Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs Tigres UANL

Este fin de semana en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Universidad Nacional recibirá en Ciudad Universitaria al Club Tigres UANL con sus objetivos de escalar posiciones en la tabla general.

Se medirán el sábado 24 de octubre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde la Ciudad de México.

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones titulares de ambos clubes.

La posible alineación de Pumas UNAM vs Tigres UANL

Juninho es un hombre clave de Pumas | Hector Vivas/GettyImages

PO: Keylor Navas - El guardameta costarricense cuenta con excelentes reflejos, buenos duelos mano a mano y capacidad para realizar atajadas de alta dificultad.

LD: Pablo Bennevendo - Es un lateral dinámico, disciplinado tácticamente y con capacidad para recorrer toda la banda.

DFC: Rubén Duarte - El defensor tiene experiencia, buena colocación y lectura táctica.

DFC: Nathan Silva - El central brasileño es agresivo en los duelos. Sobresale por su capacidad de anticipación, el marcaje cercano y el juego aéreo.

DFC: Rodrigo López - Es un jugador técnico, con buena visión de juego y capacidad para distribuir el balón.

LI: Uriel Antuna - El mexicano ha estado siendo adaptado como carrilero, es especialmente peligroso por su velocidad y aceleración.

MD: Alan Medina - Es un atacante versátil que puede jugar por ambas bandas.

MC: Adalberto Carrasquilla - Es un medio creativo, con excelente control orientado, conducción y visión de juego.

MC: Pedro Vite - Es un jugador dinámico y técnico, con capacidad para conducir el balón y conectar diferentes sectores del campo.

MI: Juninho - Es un atacante versátil, capaz de jugar como centrodelantero o partir desde una banda.

DC: Robert Morales - El guaraní es un delantero con presencia física, movilidad y capacidad para definir dentro del área.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (5-4-1)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna.

Mediocampistas: Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho.

Delantero: Robert Morales.

La posible alineación titular de Tigres UANL vs Pumas UNAM

Juan Brunetta cumplió su sanción | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina. Destaca por su ubicación, reflejos, liderazgo y juego con los pies.

LD: Jesús Garza - Es un lateral dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas.

DFC: Rafael Guerrero - Él está cubriendo la baja de Joaquim que se lesionó previo a la fecha doble. El mexicano se ha adaptado a las necesidades defensivas del equipo.

DFC: Alan Franco - El central argentino es completo en lo defensivo y cuenta con potencia física y agresividad en los duelos mano a mano.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas. Se ha ido ganando la titularidad.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja.

MC: César Araújo - El pivote uruguayo es un jugador férreo con mucha potencia física y que se complementa muy bien con su compatriota en el mediocampo.

MI: Diego Lainez - El volante mexicano destaca por su velocidad y dinamismo, así como el despliegue físico.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva. No jugó a mitad de semana por estar sancionado.

Mi: Emiliano Gómez - Vucetich ha tomado la decisión de poner de titular al uruguayo Gómez como volante izquierdo en los últimos juegos.

DC: Rodrigo Aguirre - El 'Búfalo' fue suplente a mitad de semana y podría volver a la titularidad el fin de semana.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez.

Delantero: Rodrigo Aguirre.

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