Joel Huiqui sorprendió con un par de decisiones para el compromiso de Cruz Azul ante Chivas de Guadalajara en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. El técnico mexicano mandará a Andrés Gudiño de arranque y también apostará por José Paradela, quien corre el riesgo de perderse el duelo de ida de los cuartos de final.

Huiqui mandará a sus mejores hombres para el importante enfrentamiento ante el Rebaño Sagrado. Gudiño sería titular en lugar de Kevin Mier, quien siguió dejando dudas en su actuación más reciente ante Tigres.

EL ONCE DE LA MÁQUINA QUE BUSCARÁ EL LIDERATO EN GUADALAJARA.



VAMOOOOS, CRUZ AZUL 💙 pic.twitter.com/76svO8nGrS — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 22, 2026

El técnico de la Máquina decidió que Paradela jugará de titular a pesar de que cuenta con cuatro tarjetas amarillas en la fase regular del torneo. Si el medio argentino es amonestrado frente a Chivas este domingo 22 de noviembre, se perdería el primer partido de la fiesta grande del futbol mexicano.

José Paradela jugaría de titular ante Chivas, a pesar del riesgo de suspensión | Jam Media/GettyImages

Gudiño y Paradela jugarán contra Chivas en la jornada 17

Andrés Gudiño ha compartido la titularidad con Kevin MIer a lo largo de la campaña. El arquero mexicano ha disputado cinco partidos con la Máquina en el Apertura 2026, ha recibido ocho goles y ha dejado su puerta en cero en una ocasión. En este duelo vital para los cementeros, Huiqui le da la confianza a 'Gudi'.

Andrés Gudiño le ganó la partida a Kevin Mier y será titular | Agustin Cuevas/GettyImages

Por su parte, Paradela es un jugador vital para Huiqui. El argentino ha disputado 12 partidos, anotado tres goles y dado cinco asistencias. Los cuatro partidos que no fue convocado fue por una lesión.