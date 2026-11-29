Se disputa el segundo capítulo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y esta serie entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club León cierra con la ronda.

El juego de vuelta será este domingo 29 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) en el Estadio León.

En la Jornada 15 de la fase regular, el cuadro de La Noria venció 2-1 a León en el Estadio Banorte. Andrés Montaño abrió el marcador desde el punto de penalti y José Paradela amplió la ventaja; más adelante José 'Plátano' Alvarado descontó para los esmeraldas en tiempo agregado, también por la vía penalti.

Ahora, en el partido de ida de los cuartos de final el conjunto cementero vapuleó 0-4 al León con el protagonismo de José Paradela siendo la gran figura con un doblete. Además, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández completaron la goleada.

La Máquina tiene la clasificación muy encaminada y la responsabilidad principal de Joel Huiqui será evitar cualquier exceso de confianza para evitar un sorpresa como en el pasado le ha ocurrido al club.

Por lo tanto, los dejamos con la información acerca de los jugadores lesionados y suspendidos del equipo celeste.

Los lesionados de Cruz Azul

Cruz Azul no tiene titulares lesionados | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Los elementos que están fuera de circulación para el partido de cuartos de final de vuelta ante La Fiera son:

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

Suspendidos del Cruz Azul

Joel Huiqui tendrá cuadro completo | ULISES RUIZ/GettyImages

El conjunto de Joel Huiqui no cuenta con elementos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas ni expulsiones.