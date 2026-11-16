Las selecciones que le han quitado el invicto a España

Hace apenas unos meses vimos a la selección de España regodearse del éxito al conquistar su segunda Copa del Mundo, luego de derrotar 1-0 a Argentina en los tiempos extra a través de Ferran Torres. Eso no fue todo, ya que La Roja tuvo un paso casi perfecto al obtener un empate y siete victorias, dejando así un récord de 38 encuentros sin conocer la derrota.

¡Partido de antología en Madrid! 🤯



Inglaterra dio un golpe de poder al vencer como visitante a España y dejar en 43 partidos su racha invicta.



¡La Roja no perdía un encuentro desde el 22 de marzo de 2024! 🔥 pic.twitter.com/GHUnzc7f0u — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 15, 2026

Dicha racha la comenzó el 26 de marzo del 2024 cuando empató 3-3 con Brasil, tras un doblete de Rodri Hernández y una diana de Dani Olmo, además siguió haciéndose más grande durante la Eurocopa 2024, que culminó justamente con la coronación de los ibéricos. Una vez levantado el título del Mundial 2026, el combinado español dejó atrás la marca histórica de 37 choques sin caer que ostentaba la selección de Italia. Y todo iba viento en popa para Luis de la Fuente y sus pupilos, hasta que alguien les puso un alto.



Este domingo, en la Jornada 6 de la Fase de Grupos de la Liga A de la UEFA Nations League, el actual monarca del planeta buscaba alargar su racha y a la vez, quedarse con el primer puesto de su sector, pero no fue así. Inglaterra, tercer lugar en la pasada Copa del Mundo, acabó con la fiesta roja al imponerse 2-3 en el Estadio Metropolitano, cortando la marca española, que quedó con 43 partidos consecutivos sin saborear la derrota. Con dianas de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, los británicos tenía 0-3 contra las cuerdas a los locales, sin embargo, Mikel Oyarzabal y Nico Williams lograron recortar 2-3 sin alcanzar el objetivo de igualar. Así concluyó la racha, con 34 éxitos y nueve igualadas.

¿Qué otras selecciones la han quitado el invicto a una España enrachada?

Jozy Altidore y Clint Dempsey en la Copa Confederaciones 2009 | Christof Koepsel/GettyImages

Antes de hacerse con su primer título mundial en Sudáfrica 2010, la selección española gozaba con una generación dorada que le daría muchas alegrías, ya que era liderada por Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas, Xabi Alonso, entre otros más. Aquella plantilla sumó 35 choques sin caer, 32 victorias y dos igualadas. Todo inició el 7 de febrero del 2007 cuando el equipo dirigido por el finado Luis Aragonés se impuso a Inglaterra por la mínima del Fantasmita en Old Trafford. En ese tiempo se adjudicaron la Eurocopa 2008 y se dio el cambio en el timón con Vicente del Bosque. Por increíble que parezca, el encargado de arruinar su marca fue Estados Unidos, el cual los superó 2-0 en las semifinales de la Copa FIFA Confederaciones del 2009, a través de Jozy Altidore y Clint Dempsey.

Fernando Hierro con España en 1996 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Antes de estos dos récords, España tuvo otra época maravillosa a finales de los años noventa. Entre 1994 y 1998, alcanzó 31 juegos sin perder bajo la dirección técnica de Javier Clemente. Todo dio arranque el 7 de septiembre de 1994 cuando La Roja le pegó 1-2 a Chipre vía Francisco ‘Paquete’ Higuera junto a un autogol de Marios Charalampous, esto en las Eliminatorias para la Euro 1996. Ya en enero de 1998, Francia les aplicó un quita risas al vencer 1-0 en carácter amistoso. La marca quedó en 20 triunfos y once empates.