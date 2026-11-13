Las cinco razones por las que Guardiola es el entrenador que necesita la selección de Estados Unidos

La salida de Mauricio Pochettino de la selección de Estados Unidos ya es oficial. Según anunció el Manchester United, el argentino es el nuevo director técnico de los diablos rojos. Esta decisión supone que la Federación de Estados Unidos deba buscar un nuevo seleccionador.

En ese escenario, Pep Guardiola aparecería como el principal apuntado para tomar las riendas del equipo nacional, de acuerdo con The Athletic. Su eventual desembarco representaría una apuesta de alto impacto, aunque también abriría interrogantes sobre su adaptación al fútbol de selecciones y los objetivos de cara al Mundial de 2030.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Talks between the USA and Pep Guardiola are expected to ACCELERATE in the COMING WEEKS! 🇺🇸



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Las cinco razones por las que Guardiola encajaría en Estados Unidos

Su posible incorporación estaría respaldada por varios factores, desde su experiencia en la élite europea y su capacidad para desarrollar jóvenes talentos hasta la posibilidad de construir una identidad futbolística de cara a la próxima cita mundialista.

Sin embargo, también habría aspectos que la federación debería considerar antes de avanzar por su contratación.

1. Una identidad de juego para dar el salto de calidad

El técnico español situó al Manchester City en la élite del fútbol mundial | NurPhoto/GettyImages

Uno de los principales desafíos de su llegada a Estados Unidos sería consolidar una identidad futbolística que le permita competir contra las selecciones más importantes del mundo. El combinado norteamericano cuenta con jugadores que actúan en las principales ligas europeas, pero necesitaría encontrar un funcionamiento colectivo capaz de potenciar sus características individuales. En ese contexto, Guardiola podría aportar una idea reconocible, basada en la posesión, la presión alta, la movilidad y el protagonismo con la pelota.



Su experiencia en el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City podría aportar herramientas para potenciar ese talento y podría servir como referencia para construir un modelo de juego que le permita a Estados Unidos desarrollar una estructura competitiva.

2. Su capacidad para potenciar a los jóvenes

La selección de Estados Unidos tiene una generación de jóvenes jugadores | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El talento emergente sería otro de los argumentos para considerar su contratación. Estados Unidos cuenta con una generación de futbolistas que todavía tendría margen de crecimiento: jugadores como Christian Pulisic, Gio Reyna, Yunus Musah y Malik Tillman podrían beneficiarse de un entrenador con experiencia en el desarrollo de jóvenes y en la evolución de sus capacidades tácticas.



Guardiola trabajó con futbolistas de distintas generaciones y consiguió potenciar a varios de ellos durante sus etapas en Europa. Además, su influencia podría extenderse a los jugadores que buscan ganarse un lugar en las próximas convocatorias.

3. Experiencia para competir contra las grandes potencias

Guardiola le dio al Manchester City la primera Champions de su historia | Visionhaus/GettyImages

La trayectoria internacional del español sería un factor diferencial para una selección que aspira a dar un salto competitivo. Guardiola conquistó tres Champions League y numerosos campeonatos nacionales; esa experiencia en escenarios de máxima exigencia podría aportarle a Estados Unidos una conducción acostumbrada a gestionar partidos decisivos y enfrentamientos contra rivales de primer nivel.



Después de alcanzar los octavos de final del Mundial de 2026, el siguiente objetivo del combinado norteamericano sería acercarse a las principales potencias y convertirse en un contendiente habitual en las instancias decisivas. La presencia de un entrenador con semejante recorrido podría elevar las exigencias internas y transmitir una mentalidad competitiva diferente.



De igual manera, su palmarés no garantizaría resultados inmediatos, ya que también dependería de la calidad y el funcionamiento del plantel disponible.

4. El desafío de adaptar su método al fútbol de selecciones

Guardiola aún no ha dirigido a ninguna selección | Stephen Maturen/GettyImages

Más allá de sus virtudes, Guardiola tendría que afrontar una dificultad importante: trasladar sus conceptos futbolísticos a un contexto con mucho menos tiempo de entrenamiento. A diferencia de lo que sucede en un club, no podría trabajar diariamente con los internacionales ni solicitar incorporaciones para cubrir determinadas posiciones.



La diferencia entre disponer de un plantel construido a su medida y trabajar con los futbolistas elegibles sería uno de los principales desafíos. Incluso jugadores destacados de Estados Unidos, como Tyler Adams, tendrían características diferentes a las de los mediocampistas que el técnico acostumbró a utilizar en sus equipos.

5. Su conocimiento y vínculo con Estados Unidos

El entrenador ha mostrado su interés por el país estadounidense | Carl Recine/GettyImages

Después de finalizar su primera etapa como técnico del Barcelona, en 2012 pasó un año sabático en Nueva York junto a su familia. Ese vínculo previo podría facilitar su adaptación al país y representar un punto favorable al momento de evaluar un nuevo desafío profesional.



Además, el propio ténico habría manifestado en distintas oportunidades su interés por las posibilidades de crecimiento del fútbol estadounidense. La expansión de la MLS, el desarrollo de nuevas generaciones y la proyección internacional que tendría el país de cara al próximo Mundial podrían convertir la propuesta en una experiencia atractiva.



No obstante, su principal interrogante estaría relacionado con su disponibilidad. Después de diez años en el Manchester City, Guardiola expresó su intención de tomarse un descanso antes de regresar a los bancos; de hecho, habría rechazado la posibilidad de asumir la dirección técnica de Italia este mismo verano.

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