La selección mexicana de Rafael Márquez sigue sin ganar después de cinco juegos. En su compromiso más reciente, cayeron 3-2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por lo tanto, tendrán que ganar en casa este martes 17 de noviembre a las 22:30 horas (Estados Unidos) y 20:30 horas (México) en el Estadio BBVA.

De esa manera, les dejamos las posibles alineaciones titulares de México y Jamaica en el enfrentamiento de vuelta.

La alineación titular de México vs Jamaica

Gilberto Mora fue titular y marcó un gol | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y sigue siendo la opción uno en la portería.

LD: Rodrigo Huescas - El lateral y carrilero derecho destaca por su velocidad, potencia física y recorrido por la banda. Espera poder quitarle en este Fecha FIFA el puesto a Jorge Sánchez quien no convence del todo al seleccionador.

DFC: César Montes - El capitán sobresale por su fortaleza física, estatura y dominio del juego aéreo. Buenas actuaciones podrían traerle opciones en el mercado invernal.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad. Además, destaca por su agresividad en la marca y anticipación.

LI: Mateo Chávez - Es un defensor dinámico, con velocidad y buena capacidad para recorrer toda la banda. Debe aprovechar que Gallardo no vive un buen momento.

MD: Gilberto Mora - El mediapunta e interior ofensivo, sobresale por su técnica individual, visión de juego y capacidad para jugar entre líneas. Viene de marcar en la ida.

MC: Erik Lira - Fue el mejor jugador del tricolor en el Mundial 2026 y destaca por su recuperación, intensidad y lectura táctica.

MI: Álvaro Fidalgo - Es un mediocampista técnico y con gran capacidad para organizar el juego. Además, destaca por su visión, precisión en el pase y conducción.

ED: Roberto Alvarado - Es un atacante zurdo, habilidoso y muy versátil. También destaca por su regate corto, cambio de ritmo y pases.

DC: Armando González - 'La Hormiga' la está rompiendo en Europa y destaca por sus desmarques, capacidad para atacar los espacios y definición dentro del área, el juego pasado fue suplente.

EI: Julián Quiñones - El extremo izquierdo sobresale por su potencia física, velocidad y capacidad de conducción. En la ida marcó de penalti.

Así se vería la formación del México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez.

Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Álvaro Fidalgo.

Delantero: Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones.

La posible alineación de Jamaica vs México

Jahmali Waite fue el titular en la ida | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Jahmali Waite - Es un guardameta ágil, con buenos reflejos y capacidad para responder en situaciones de mano a mano.

LD: Joel Latibeaudiere - Es un defensa central versátil, fuerte en los duelos individuales y con buena lectura para anticipar.

DFC: Miguel Freckleton - Es un central zurdo con buena presencia física y capacidad para defender el juego aéreo.

DFC: Richard King - Es un defensor con capacidad para jugar como central o lateral izquierdo.

LI: Ronaldo Webster - Es un futbolista rápido, dinámico y con vocación ofensiva. Tiene capacidad para recorrer toda la banda, incorporarse al ataque y generar profundidad.

MD: Kyle Ming - Es un defensor físico, con capacidad para disputar duelos individuales y proteger el área.

MC: Karoy Anderson - Es un volante mixto con despliegue físico, movilidad y capacidad para presionar.

MI: Courtney Clake - Es un futbolista versátil, con capacidad para desempeñarse como interior, mediocentro e incluso en posiciones ofensivas por las bandas.

ED: Renaldo Cephas - Es un atacante explosivo, con velocidad y habilidad para conducir en carrera.

DC: Javon East - Es un atacante veloz, móvil y con instinto goleador. Tiene facilidad para atacar los espacios, realizar desmarques a la espalda.

EI: Kaheim Dixon - s un atacante explosivo, con velocidad y habilidad para encarar defensores en el uno contra uno.

Así se vería la formación de Jamaica (4-3-3)

Portero: Jahmali Waite.

Defensas: Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Ronaldo Webter.

Mediocampistas: Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke.

Delantero: Ronaldo Cephas, Javon East, Kaheim Dixon.