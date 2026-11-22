En la búsqueda por el boleto a las semifinales de la Conferencia Este, el Inter Miami recibió un revés inesperado por parte del Columbus Crew, ya que lo goleó 0-3 en el Nu Stadium, en el primer partido de la Primera Ronda al mejor de tres. Un doblete del chileno Gonzalo Tapia y una diana de Taha Habroune fueron suficientes para pegarle al local, que además se quedó con diez elementos por la expulsión del defensa argentino Gonzalo Luján.



Sin duda esta ha sido una de las peores goleadas que ha sufrido La Pulga vistiendo la casaca rosa, no obstante, no ha sido la única, por ello vamos a repasar otros episodios bochornosos de las Garzas, tanto en la liga local como en otras competencias.

Lionel Messi and Inter Miami fall at home in the first game of the best-of-3 Round One of the 2026 MLS Cup Playoffs 😱 pic.twitter.com/mJ2LQxB1I2 — Yahoo Sports (@YahooSports) November 22, 2026

1. Inter Miami 0-4 PSG

Joao Neves, Fabian Ruiz | Alex Grimm/GettyImages

En la memoria de muchos aún está la polémica forma en que las Garzas se metieron al primer Mundial de Clubes que contó con 32 equipos. El cuadro rosa ganó su pase por ser local, pero eso no evitó que el actual bicampeón de la UEFA Champions League los vapuleara en casa.



En los octavos de final, Lio y compañía poco pudieron hacer y el cuadro de Francia logró su boleto a los cuartos de final a través de un doblete del portugués Joao Neves, más una diana del marroquí Achram Hakimi y un autogol del argentino Tomás Avilés en el Mercedes-Benz Stadium.

2. Minnesota United 4-1 Inter Miami

Robin Lod | David Berding/GettyImages

El 10 de mayo del 2025 llegó la primera goleada que recibieron los Herons en la liga local por más de tres goles de diferencia en el Allianz Field.



Si bien La Pulga puso el único tanto aquella vez, el sudafricano Bongokuhle Hlongwane, Anthony Markanich y el finlandés Robin Lod aparecieron por los Loons, sumado al autogol del argentino Marcelo Weigandt.

3. Inter Miami 0-3 Orlando City

Luis Muriel, Tadeo Allende | Megan Briggs/GettyImages

Ocho días después vino otro pésimo resultado para las Garzas, esta vez en el Clásico de Florida en Fort Lauderdale. Aun cuando el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano fue local en el Chase Stadium, los Leones celebraron gracias al colombiano Luis Muriel, el croata Marco Pasalic y el islandés Dagur Dan Thorhallson.



Del mismo modo, el 10 de agosto del 2025, los de morado ganaron otra vez el clásico por 4-1 con doblete de Muriel, pero Messi no estuvo por lesión.

4. Nashville SC 4-1 Inter Miami

Hany Mukhtar, Andy Najar | Carly Mackler/GettyImages

Bajo el mando del argentino Guillermo Hoyos, los floridanos recibieron una goleada en la presente temporada, el pasado 15 de agosto del 2026. Miami acudió al GEODIS Park, donde Messi asistió al venezolano Telasco Segovia, pero a la vez falló un penal. El hondureño Andy Najar, el alemán Hany Mukhtar, con doblete, y el inglés Sam Surridge fueron los verdugos.

5. Al-Nassr 6-0 Inter Miami

Al-Nassr v Inter Miami - Riyadh Season Cup | Yasser Bakhsh/GettyImages

El 1 de febrero del 2024, en la Riyadh Season Cup, es decir, en un choque de pretemporada, el equipo donde milita Cristiano Ronaldo goleó de forma escandalosa, no obstante, el portugués no estuvo por lesión.



Del otro lado, Messi solamente jugó siete minutos cuando la pizarra ya estaba definida. El brasileño Anderson Talisca logró un triplete con la escuadra de Arabia Saudita.

6. Alianza Lima 3-0 Inter Miami

Lionel Messi, Paolo Guerrero | Mariana Bazo/GettyImages

Previo a la temporada presente, las Garzas visitaron territorio peruano, más preciso, el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, como parte de la Noche Blanquiazul 2026. Aun con Messi y el uruguayo Luis Suárez, los incas se llevaron la gloria con un doblete de Paolo Guerrero.

7. New York Red Bulls 4-0 Inter Miami

Lewis Morgan, Tomas Aviles | Ira L. Black/GettyImages

El 23 de marzo del 2024, los taurinos aplastaron a los de rosa con un triplete del escocés Lewis Morgan más un tanto del venezolano Wikelman Carmona y cuatro asistencias del belga Dante Vanzeir, sin embargo, aquella vez el campeón del mundo no estuvo presente por lesión.