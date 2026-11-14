Le preguntan a Jorge Jesus si extrañó a Cristiano Ronaldo en la derrota de Portugal y sorprende con su respuesta
El sábado 14 de noviembre, la selección de Portugal sufrió una dura derrota ante el conjunto de Dinamarca. Una goleada de 4-1 en el primer partido del combinado portugués en la era post Cristiano Ronaldo.
Al término del encuentro, el entrenador de la selección de Portugal atendió a los medios en conferencia de prensa. Le preguntaron si extrañó a Cristiano Ronaldo en la derrota de su equipo, y su respuesta sorprendió a todos.
¿Extrañar qué? Ya no está en la selección, ¿qué es lo que falta? Lo único que falta es su presencia aquí para hacerme compañía.Jorge Jesus
El emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo en el Portugal vs Dinamarca
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección portuguesa el pasado 5 de noviembre. Durante 23 largos años, la leyenda en activo defendió como pocos los colores de su selección, disputando un total de 234 partidos y anotando 146 goles.
El partido contra Dinamarca de este sábado 14 de noviembre parecía ser el escenario ideal para rendirle un espectacular homenaje al mejor futbolista en la historia de su país.
En el contexto de la UEFA Nations League, torneo que Cristiano Ronaldo ganó en dos ediciones distintas: 2019, ante Países Bajos, y 2025, frente a la selección de España, los aficionados se rindieron en aplausos y ovaciones en pro del hombre que tantas alegrías les regaló.
Mientras tanto, dentro del terreno de juego, los futbolistas de la selección portuguesa aparecieron en el campo vistiendo el jersey de Portugal con el número 7. Ese dórsal que el 'Comandante' halló la manera de inmortalizar.
Lo ideal hubiera sido que el homenaje ocurriera en el marco de una victoria contundente en favor de la selección de Portugal, ante un rival que, lucía complicado, es verdad, pero que nadie imaginó iba a propinarles una goliza de 4-1.
MÁS NOTICIAS SOBRE CRISTIANO RONALDO
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94