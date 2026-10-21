Lesionados y sancionados para el partido Pachuca vs Cruz Azul

Pachuca y Cruz Azul se verán las caras en la jornada 13 del torneo Apertura 2026. Ambas escuadras llegan en momentos contrastantes: la Máquina Celeste pelea por quedar en los primeros lugares de la tabla, mientras que los Tuzos pelean por acercarse a los puestos de liguilla.

En los últimos cinco enfrentamientos, las cosas han estado muy parejas entre los Tuzos y los cementeros. Cruz Azul suma tres victorias por dos del Pachuca.

El duelo entre estas dos escuadras se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo. Los dos equipos tendrán bajas importantes para el enfrentamiento. ¿Qué equipo se llevará la victoria?

Lesionados del Cruz Azul vs Pachuca

De acuerdo con los reportes más recientes, la Máquina Celeste tiene cuatro bajas confirmadas y tres elementos más que están en duda para tener actividad.

Los futbolistas que están completamente descartados son Mateo Levy, Amaury Morales, Cristian Jiménez y Ralph Orquín. Los primeros tres sufren lesiones severas que los marginarán por lo que resta de la temporada, mientras que Orquín está en fase de recuperación.

Los jugadores que están en duda son Carlos Rotondi, Willer Ditta y José Paradela. Todo apunta a que Rotondi podría reaparecer ante los Tuzos, aunque el pronóstico es más reservado para Ditta y Paradela, quienes han presentado algunas molestias físicas.

Carlos Rotondi, el héroe en el último título del Cruz Azul, podría volver a la actividad ante Pachuca | Jam Media/GettyImages

Suspendidos del Cruz Azul vs Pachuca

La buena noticia para Joel Huiqui es que no cuenta con futbolistas suspendidos para el partido de la jornada 13.

Lesionados del Pachuca

Los Tuzos tienen tres bajas confirmadas para el partido ante la Máquina Celeste. Benjamín Mora no podrá contar con Robert Kenedy, Andrés Arroyo y Alexei Domínguez.

Kenedy no estará disponible para el duelo ante Cruz Azul | Leopoldo Smith/GettyImages

Suspendidos del Pachuca

La peor noticia para los Tuzos de cara al duelo ante el Cruz Azul es la baja, por suspensión, de Sergio Barreto. El defensa central argentino fue suspendido por un encuentro tras acumular cinco tarjetas amarillas a lo largo del certamen.