España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid por la sexta y última jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. Los dos ya están clasificados a los cuartos de final, pero el primer puesto está en juego. La Roja ganó sus cinco partidos y suma 15 puntos, el último un 2-0 en Praga con goles de Álex Baena y Marc Pubill. Su racha invicta ya alcanzó los 43 encuentros.

Inglaterra tiene 12 puntos después de ganarle 2-1 a Croacia en la noche en que Harry Kane se convirtió en el jugador con más partidos de su historia. Para quedarse con el grupo, los Tres Leones deben ganar por dos goles o más, ya que España se impuso 3-2 en Wembley en el debut.

A continuación, los posibles onces de Luis de la Fuente y Thomas Tuchel.

La posible alineación de España vs Inglaterra

POR - Unai Simón: Dejó el arco en cero en Praga por primera vez en esta fase de grupos. Su experiencia y liderazgo serán claves ante un ataque inglés que necesita marcar al menos dos goles.

LD - Pedro Porro: Jugó su primer partido desde el Mundial ante República Checa, asociándose con con Yéremi Pino por la derecha. Si juega Lamine, su sociedad con él puede ser una de las armas más buscadas de España.

DFC - Pau Cubarsí: Una de las piezas fijas de la campeona del mundo. Tendrá enfrente a un Kane que juega como pocos de espaldas al arco. Un duelo sumamente exigente.

DFC - Dean Huijsen: Se ganó el puesto en el centro de la defensa con regularidad y salida limpia. Alto, zurdo y con buen pie, deberá estar muy atento a las pelotas paradas, una de las armas más importantes de los ingleses.

LI - Marc Cucurella: Sus subidas por la izquierda fueron de lo más punzante de España en Praga. Intenso y agresivo, tendrá un duelo directo con Rogers, la gran figura inglesa ante Croacia.

MC - Fabián Ruiz: Fue titular frente a República Checa, dándole equilibrio al doble pivote. Su zurda para filtrar pases y su llegada desde segunda línea son recursos que De la Fuente valora y mucho.

Fabián Ruiz | Sebastian Widmann/GettyImages

MC - Pedri: Descansó en el inicio ante Chequia y vuelve al once para el partido más importante del grupo. Con él en cancha, España tiene la pelota y marca el ritmo del partido.

ED - Lamine Yamal: Se perdió el partido de Praga por una inflamación en la rodilla, pero ya está disponible. Lleva cuatro goles y una asistencia en esta Nations League, y en Wembley abrió el marcador a los dos minutos.

MCO - Fermín López: Titular en Praga, apunta a repetir desde el arranque. Su presión tras pérdida será clave para cortar la salida inglesa, así como también sus llegadas por sorpresa.

EI - Álex Baena: Abrió el marcador de penal en Praga y ya sabe lo que es marcarle a Inglaterra. Su zurda es una amenaza constante.

DC - Mikel Oyarzabal: Superó la gripe que lo dejó afuera del último partido y vuelve al centro del ataque. Ante Inglaterra tiene un gran antecedente, siendo el autor de los dos goles de la final de la Euro 2024.

La posible alineación de Inglaterra vs España

POR - Jordan Pickford: Con Inglaterra necesitado, podrá dejar espacios atrás por lo que su lectura de juego será determinante para cortar ataques al espacio. Su juego largo es una salida rápida para el contragolpe.

LD - Trent Alexander-Arnold: Conoce bien a muchos de sus rivales. Sus centros desde la derecha y su capacidad para sumarse al mediocampo y sumar jugadores será clave.

DFC - Jarell Quansah: La lesión de Konsa le abre la puerta a la titularidad, tal como ocurrió ante Croacia. Rápido y fuerte en el duelo, tendrá que estar atento a los movimientos de Oyarzabal entre los centrales.

DFC - Dan Burn: Fue titular ante Croacia. Su altura es una de las armas de Inglaterra en ambas áreas, aunque le cuesta cuando lo encaran jugadores más ligeros y veloces.

LI - Lewis Hall: Uno de los fijos de Tuchel en esta Nations League. Con su buena conducción y su llegada por la izquierda, tendrá la difícil tarea de controlar a Lamine Yamal.

MC - Elliot Anderson: Fue titular ante Croacia y está totalmente consolidado en el doble pivote. Dinámico, rápido para recuperar y con capacidad para romper líneas con la pelota.

MC - Declan Rice: Viene de jugar 78' ante Croacia. Es el motor de Inglaterra con un despliegue y llegada desde atrás que serán fundamentales para un equipo que tendrá que adelantar líneas.

ED - Morgan Rogers: Con un gol, fue la figura en Wembley frente a Croacia y premiado como el jugador del partido. Potencia, conducción y llegada al gol para este jugador que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Morgan Rogers | Naomi Baker - The FA/GettyImages

MCO - Jude Bellingham: Si Rice es el motor, Jude es el cerebro. Un jugador temperamental, ganador, capaz de marcar la diferencia en un partido de esta trascendencia.

EI - Anthony Gordon: Ya le marcó a España en Wembley y jugando en el fútbol español, conoce de memoria a muchos de sus rivales. Sabe atacar los espacios y es un el primer defensor cuando el equipo pierde la pelota.

DC - Harry Kane: Superó el récord de partidos de Peter Shilton y lo celebró con el gol del triunfo ante Croacia. El Balón de Oro marcó en los cinco partidos de esta Nations League, incluido el de cabeza en Wembley ante España.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensores: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Álex Baena

Delantero: Mikel Oyarzabal

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Thomas Tuchel | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Portero: Jordan Pickford

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Dan Burn, Lewis Hall

Mediocampistas: Elliot Anderson, Declan Rice

Mediapuntas: Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane