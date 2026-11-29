El Arsenal y el Manchester City empataron a dos goles en la jornada 12 de la Premier League. El empate le supo derrota al equipo dirigido por Enzo Maresca debido a dos jugadas polémicas que pudieron cambiar el resultado a favor de los Citizens. Erling Haaland, figura del cuadro mancuniano, llevó su molestia a las redes sociales y evidenció las fallas del árbitro John Brooks.

A través de sus historias de Instagram, Haaland publicó un par de imágenes cuestionando el trabajo arbitral. En su primera publicación compartió un posteo de The Athletic en el que se muestra cómo Bruno Guimarães sujeta por el cabello a Jeremy Doku, una acción que ameritaba tarjeta roja.

En la publicación se señala que el defensa Jurrien Timber había hecho lo mismo minutos antes de esta jugada y tampoco fue sancionado por conducta violenta o agresión a un rival.

Haaland explota en redes por la mano de Gyökeres

En su segunda historia, Haaland compartió una publicación de brfootball en la que se criticó el trabajo del árbitro Brooks por no señalar un claro penalti a favor de los Citizens tras una mano de Viktor Gyökeres en el área.

La jugada se registró al minuto 90+6 y podría haber cambiado el resultado del encuentro.

Haaland no acompañó sus publicaciones con un mensaje y dejó hablar las imágenes por sí mismas. El jugador noruego podría hacerse acreedor a una sanción por parte de la Federación Inglesa de Futbol por insinuar que el colegiado actuó con un sesgo en contra de los Citizens.

Después de esta jornada, el Manchester City se quedó en el segundo lugar de la Premier League, con 23 puntos. Los Gunners siguen en el primer puesto de la tabla, con 29 unidades.

¿Este partido terminará teniendo un impacto en la carrera por el título? ¿O el Manchester City logrará reponerse a este duro golpe?