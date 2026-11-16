Las 5 principales razones por las que el fútbol mexicano está estancado

Ricardo La Volpe reabrió el debate sobre porqué el fútbol mexicano no puede dar el salto de calidad a pesar de los recursos económicos, infraestructura y la afición importante que posee para ser una de las mejores ligas del mundo.

La Volpe señaló directamente el exceso de extranjeros, particularmente en posiciones que considera fundamentales para la formación de jugadores mexicanos: defensa central, lateral y mediocentro defensivo.

Un argumento válido, pero solo es la punta del iceberg del estancamiento del campeonato mexicano de Primera División.

A continuación, mencionamos cinco de estos argumentos que arrastran el prestigio de la Liga MX.

5. Exceso de extranjeros y menos oportunidades para los mexicanos

Hay muchos jugadores extranjeros en la Liga MX | Jam Media/GettyImages

Esta es la principal crítica de La Volpe y, probablemente, una de las más importantes.



El entrenador argentino cuestionó que los clubes recurran a extranjeros incluso para posiciones que, desde su perspectiva, deberían ser desarrolladas por futbolistas mexicanos.



También criticó que los futbolistas no formados en México ocupen lugares en las bancas, reduciendo todavía más las oportunidades para los jóvenes.



Su planteamiento es que un mexicano necesita competir por minutos desde temprano para desarrollar experiencia, confianza y regularidad.

4. Deficiente formación de jóvenes y falta de continuidad

Muy pocos jóvenes mexicanos tiene continuidad | Jam Media/GettyImages

México tiene academias, centros de entrenamiento e infraestructura, pero no siempre consigue transformar sus talentos juveniles en futbolistas consolidados de Primera División.



Hay una diferencia enorme entre debutar y desarrollarse. Un joven puede debutar a los 17 o 18 años, pero si después pasa varias temporadas jugando pocos minutos sin consolidarse como un elemento titular difícilmente alcanzará su máximo potencial.

3. La ausencia del ascenso y descenso

Los directivos se han encargado de quitar el ascenso y descenso | Jam Media/GettyImages

Este es otro de los puntos que La Volpe ha criticado públicamente y es que no es para menos.



Si de por sí, el fútbol mexicano suele ser gris y con muy pocas sorpresas en donde difícilmente son campeones clubes por debajo de la media, hace falta un aliciente que exija presión y exigencia, que motiven al jugador a darlo todo hasta el final del torneo y no solamente esperar las vacaciones sin inconvenientes.



El sistema de ascenso y descenso permanece suspendido desde 2020. Su ausencia modifica los incentivos deportivos de los clubes: los equipos que ocupan las últimas posiciones no enfrentan la posibilidad inmediata de perder su lugar en Primera División.



En octubre de 2026, La Volpe argumentó que esta situación reduce la presión competitiva y afecta especialmente a los equipos con menos recursos, que tendrían incentivos para desarrollar y vender futbolistas jóvenes.

2. Pocos mexicanos dan el salto al fútbol europeo

Mexicanos destacados prefieren quedarse en México antes de salir al extranjero | Jam Media/GettyImages

La exportación de jugadores es otro indicador importante. Los jugadores mexicanos no buscan progresar deportivamente y prefieren mantenerse en su zona de confort sin sacrificar su salario que es superior en México que en el extranjero.



Durante años, México produjo futbolistas que consiguieron oportunidades en clubes europeos. Sin embargo, en tiempos recientes ha sido más complicado consolidar una corriente constante de jóvenes mexicanos hacia ligas competitivas.

1. Falta de continuidad en los proyectos deportivos y preparación de entrenadores

No hay paciencia para los entrenadores mexicanos | Jam Media/GettyImages

Este problema suele recibir menos atención, pero tiene una enorme influencia. En México es frecuente que los clubes cambien de entrenador después de una mala racha, sin importar si el proyecto apenas comienza.



Esto provoca que los futbolistas jóvenes tengan que adaptarse constantemente a diferentes sistemas, metodologías y exigencias.



También existe un problema relacionado con la preparación de entrenadores en categorías inferiores. De igual manera, los clubes mexicanos prefieren contratar a un técnico sudamericano u extranjero antes que brindarle la oportunidad a un técnico mexicano.

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