Leo Messi vivió un 2026 agridulce: volvió a hacer historia con la selección argentina en el Mundial pero cayó en la final y con el Inter Miami no logró pasar la primera etapa de playoffs de la MLS. En el año de su cumpleaños 39, el rosarino demostró que la edad es solo un número y que la vigencia se demuestra con hechos.

En la liga el final fue abrupto, ya que cayeron de local 3-0 en la ida ante Columbus Crew y complicaron seriamente sus chances de cara al partido de vuelta. En este segundo enfrentamiento no hicieron pie y cayeron por la mínima en el adicional del complemento.

El 2026 de Messi en estadísticas

El capitán del Inter Miami la rompió | NurPhoto/GettyImages

El 10 ganó la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo y se coló quinto en la lucha por el Balón de Oro, algo histórico para un futbolista de su edad. En total jugó 4238 minutos repartidos en 50 partidos, en los que anotó 41 tantos y brindó 21 asistencias. Sus estadísticas, para un jugador de 39 años, fueron monstruosas y demuestran que, si quisiera, podría regresar tranquilamente al fútbol europeo.

Estadística Cantidad Partidos jugados 50 Minutos 4238 Goles 41 Asistencias 21

El Mundial, un caso aparte

Su actuación frente a Inglaterra fue histórica | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

La actuación de Leo Messi en el Mundial 2026 rompió con todo lo establecido: en una selección que ya no era la que ganó en 2022, el 10 se puso el traje de héroe para ayudar a su equipo a pasar todas las instancias hasta llegar a la final, donde no pudieron superar a la España de Luis de la Fuente.

Si bien la derrota en el partido por la gloria dolió mucho, al mirar para atrás los argentinos disfrutan la histórica remontada contra Inglaterra, el infartante partido con Egipto en octavos de final, el show de goles con Cabo Verde y el trabajado duelo con Suiza. De esos cuatro encuentros, dos fueron a la prórroga. Y aún así, con casi 40, Messi dijo presente.