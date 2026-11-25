Arrancan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el enfrentamiento de ida entre el Club León y Club de Fútbol Cruz Azul, séptimo y segundo lugar, respectivamente.

El compromiso será este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio León.

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones del cuadro guanajuatense y el conjunto celeste en el primer partido de la llave.

La posible alineación titular de León vs Cruz Azul

León se metió a la Liguilla en la última fecha | Manuel Guadarrama/GettyImages

PO: Óscar García - El guardameta que destaca por sus reflejos, sus reacciones en distancias cortas y su capacidad para intervenir en mano a mano.

LD: Iván Moreno - El lateral derecho tiene vocación ofensiva, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque y enviar centros al área.

DFC: Jhohan Romaña - El defensa central es fuerte en los duelos individuales, agresivo en la marca y con buena capacidad para anticipar.

DFC: Juan José Guevara - El central destaca por su fortaleza física, el juego aéreo y la disputa de balones divididos.

LI: Sebastián Vegas - El defensor chileno cuenta con buena salida de balón y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, su polivalencia aporta mucho al equipo y se ha acondicionado más como lateral por izquierda.

MCD: José Rodríguez - El jugador destaca por su recuperación de balón, posicionamiento táctico, anticipación y disciplina defensiva.

MD: Jordi Cortizo - El mediocampista mexicano es de perfil creativo y habilidoso, capaz de desequilibrar mediante su técnica individual.

MC: Rodrigo Echeverría - El mediocampista es disciplinado tácticamente, fuerte en los duelos y eficaz para recuperar balones y dar equilibrio al equipo.

MC: Fernando Beltrán - El mediocampista es dinámico, con gran movilidad, capacidad para recuperar balones y también cuenta con un gran despliegue físico.

MI: Daniel Arcila - El jugador cuenta con buen control orientado, capacidad para filtrar pases y habilidad para generar ocasiones cerca del área.

DC: Diber Cambindo - Es un delantero de potencia y profundidad, con capacidad para generar peligro y finalizar las jugadas.

Así se vería la formación del León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas.

Mediocampistas: José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila.

Delanteros: Diber Cambindo.

La posible alineación titular de Cruz Azul vs León

Cruz Azul ha recuperado a varios elementos que estaban lesionados | Jam Media/GettyImages

PO: Kevin Mier - El portero colombiano tuvo descanso en la última jornada, pero se espera que sea el titular en la Liguilla.

LD: Jeremy Márquez - Es un jugador dinámico que destaca por su movilidad, recorrido y capacidad para recuperar balones.

DFC: Willer Ditta - El central colombiano tiene velocidad, agresividad en los duelos individuales y capacidad para anticipar a los delanteros.

DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente que destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Agustín Palavecino – El argentino es un volante mixto que tiene buena visión de campo, conducción, distribución y golpeo de media y larga distancia.

MC: Érik Lira - El capitán celeste es un pivote de recuperación, tácticamente disciplinado y es fundamental para el equilibrio del equipo.

MD: José Paradela - El interior ofensivo y mediapunta destaca por su técnica individual, conducción, cambio de ritmo y creatividad.

MCO: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases.

MI: Carlos Rotondi - El plurifuncional extremo argentino tiene cono su principal virtud la profundidad ofensiva.

DC: Nicolás Ibáñez - El delantero argentino suele ser el delantero estelar de Joel Huiqui gracias a su olfato goleador.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Érik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.

Delantero: Nicolàs Ibáñez.

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