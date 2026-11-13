Las posibles alineaciones titulares del partido Jamaica vs México

La serie de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre la selección mexicana y la selección jamaiquina arrancará este sábado14 de noviembre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) en el National Stadium.

De esa manera, les dejamos las posibles alineaciones titulares de los dos combinados nacionales.

La posible alineación de Jamaica vs México

Andre Blake es una de las figuras de Jamaica | Jam Media/GettyImages

PO: Andre Blake - Es un guardameta de grandes reflejos y excelente capacidad de reacción. Además, destaca en los manos a mano y el juego aéreo.

LD: Denzel Hall - Es un lateral derecho con potencia física y velocidad. Tiene capacidad para recorrer toda la banda.

DFC: Joel Latibeaudiere - Es un defensa central versátil, fuerte en los duelos individuales y con buena lectura para anticipar.

DFC: Miguel Freckleton - Es un central zurdo con buena presencia física y capacidad para defender el juego aéreo.

LI: Richard King - Es un defensor con capacidad para jugar como central o lateral izquierdo.

MC: Kevon Lambert - Es un mediocentro de perfil defensivo. Aporta recuperación, disciplina táctica y equilibrio.

MC: Karoy Anderson - Es un volante mixto con despliegue físico, movilidad y capacidad para presionar.

ED: Kaheim Dixon - Es un extremo rápido y vertical. Su principal virtud es el desequilibrio en el uno contra uno y su capacidad para atacar los espacios.

MCO: Tyrese Hall - Es un mediocampista técnico y creativo. Tiene buen control, visión de juego y capacidad para progresar con el balón.

EI: Renaldo Cephas - Es un atacante explosivo, con velocidad y habilidad para conducir en carrera.

DC: Tyreece Campbell - Es un delantero dinámico que destaca por sus desmarques, velocidad y capacidad para atacar.

Así se vería la formación de Jamaica (4-2-3-1)

Portero: Andre Blake.

Defensas: Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King.

Mediocampistas: Kevon Lambert, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Tyrese Hall, Renaldo Cephas.

Delantero: Tyreece Campbell.

La alineación titular de México vs Jamaica

Julián Quiñones volvió a la convocatoria tras el Mundial | Charlotte Wilson/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y sigue siendo la opción uno en la portería.

LD: Rodrigo Huescas - El lateral y carrilero derecho destaca por su velocidad, potencia física y recorrido por la banda.

DFC: César Montes - El capitán sobresale por su fortaleza física, estatura y dominio del juego aéreo.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad. Además, destaca por su agresividad en la marca y anticipación.

LI: Mateo Chávez - Es un defensor dinámico, con velocidad y buena capacidad para recorrer toda la banda.

MD: Erik Lira - Fue el mejor jugador del tricolor en el Mundial 2026 y destaca por su recuperación, intensidad y lectura táctica.

MC: Gilberto Mora - El mediapunta e interior ofensivo, sobresale por su técnica individual, visión de juego y capacidad para jugar entre líneas.

MI: Obed Vargas - El mediocampista del Atlético de Madrid destaca por su inteligencia táctica, movilidad y capacidad para recuperar balones.

ED: Jesús Manuel Corona - El extremo derecho de Rayados destaca por su regate, control orientado y habilidad para superar rivales en espacios reducidos.

DC: Armando González - 'La Hormiga' la está rompiendo en Europa y destaca por sus desmarques, capacidad para atacar los espacios y definición dentro del área.

EI: Julián Quiñones - El extremo izquierdo sobresale por su potencia física, velocidad y capacidad de conducción.

Así se vería la formación del México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez.

Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora, Obed Vargas.

Delanteros: Jesús Manuel Corona, Armando González, Julián Quiñones.

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