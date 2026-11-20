Este sábado 21 de noviembre, Pumas y Monterrey tienen una cita de matar o morir en el Estadio Olímpico Universitario. Los dos tienen posibilidades de acceder a la Liguilla, con los auriazules teniendo que ganar sí o sí para esperar combinaciones, mientras los regios con una victoria ya no dependerían del resto.



De entrada, los felinos no podrán contar con el mediocentro ecuatoriano Pedro Vite, ya que llegó a las cinco amarillas y está suspendido. Quitando los casos de los lesionados Sebastián Córdova y José Juan Macías, no hay más lesionados en Universidad Nacional, pues el lateral izquierdo Cristian 'Chicote' Calderón volvió a los entrenamientos tras haber estado fuera de circulación desde el pasado 10 de septiembre.



Con respecto a Monterrey, Ricardo Chávez se perderá el juego porque acumuló cinco cartones preventivos. A la vez, el defensa colombiano Stefan Medina sufre de molestias musculares, tal como el delantero serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’. Tras haberse perdido el encuentro contra Querétaro por suspensión, Carlos Salcedo y el español Óliver Torres se reintegraron, así como Jesús ‘Tecatito’ Corona y el belga Hugo Cuypers, quienes fueron convocados por su selección en la Fecha FIFA.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos equipos:

El posible once titular de Pumas vs Monterrey

Robert Morales | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Portero: Keylor Navas – En este parón, el tico se sometió a un tratamiento en la rodilla izquierda debido a una molestia, por lo cual no fue llamado por su selección. Sin embargo, llegaría a tope para este importante cotejo.

Defensa: Nathan Silva – El brasileño es alguien fijo en el once titular. Ha participado en todos los duelos del campeonato, demostrando también que ha tenido un juego limpio libre de tarjetas.

Defensa: Rubén Duarte – El español conforma la pareja inamovible de la central. Contra América, tuvo el mayor número de acciones defensivas con doce. Sólo se ha perdido dos duelos del semestre.

Lateral izquierdo: Pablo Bennevendo – Para el técnico argentino Esteban Solari, el canterano está por encima del colombiano Álvaro Angulo y lo ha mantenido en el once durante los últimos duelos.

Lateral derecho: Rodrigo López – Otro que parece inamovible, ya que es muy regular, contando con buen ataque. El Toti ha estado en todos los encuentros, brindando tres asistencias y un gol.

Pivote: Víctor Arteaga – Con la baja de Pedro Vite, el más viable a sustituirlo en el mediocampo es el joven de 22 años. Ya sea de inicial o de revulsivo, ha logrado aparecer en los 16 partidos del torneo.

Mediocentro: Adaberto Carrasquilla – El panameño estuvo con su selección en la Fecha FIFA, pero estaría listo para encarar el duelo. Es el encargado de organizar el ataque en el centro del campo, por lo que deberá ser de los más participativos.

Extremo izquierdo: César Huerta – Uno de los grandes favoritos de la afición y quien cargara sobre sus hombros mucho de lo que ocurra en CU. Tiene mucho ímpetu, pero a veces comete faltas absurdas por sus ganas de recuperar. Será uno de los hombres claves para poder derrotar al rival.

Extremo derecho: Uriel Antuna – Aún cuando está muy lejos del nivel que llegó a tener, se mantiene como inicial porque en cualquier momento puede frotar la lámpara. El Brujo ha tenido una campaña irregular, pues apenas ha dado dos asistencias sin haber hecho gol en 15 cotejos.

Delantero: Robert Morales – El paraguayo ha hecho tan buena labor en CU que ya se trabaja a marchas forzadas para poder hacerse con su carta, la cual pertenece a Toluca. La Pantera presume cinco goles y cuatro asistencias en 15 cotejos.

Delantero: Juninho Vieira – Otro que se salva de la poca constancia universitaria. El brasileño los ha salvado con sus goles en diferentes ocasiones y suda más que el resto porque no deja de exigirse cada ocho días. Lleva nueve anotaciones y una asistencia en 16 cotejos.

Keylor Navas | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Pumas (4-4-2)



Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, ‘Toti’ López

Mediocampistas: ‘Chino’ Huerta, ‘Coco’ Carrasquilla, Víctor Arteaga, Uriel Antuna

Delanteros: Robert Morales, Juninho Vieira

El posible once titular de Monterrey vs Pumas

Diego Rossi y Lucas Ocampos | Jam Media/GettyImages

Portero: Esteban Andrada – La Sabandija ha salvado en distintas ocasiones a su club, sin embargo, no acaba por ser esa garantía que tanto esperan. Se rumora que la directiva buscaría un nuevo guardameta, así que el argentino debe mostrar su valía en este juego y en una supuesta Liguilla.

Defensa: Carlos Salcedo – Tras haber estado suspendido, volvería para liderar la zaga central. Debe controlar su temperamento y algunas de sus entradas, ya que eso lo ha metido en problemas.

Defensa: Víctor Guzmán – El Toro no fue convocado por la selección y así pudo enfocarse totalmente en el equipo. Contra Querétaro tuvo el mayor número de acciones defensivas con once y el mayor número de pases con 106.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – El mundialista en Qatar 2022 se mantiene fijo como el hombre de la posición. El duelo anterior tuvo mucho recorrido para lanzarse al ataque y hacer daño, tanto que generó cuatro ocasiones de peligro.

Lateral derecho: Érick Aguirre – Con la baja de Ricardo Chávez por suspensión y la de Stefan Medina por lesión, aquí podríamos ver al michoacano, que en la jornada pendiente fue utilizado como extremo para acompañar en el ataque.

Pivote: César Garza – El canterano llegó a ser importante para el cuerpo técnico de Matías Almeyda porque así lograban sumar minutos de la Regla de Menor, de la cual aún deben 18 minutos. Podríamos verlo una vez más por ese mismo tema o podría ser turno de Óliver Torres debido a la importancia del choque.

Mediocentro: Orbelín Pineda – Tampoco fue requerido por la selección nacional y así pudo ser partícipe contra Gallos. El Maguito tuvo mucha movilidad en cada zona del mediocampo, tanto para recuperar como para generar.

Mediocentro: Diego Rossi – El uruguayo normalmente juega por detrás del ‘9’. Terminó como el héroe contra los queretanos al poner el único tanto que los tiene con altas posibilidades de clasificar.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – En suelo queretano, el argentino tuvo el mayor número de tiros y el mayor número de regates, ambos con cuatro. Su desempeño sobresalió del resto de sus torneos con la casaca albiazul gracias a sus siete tantos y tres asistencias.

Extremo derecho: Jesús Corona – A pesar de haber estado con la selección, el canterano sería inicial para poder dar dolores de cabeza por la derecha. Tecatito llega con el ánimo a tope, pues con su solitario tanto ayudó a que México calificara a las semifinales de la CONCACAF Nations League.

Delantero: Hugo Cuypers – El romperredes jugó diez minutos con Bélgica en la UEFA Nations League durante el triunfo contra Turquía, sin ser requerido contra Italia. De este modo, estaría listo para liderar la ofensiva.

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: Esteban Andrada

Defensas: Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Érick Aguirre

Mediocampistas: Orbelín Pineda, César Garza, Diego Rossi

Delanteros: Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, ‘Tecatito’ Corona

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