Lionel Messi protagonizará un esperado regreso al estadio Monumental el próximo año, en el marco de la gira de pretemporada del Inter Miami, que probablemente incluirá un enfrentamiento contra River Plate en Buenos Aires.

El ocho veces ganador del Balón de Oro tuvo un cierre de ensueño para su legendaria carrera con la selección argentina el pasado 6 de octubre. Messi vistió la camiseta número 10 de la Albiceleste por última vez en un partido de despedida contra Benín, que terminó con una victoria por 3-0 para el equipo local.

La jornada estuvo marcada por discursos, lágrimas y una oleada de cariño por parte del público presente. Messi, quien registró un gol y dos asistencias esa noche, se despidió definitivamente de Argentina tras 208 partidos y 21 años representando a su país.

Argentina v Benin - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

Sin embargo, en pocos meses podría volver al mismo escenario, aunque esta vez luciendo la camiseta rosa. Recientemente surgieron informaciones sobre un posible partido amistoso entre el Inter Miami y River Plate; al respecto, Kily González, entrenador del equipo de Florida, afirmó que el encuentro está "casi confirmado".

Esto supondría el regreso de Messi al emblemático Monumental para jugar en su tierra natal, ante una afición que probablemente creía que no volvería a verlo jugar nunca más en Argentina.

Messi jugaría su primer partido a nivel clubes en Argentina

Si finalmente el Inter Miami se enfrenta a River Plate antes del inicio de la temporada 2027 de la MLS, Messi sumará un nuevo hito a su trayectoria. El argentino nunca ha disputado un partido oficial a nivel de clubes en su país natal.

Messi tenía apenas 13 años cuando dejó Argentina para incorporarse a La Masía, la academia juvenil del FC Barcelona. En las casi cuatro décadas transcurridas desde entonces, el delantero ha defendido los colores del conjunto catalán, del Paris Saint-Germain y, actualmente, del Inter Miami.

Inter Miami jugaría un duelo amistoso ante River Plate en 2027 | Megan Briggs/GettyImages

Hasta ahora, Messi nunca había tenido la oportunidad de disputar un partido de clubes en su país; De hecho, solo se enfrentó a dos equipos argentinos —Estudiantes de La Plata y River Plate— en partidos oficiales; dichos encuentros tuvieron lugar en las finales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2009 y 2015, cuando Messi aún militaba en el Barcelona.

El astro también jugó contra Boca Juniors en un amistoso de pretemporada con el conjunto catalán, y más tarde se midió ante Newell’s Old Boys —el club de su infancia— en otro amistoso de pretemporada, ya como jugador del Inter Miami.

Ninguno de estos cuatro partidos se disputó en Argentina, lo que hace que la posibilidad de enfrentarse a River Plate en el estadio Monumental sea aún más especial.