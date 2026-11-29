El partido entre el Arsenal y el Manchester City este domingo por la Premier League puede ser un anticipo de quién ganará la liga inglesa esta temporada. Si bien todavía quedan muchísimas fechas por delante, los Gunners y los Citizens son dos de los grandes favoritos. Los de Mikel Arteta son líderes de la tabla de posiciones y los dirigidos por Enzo Maresca ocupan el tercer puesto, luego de una seguidilla de partidos sin ganar que los relegó por detrás del Brighton.

Por eso, Londres será testigo de una oportunidad de revancha para los visitantes, que cayeron ante los Gunners en la Community Shield y en la Premier 2025/26.

La posible alineación del Arsenal vs Manchester City

El capitán saldrá a la cancha con la idea de quedarse con los tres puntos | Visionhaus/GettyImages

POR: Kepa Arrizabalaga - Acostumbrado a jugar solo en las copas nacionales, le toca asumir la responsabilidad en la Premier por la lesión de David Raya. Respondió bien ante los remates del Borussia Dortmund en la Champions League, pero el juego aéreo sigue siendo su asignatura pendiente.

LD: Jurriën Timber - Su posición en los papeles es más que nada orientativa. Arteta le da tanta libertad que hasta se lo puede ver por el sector izquierdo de a ratos. Se desenvuelve bien entre los mediocampistas, lo que puede ser muy útil para desarticular la presión de los Citizens.

DFC: Ezri Konsa - Es bueno defendiendo a delanteros que buscan recibir entre los zagueros. Tiene paciencia para elegir el momento de intervenir y resolver con pocos movimientos. La titularidad de William Saliba, una vez recuperado, dejó de estar garantizada gracias al rendimiento del inglés.

DFC: Gabriel Magalhaes - Va de lleno a los enfrentamientos individuales y el domingo va a tener uno de sus preferidos con Erling Haaland. Además, en las jugadas de pelota detenida puede explotar las deficiencias defensivas del City.

LI: Riccardo Calafiori - La competencia con Piero Hincapié empieza a ponerse interesante. Calafiori tiene condiciones técnicas para ser parte de la elaboración de jugadas desde posiciones interiores, pero últimamente le está faltando precisión cuando se incorpora al ataque.

MC: Declan Rice - Ya no se encasilla en mediocampista defensivo, sobre todo si se tiene en cuenta con la facilidad que llega a posiciones de remate. Ante el Dortmund estuvo a centímetros de marcar el gol de la victoria.

MC: Bruno Guimarães - Con espacio y unos segundos para decidir, puede armar una jugada que cambie todo el partido. Todavía le cuesta desenvolverse cuando un encuentro se vuelve puro contragolpe, por eso, su entendimiento con Rice va a ser clave ante un domingo que se perfila asi.

ED: Noni Madueke - La lesión de Bukayo Saka hizo que lograra ganarse al público del Emirates y lo está aprovechando. Entre el Newcastle y el Dortmund hizo un gol y una asistencia. Su esfuerzo está dando rédito.

MCO: Martin Odegaard - El fútbol del capitán está siendo muy poco recompensado en cuanto a goles y asistencias. La experiencia y conocimiento del plantel le da pie a encontrar a sus compañeros entre el lateral y el zaguero rival sin demorarse más que un milisegundo.

EI: Eberechi Eze - Estrenó su cuenta goleadora en la Premier con el Arsenal y empieza a entenderse muy bien con Kai Havertz, sobre todo cuando el alemán retrocede y le libera espacios para atacar dentro del área rival.

DC: Kai Havertz - El presente de Viktor Gyökeres le pone competencia al puesto, pero el alemán sigue siendo el delantero predilecto de Arteta para las grandes citas. Su participación en la gestación de los ataques distingue su juego del sueco y, además, marcó en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos con los Citizens.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: Kepa Arrizabalaga

Defensas: Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimaraes

Mediapuntas: Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze

Delantero: Kai Havertz

La posible alineación del Manchester City vs Arsenal

Enzo perfila para ser titular contra el Arsenal | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - Donnarumma ya está acostumbrado resolver situaciones de gol de un momento a otro. El problema es que el City lleva diez partidos sin tener su arco en cero y en el Emirates podría ser complicado salir de esa racha, sobre por la facilidad de los locales para generar chances en pelota detenida.

LD: Matheus Nunes - Haberse formado como mediocampista es la explicación a lo que ofrece desde desde el lateral derecho. Se asocia con el resto del equipo por adentro y se adelanta para hacer envíos al área rival. Está recuperado de su lesión en el tobillo.

DFC: Rúben Dias - Es el encargado de coordinar los movimientos de una defensa que está en su peor momento de la temporada. Enfrentarse a Kai Havertz va a ser entretenido de ver porque el alemán está acostumbrado a retroceder para participar en la elaboración, y Dias prefiere jugar con el delantero de espaldas.

DFC: Marc Guéhi - No le importa si tiene a un adversario encima, Guéhi sale jugando igual. Últimamente, los delanteros rivales están consiguiendo anticiparse a sus movimientos dentro del área, por eso, recuperar la precisión en sus intervenciones tiene que ser uno de sus objetivos para el domingo.

LI: Joško Gvardiol - En los partidos complicados, opta por avanzar con la pelota en los pies hasta encontrar un pase que elimine una línea de presión rival. Su regreso al lateral izquierdo el domingo va a darle un desafío extra en la labor defensiva, en caso que Madueke muestre el mismo nivel de otros partidos.

MC: Enzo Fernández - Llegó en el verano y se convirtió en una de las figuras del City. Maresca necesita que aproveche su fútbol para adelantarse y darle las herramientas a Haaland para abrir el marcador, en lugar de limitar su participación a la circulación de la pelota.

MC: Elliot Anderson - Estrenó su cuenta goleadora en la Premier ante el Fulham y volvió a probar suerte desde diferentes distancias en la Champions. Es un jugador completo, que pone su talento tanto en las tareas defensivas como en las de ataque. Su incorporación desde segunda línea es una de las variantes ofensivas que mejor le están funcionando al equipo.

ED: Iliman Ndiaye - Perfila para titular, entre otras cosas, por una característica distintiva de su fútbol que es la facilidad para cambiar la dirección de una jugada en espacios reducidos. Eso puede romper con la defensa organizada de los Gunners.

MCO: Rayan Cherki - Te resuelve una jugada con cualquiera de los dos perfiles sin perder calidad en la ejecución. Eso lo convierte en un futbolista que amplía las posibilidades de pase y juego. Viene de rescatar un punto europeo con un gol en el minuto 86.

EI: Jérémy Doku - Estuvo relegado en lo que va de la temporada, aunque aprovechó los minutos que el DT le dio. Sus cambios de dirección hacen difícil anticipar hacia dónde terminará cada incursión por la izquierda. Viene de darle una asistencia a Ayyoub Bouaddi en la Champions.

DC: Erling Haaland - Convirtió en cada uno de sus últimos cuatro partidos ligueros contra el Arsenal. Si bien llega con dificultades para encontrar ocasiones dentro del área, este tipo de partidos suele llevarlo a reencontrarse con el gol y su buen fútbol.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Enzo Fernandez, Elliot Anderson

Mediapuntas: Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland