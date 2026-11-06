Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres UANL vs Cruz Azul

Este fin de semana es la penúltima fecha de la fase regular con el Club Tigres UANL recibiendo al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario.

El compromiso será este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México) en el último juego de los felinos en casa.

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones del cuadro auriazul y el conjunto cementero.

La posible alineación titular de Tigres UANL vs Cruz Azul

Juan Brunetta se ha lucido ste torneo | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina.

LD: Jesús Garza - Es un lateral dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas.

DFC: Rafael Guerrero - Él está cubriendo la baja de Joaquim que se lesionó previo a la fecha doble. El mexicano se ha adaptado a las necesidades defensivas del equipo.

DFC: Vladirmir Loroña - El central argentino fue expulsado en la fecha pasada y por ende, ante las ausencias por lesión de Zwarg y Joaquim es posible que Loroña sea el titular.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja.

MC: César Araújo - El pivote uruguayo es un jugador férreo con mucha potencia física y que se complementa muy bien con su compatriota en el mediocampo.

MI: Diego Lainez - El volante mexicano destaca por su velocidad y dinamismo, así como el despliegue físico.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva.

Mi: Emiliano Gómez - Vucetich ha tomado la decisión de poner de titular al uruguayo Gómez como volante izquierdo en los últimos juegos.

DC: Rodrigo Aguirre - El 'Búfalo' es el centrodelantero de confianza del cuerpo técnico, por lo menos en este semestre.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez.

Delantero: Rodrigo Aguirre.

La alineación titular de Cruz Azul vs Tigres UANL

José Paradela volvió a marcar | VICTOR CRUZ/GettyImages

PO: Kevin Mier - El portero colombiano volvió a ser titular ante los Panzas Verdes, luego de que Andrés Gudiño ocupara la titularidad algunas fechas.

LD: Jeremy Márquez - Es un medio versátil, dinámico. Su principal virtud es el equilibrio entre trabajo defensivo y progresión ofensiva.

DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

DFC: Jesús Orozco - Es un versátil central, fuerte en los duelos y con buena lectura defensiva; destaca por anticipación, juego aéreo y salida de balón.

LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente; destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

MC: Érik Lira - Es un pivote de recuperación, intenso y tácticamente disciplinado, fundamental para equilibrar al equipo.

MC: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases.

DC: Andrés Montaño - El joven atacante mexicano está recibiendo la confianza del cuerpo técnico.

DC: Gabriel Fernández - El 'Toro' es un atacante físico que funciona como referencia en el área y ofrece recursos para jugar de espaldas a la portería.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez.

Delanteros: Andrés Montaño, Gabriel Fernández.

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