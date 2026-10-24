Las posibles alineaciones titulares para el partido Querétaro vs Cruz Azul

Solamente quedan por disputarse cuatro jornadas para darle fin a la fase regular y pensar totalmente en la Liguilla por el título del Apertura 2026. Este domino 25 de octubre, Cruz Azul enfrenta al Querétaro en el Estadio Corregidora, buscando conseguir su tercera victoria al hilo, mientras el local querrá cortar su mala racha después de sufrir dos descalabros consecutivos.



Es un duelo de suma importancia para los dos, ya que Gallos Blancos, octavo de la clasificación con 20 puntos, no quiere quedarse fuera de la Liguilla luego de haber estado casi todo el semestre con el boleto en mano. Con respecto a los celestes, entre semana ascendieron al tercer puesto con 23 unidades, y la meta es mantenerse dentro de los cuatro primeros.



Durante la semana, el técnico de La Máquina, Joel Huiqui, se mostró contento por el desempeño de sus dirigidos destacando la competencia interna que hay. No obstante, una vez más no podrá contar con algunos de sus pupilos por el tema de las lesiones, siendo el caso del defensa colombiano Willer Ditta y el mediocampista argentino José Paradela.



Por el lado queretano, continúan con la sensible baja del capitán uruguayo Santiago Homenchenko, por una fractura en la mano, además del brasileño Paulo Víctor y el mexicoamericano Erik Dueñas, ambos por lesión. La buena noticia para el técnico chileno Esteban González, es que recupera al defensa Diego Reyes, quien cumplió su partido de suspensión.



Aquí está la posibles alineaciones para el encuentro:

El posible once de Cruz Azul

Andrés Gudiño | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Portero: Andrés Gudiño – El técnico Joel Huiqui optó por darle la titularidad al nacional por encima del colombiano Kevin Mier. Tuvo una destacada participación entre semana con cinco atajadas.

Defensa: Alan Montes – El estratega ha depositado su confianza en el hermano del seleccionado nacional. Se llevó algunas críticas fuertes al inicio, incluso aún continúan, pero se está afianzando.

Defensa: Gonzao Piovi – A pesar de la rotación, el argentino sigue siendo pieza clave en la central. Ante los Tuzos tuvo el mayor número de pases con 92, avanzando varios metros hacia delante para cortar el ataque rival.

Defensa: Amaury García – Con la lesión de Willer Ditta y el bajo nivel de Chiquete Orozco, nuevamente veríamos al canterano auriazul en la zaga. La jornada pasada sumó tres despejes y seis acciones defensivas.

Interior izquierdo: Omar Campos – Aun cuando por fin el argentino Carlos Rotondi regresó a las canchas la jornada pasada, el ex LAFC está adueñado de la posición y seguiría en el rol porque sería muy rápido arriesgar al sudamericano.

Interior derecho: Alan Mozo – Tal parece que a Don Centros le cayó a la perfección arribar a La Noria porque poco a poco está retomando el nivel que perdió en su paso por la Bella Airosa. Puso una asistencia contra los Tuzos.

Pivote: Erik Lira – El capitán no cumplió su sueño europeo, mas sigue con la convicción de seguir haciendo historia en la institución. Es el corazón del mediocampo e inyecta energía a sus colegas.

Mediocentro: Jeremy Márquez – Con la llegada de otros elementos, el canterano rojinegro dejó atrás su rol como lateral por derecha para enfocarse en la posición que mejor conoce, movilizándose por el centro del campo.

Mediapunta: Charly Rodríguez – Tuvo un choque discreto entre semana, pues apenas tuvo 47 pases, sin embargo, su experiencia lo pone como una pieza fundamental en el once titular.

Mediapunta: Agustín Palavecino – Pese a la baja de José Paradela, su compatriota ha hecho olvidarlo porque ha tenido buenas actuaciones. El equipo necesita que siga con esa actitud para la recta final.

Delantero: Gabriel Fernández – Tras haber marcado la fecha anterior, El Toro uruguayo podría repetir en el frente del ataque, aunque tampoco se descarta que el argentino Nico Ibáñez sea utilizado para darle descanso.

Cruz Azul | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1)



Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Gonzalo Piovi, Alan Montes, Amaury García

Mediocampistas: Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Alan Mozo

Delanteros: Charly Rodríguez, ‘Toro’ Fernández, Agustín Palavecino

El posible once de Querétaro (4-2-3-1)

Daniel Parra | Jam Media/GettyImages

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte

Mediocampistas: Bernardo Parra, Mateo Coronel, Carlo García

Delanteros: Iker Benito, Ali Ávila, Enzo Giménez