Las posibles alineaciones titulares del partido León vs Cruz Azul
Arrancan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el enfrentamiento de ida entre el Club León y Club de Fútbol Cruz Azul, séptimo y segundo lugar, respectivamente.
El compromiso será este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio León.
De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones del cuadro guanajuatense y el conjunto celeste en el primer partido de la llave.
La posible alineación titular de León vs Cruz Azul
PO: Óscar García - El guardameta que destaca por sus reflejos, sus reacciones en distancias cortas y su capacidad para intervenir en mano a mano.
LD: Iván Moreno - El lateral derecho tiene vocación ofensiva, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque y enviar centros al área.
DFC: Jhohan Romaña - El defensa central es fuerte en los duelos individuales, agresivo en la marca y con buena capacidad para anticipar.
DFC: Juan José Guevara - El central destaca por su fortaleza física, el juego aéreo y la disputa de balones divididos.
LI: Sebastián Vegas - El defensor chileno cuenta con buena salida de balón y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, su polivalencia aporta mucho al equipo y se ha acondicionado más como lateral por izquierda.
MCD: José Rodríguez - El jugador destaca por su recuperación de balón, posicionamiento táctico, anticipación y disciplina defensiva.
MD: Jordi Cortizo - El mediocampista mexicano es de perfil creativo y habilidoso, capaz de desequilibrar mediante su técnica individual.
MC: Rodrigo Echeverría - El mediocampista es disciplinado tácticamente, fuerte en los duelos y eficaz para recuperar balones y dar equilibrio al equipo.
MC: Fernando Beltrán - El mediocampista es dinámico, con gran movilidad, capacidad para recuperar balones y también cuenta con un gran despliegue físico.
MI: Daniel Arcila - El jugador cuenta con buen control orientado, capacidad para filtrar pases y habilidad para generar ocasiones cerca del área.
DC: Diber Cambindo - Es un delantero de potencia y profundidad, con capacidad para generar peligro y finalizar las jugadas.
Así se vería la formación del León (4-1-4-1)
- Portero: Óscar García.
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas.
- Mediocampistas: José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila.
- Delanteros: Diber Cambindo.
La posible alineación titular de Cruz Azul vs León
PO: Kevin Mier - El portero colombiano tuvo descanso en la última jornada, pero se espera que sea el titular en la Liguilla.
LD: Jeremy Márquez - Es un jugador dinámico que destaca por su movilidad, recorrido y capacidad para recuperar balones.
DFC: Willer Ditta - El central colombiano tiene velocidad, agresividad en los duelos individuales y capacidad para anticipar a los delanteros.
DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.
LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente que destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.
MC: Agustín Palavecino – El argentino es un volante mixto que tiene buena visión de campo, conducción, distribución y golpeo de media y larga distancia.
MC: Érik Lira - El capitán celeste es un pivote de recuperación, tácticamente disciplinado y es fundamental para el equilibrio del equipo.
MD: José Paradela - El interior ofensivo y mediapunta destaca por su técnica individual, conducción, cambio de ritmo y creatividad.
MCO: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases.
MI: Carlos Rotondi - El plurifuncional extremo argentino tiene cono su principal virtud la profundidad ofensiva.
DC: Nicolás Ibáñez - El delantero argentino suele ser el delantero estelar de Joel Huiqui gracias a su olfato goleador.
Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)
- Portero: Kevin Mier.
- Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Érik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.
- Delantero: Nicolàs Ibáñez.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.