Lesionados y sancionados para el partido Pachuca vs Cruz Azul
Pachuca y Cruz Azul se verán las caras en la jornada 13 del torneo Apertura 2026. Ambas escuadras llegan en momentos contrastantes: la Máquina Celeste pelea por quedar en los primeros lugares de la tabla, mientras que los Tuzos pelean por acercarse a los puestos de liguilla.
En los últimos cinco enfrentamientos, las cosas han estado muy parejas entre los Tuzos y los cementeros. Cruz Azul suma tres victorias por dos del Pachuca.
El duelo entre estas dos escuadras se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo. Los dos equipos tendrán bajas importantes para el enfrentamiento. ¿Qué equipo se llevará la victoria?
Lesionados del Cruz Azul vs Pachuca
De acuerdo con los reportes más recientes, la Máquina Celeste tiene cuatro bajas confirmadas y tres elementos más que están en duda para tener actividad.
Los futbolistas que están completamente descartados son Mateo Levy, Amaury Morales, Cristian Jiménez y Ralph Orquín. Los primeros tres sufren lesiones severas que los marginarán por lo que resta de la temporada, mientras que Orquín está en fase de recuperación.
Los jugadores que están en duda son Carlos Rotondi, Willer Ditta y José Paradela. Todo apunta a que Rotondi podría reaparecer ante los Tuzos, aunque el pronóstico es más reservado para Ditta y Paradela, quienes han presentado algunas molestias físicas.
Suspendidos del Cruz Azul vs Pachuca
La buena noticia para Joel Huiqui es que no cuenta con futbolistas suspendidos para el partido de la jornada 13.
Lesionados del Pachuca
Los Tuzos tienen tres bajas confirmadas para el partido ante la Máquina Celeste. Benjamín Mora no podrá contar con Robert Kenedy, Andrés Arroyo y Alexei Domínguez.
Suspendidos del Pachuca
La peor noticia para los Tuzos de cara al duelo ante el Cruz Azul es la baja, por suspensión, de Sergio Barreto. El defensa central argentino fue suspendido por un encuentro tras acumular cinco tarjetas amarillas a lo largo del certamen.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.