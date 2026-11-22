Las dos novedades que manda Joel Huiqui de arranque para el Cruz Azul vs Chivas
Joel Huiqui sorprendió con un par de decisiones para el compromiso de Cruz Azul ante Chivas de Guadalajara en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. El técnico mexicano mandará a Andrés Gudiño de arranque y también apostará por José Paradela, quien corre el riesgo de perderse el duelo de ida de los cuartos de final.
Huiqui mandará a sus mejores hombres para el importante enfrentamiento ante el Rebaño Sagrado. Gudiño sería titular en lugar de Kevin Mier, quien siguió dejando dudas en su actuación más reciente ante Tigres.
El técnico de la Máquina decidió que Paradela jugará de titular a pesar de que cuenta con cuatro tarjetas amarillas en la fase regular del torneo. Si el medio argentino es amonestrado frente a Chivas este domingo 22 de noviembre, se perdería el primer partido de la fiesta grande del futbol mexicano.
Gudiño y Paradela jugarán contra Chivas en la jornada 17
Andrés Gudiño ha compartido la titularidad con Kevin MIer a lo largo de la campaña. El arquero mexicano ha disputado cinco partidos con la Máquina en el Apertura 2026, ha recibido ocho goles y ha dejado su puerta en cero en una ocasión. En este duelo vital para los cementeros, Huiqui le da la confianza a 'Gudi'.
Por su parte, Paradela es un jugador vital para Huiqui. El argentino ha disputado 12 partidos, anotado tres goles y dado cinco asistencias. Los cuatro partidos que no fue convocado fue por una lesión.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.