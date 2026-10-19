Lesionados y suspendidos para el partido Tigres vs León

El próximo martes 20 de octubre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL se enfrentarán a los Esmeraldas de León, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2026.

Tigres necesita sumar de a tres para no despegarse aún más de la zona de clasificación, mientras que los Panzas Verdes, con 18 puntos en su haber, intentarán mantenerse entre los primeros ocho lugares de la tabla.

Para lograr su cometido, ambos equipos seguro enviarán al campo a lo mejor que tienen. Sin embargo, diversas lesiones y/o sanciones afectarán de forma particular a uno de estos dos clubes. Aquí te contamos todo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Francisco Reyes: se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y fue operado. Podría volver para mediados o finales de noviembre.

Marco Farfán: el lateral mexicoamericano difundió que no quedó bien de la fractura en el escafoides del pie derecho que sufrió en enero y a pesar de haber vuelto a las canchas ha tenido que someterse a una nueva operación, por lo que estaría descartado lo que resta del semestre.

Jesús Angulo: apenas en agosto fue sometido a una reconstrucción en la rodilla izquierda y volverá hasta el 2027.

Osvaldo Rodríguez: si bien ya regresó a trabajar con sus compañeros, continúa su rehabilitación tras haber sido operado de los meniscos de las dos rodillas.

Marcelo Flores: en mayo, el extremo sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y regresará hasta el 2027.

Rómulo Zwarg: el brasileño seguirá fuera de actividad luego de un desgarro sufrido en su muslo izquierdo hace dos semanas.

Joaquim Pereira: en los minutos finales del partido entre Chivas y Tigres, el defensa central brasileño pidió su cambio debido a un tirón en la pierna derecha.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

FBL-MEX-GUADALAJARA-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

Juan Brunetta: el futbolista argentino había marcado el 1-0 para los Tigres al minuto 36, con un lindo gol a pase de Diego Lainez. Sin embargo, en la agonía del primer tiempo, una entrada con fuerza excesiva cerca de la línea de banda le costó recibir la tarjeta roja, por lo que no estará presente para el encuentro entre Tigres y León.

¿Qué jugadores tiene lesionados León?

Valentín Gauthier: el uruguayo no está registrado con el equipo, incluso estuvo cerca de fichar con la Universidad de Chile, pero una lesión en el tobillo evitó que se concretara. El defensa padecía de un edema óseo y tuvo que ser operado.

¿Qué jugadores tiene suspendidos León?

Pumas UNAM v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Jordi Cortizo: el único fuera es el mediocampista debido al codazo sobre Heriberto Jurado, de lo cual ya se disculpó. Esto lo llevó a ser castigado con dos juegos. Ya pagó el primero contra el América, pero todavía le queda uno pendiente, y este lo pagará cuando se equipo se enfrente a los Tigres.