos para ti cinco posibles destinos para la carrera de uno los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

5. Permanecer en el Inter Miami en busca de liderar un recambio general en la institución

Lionel Messi aún tiene contrato vigente con el Inter Miami | Kirk Irwin/GettyImages

Este sería, a todas luces, el escenario más predecible. En la MLS, Lionel Messi ha encontrado la paz que no tuvo nunca ni en el FC Barcelona ni tampoco en el PSG. Una paz que no tiene que ver precisamente con lo que ocurre en la cancha, porque ahí el argentino siempre la pasó bien, sino con el entorno.



En Miami, Leo y su familia pueden ir al super tranquilamente, pues viven en un contexto que admira a Messi, por supuesto, pero en donde se entiende el fútbol de una manera diferente.



Si la lógica se impone, Lionel se quedaría por unos años más en el Inter Miami, disfrutando del fútbol, y, ¿por qué no? Encabezando el recambio generacional de un club que, tras su llegada, conoció lo que era ganar… y les gustó.

4. Jugar un primer y último torneo con el Newell’s Old Boys de Argentina

Newell's Old Boys sueña con ver a Lionel Messi defender su camiseta | Rich Storry/GettyImages

En contraste con lo dispuesto en el punto anterior este es, sino el escenario menos viable, sí el segundo, o a lo mucho el tercero. Lionel Messi ama al Newell’s Old Boys de Argentina. Hablamos del club de sus amores, de esas pasiones que no desvanecen con el tiempo ni tampoco caducan.



Sin embargo, en Argentina, Lionel Messi es visto como algo más que un buen futbolista. No se trata solo del mejor en la actualidad y uno de los mejores en todos los tiempos. La ‘Pulga’, para el argentino promedio, es lo más parecido a lo que alguna vez tuvieron con Diego Armando Maradona.



Si en Miami Leo va al super y camina como si nada entre los pasillos, en Argentina difícilmente podría andar por la vereda sin que los hinchas irrumpan sus pasos y le saquen cientos de fotografías, apagando la paz que el rosarino tanto valora viviendo en los Estados Unidos.

3. Fichar por un club de mayor jerarquía que le permita retirarse en una liga más competitiva

Lionel Messi podría continuar su carrera en una liga top | Jason Mowry/GettyImages

Si bien es cierto que el fin de la carrera de Lionel Messi está verdaderamente cerca y que sus mejores años ya pasaron, el talento sigue ahí, y de la jerarquía mejor ni hablemos.



Si el rosarino se pone a atender las ofertas que muy seguramente ya tiene sobre la mesa, seguro se encontrará con más de una propuesta proveniente de ligas de mayor jerarquía en comparación con la MLS.



Este escenario, aunque poco probable, le permitiría, a sus hinchas y a su legado, un adiós un tanto más acorde a su exitosa trayectoria como futbolista profesional, retirándose mientras disputa competencias de talla internacional.

2. Regresar al FC Barcelona

Lionel Messi se convirtió en leyenda jugando para el FC Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Para los románticos del juego, esos que crecimos viéndolo a Leo debutar con el dorsal número 30, pasando después al 19, y, finalmente, al enigmático 10, este sería el escenario perfecto.



Ver a Messi vestir por última vez la camiseta del FC Barcelona en un partido oficial, cuando menos, sería el desenlace perfecto para una carrera que ya de por sí ha sido más que perfecta.

1. El adiós

Lionel Messi cada vez estaría más cerca de retirarse | PAUL ELLIS/GettyImages

En el fútbol, como en la vida, el tiempo pasa y no perdona. A los años parece no importarle lo que se lleva en su innecesario afán de avanzar, pero avanza. Y mientras avanza, deja atrás muchas cosas.



Pensar en el adiós de Lionel Messi es pensar en un evento que cada vez está más cerca de suceder. Al libro de su exitosa trayectoria ya le quedan muy pocas páginas, y la derrota del día de hoy, ante el Columbus Crew, pudo representar el adiós.



Un escenario poco probable, tomando en cuenta que el astro argentino todavía tiene contrato vigente con el Inter Miami. Pero en el fútbol las cosas pueden cambiar en cualquier momento.

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