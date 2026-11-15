Lamine Yamal continúa su camino a la grandeza a su corta edad: ya como campeón del mundo, el internacional español tendrá una responsabilidad grande utilizando la camiseta 10 de España, el dorsal más mítico y pesado de la historia del fútbol.

Pelé, Maradona y su ídolo, Leo Messi, entre tantos otros, han sido los encargados de portar ese número en sus espaldas, que es sinónimo de buen fútbol, gambeta, inteligencia táctica y que parece darle al jugador la capacidad extra de hacer lo impensable. Ahora, en España le tocará el turno al joven maravilla del FC Barcelona.

Este estreno se daría en el duelo de este domingo entre los campeones del mundo y la selección de Inglaterra, en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League, donde los dirigidos por Luis de la Fuente son grandes candidatos a la gloria.

Lamine Yamal y Leo Messi en la final del Mundial | Carl Recine/GettyImages

Tras la polémica por la ausencia de Lamine en el choque contra la República Checa, el entrenador confirmó su titularidad frente a los Tres Leones: "Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema".

En las últimas horas, fue otro campeón del mundo como Andrés Iniesta el que lo llenó de elogios en diálogo con DAZN: "Está claro que Lamine tiene un talento brutal. Está en sus manos poder convertirse en un jugador único. Ojalá tenga una progresión cada año a mejor, que siga mejorándose él y haciendo mejor al equipo. Para mí, como culé y como español, es una suerte y una gozada que Lamine sea jugador del Barça y de la selección".

El joven maravilla ya lleva 37 apariciones con la absoluta de España, con once goles en su cuenta personal y las consagraciones en la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.