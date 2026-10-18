Las primeras palabras del 'Dibu' Martínez tras salir de su cirugía de mandíbula

Emiliano: el 'Dibu' Martínez volvió a ser el protagonista en las tapas de los principales diarios deportivos del mundo entero, y, sin embargo, en esta ocasión, por una razón distinta a lo acostumbrado en él. No fueron sus grandes atajadas ni sus pinceladas en momentos cumbre lo que lo volvió noticia. Fue, lamentablemente, una lesión que lo obligó a abandonar el encuentro entre el Chelsea y el Everton, en la Premier League.

El choque en el área dejó a Emiliano tendido en el césped, activando la preocupación de todos los aficionados. Horas más tarde, se confirmó que el guardameta argentino había sufrido una fractura en la mandíbula y que tendría ser sometido a una cirugía hoy mismo. Afortunadamente, el 'Dibu' ya salió de su operación y hasta rindió sus primeras declaraciones post procedimiento a través de su cuenta de Instagram. Esto fue lo que publicó:

Gracias a todos por los mensajes , la operacion fue bien. Lo mas importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya. Emiliano: el 'Dibu' Martínez

¿Cómo se lesionó el 'Dibu' Martínez?

El golpe se produjo después de una falta lateral botada por el Everton en la que el Dibu Martínez salió de puños para despejar el balón y acabó impactando con la cabeza de Jarrad Branthwaite, central del Everton. El zaguero toffee también quedó conmocionado y salió del terreno de juego con sangre en la boca.

La posición en la que cayó el argentino alertó mucho a los jugadores presentes y rápidamente entraron las asistencias médicas para atender a los dos jugadores, lo cual obligó a interrumpir el encuentro. Lo que no estaba previsto es que el partido se detuviese alrededor de 10 minutos mientras atendían al ex del Aston Villa. El Dibu terminó por abandonar el césped en camilla, recibiendo una ovación de la grada, con los brazos cruzados y rezando.

El cancerbero fue sustituido por Penders, que ocupó su lugar bajo palos. Tras el parón el encuentro se reanudó y terminó con un descuento de 11 minutos. En medio de este contexto tan complejo, el Chelsea se quedó con el triunfo por un marcador de 2-0, gracias a un doblete de Pedro Neto.

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