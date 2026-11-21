En la vuelta a la competición tras el parón de selecciones, el Barcelona recibe este domingo 22 de noviembre al Villarreal en el Spotify Camp Nou por la decimotercera fecha de LaLiga 2026/27.

El conjunto de Hansi Flick llega como líder con 33 puntos, tres más que el Real Madrid, después de remontar en el Metropolitano y ganarle 2-1 al Atlético de Madrid con un doblete de Fermín López. Aquel triunfo en un duelo directo por el liderato le permitió irse al parón con una ventaja que ahora deberá defender ante otro de los equipos con ambiciones en este campeonato.

La enfermería del Barcelona empieza a vaciarse después de varias semanas en las que Flick tuvo que improvisar, sobre todo en defensa. La fecha FIFA le permitió recuperar a varios futbolistas, aunque también dejó un par de sustos con jugadores que volvieron tocados de sus selecciones.

Lesionados del Barcelona vs Villarreal

Frenkie de Jong sufrió un estiramiento en el músculo obturador que le impidió jugar el segundo tiempo de la goleada 7-0 de Países Bajos ante Grecia, por lo que dejó antes de tiempo la concentración. Las pruebas descartaron una lesión de gravedad y el propio club confirmó que estará disponible ante el Villarreal. Ya se entrenó con el grupo, aunque Flick podría preferir a Marc Bernal en el mediocampo para no correr riesgos.

Rodri sigue siendo la baja más sensible. El mediocampista sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el triunfo ante el Aston Villa. Su recuperación avanza, aunque no volverá hasta los últimos días de noviembre o incluso primeros de diciembre.

Xavi Espart tampoco estará. El joven lateral continúa recuperándose de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el Clásico y no se espera su regreso hasta mediados de diciembre. Roony Bardghji, por su parte, sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior.

Xavi Espart | David Ramos/GettyImages

La buena noticia para Flick llega con Dani Olmo, que dejó atrás la lesión en el aductor izquierdo que sufrió ante el PSG y ya se entrena con el grupo, y con Jules Koundé, que tras varias semanas de trabajo individual por el esguince de tobillo volvió a participar en parte de las sesiones colectivas y tiene posibilidades de regresar a una convocatoria.

Pau Cubarsí, reemplazado en el descanso del España-Inglaterra por molestias en la cadera, también apunta a estar disponible.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodri Biceps femoral de la pierna derecha Descartado Diciembre 2026 Xavi Espart Lesión en la sindesmosis del tobillo derecho Descartado Diciembre 2026 Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027 Frenkie de Jong Estiramiento en el músculo obturador En duda Entraría en esta convocatoria Jules Koundé Esguince en el tobillo izquierdo En duda Entraría en esta convocatoria

Suspendidos del Barcelona vs Villarreal

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Villarreal.