Lionel Scaloni ya habría dado el ''sí'' para continuar al frente de la selección de Argentina hasta el 2030

Con información del reconocido periodista deportivo, Fabrizio Romano, el estratega argentino, Lionel Scaloni, ya habría llegado a un acuerdo para renovar su contrato con la selección de Argentina y ser el estratega de la celeste y blanco hasta el 2030... al menos.

¿Ya es un hecho que Lionel Scaloni seguirá siendo el director técnico de la selección de Argentina?

Según informa el propio Fabrizio Romando a través de su cuenta de X, que fue donde publicó originalmente la información, la propuesta que le había realizado la AFA desde el pasado mes de septiembre, ya habría sido analizada y aceptada por parte de Lionel Scaloni.

Sin embargo, el estratega aún no ha estampado su firma sobre ningún contrato, pues se dice que aún están afinando pequeños detalles. Una vez resuelto este tema, y si todo sale como la mayoría de los argentinos lo desean, Scaloni firmará el debido contrato y continuará con su legado al frente de la selección.

🚨🇦🇷 BREAKING: Lionel Scaloni has agreed to sign new deal as Argentina head coach until World Cup 2030.



The proposal sent in September has been accepted, details being sorted then time to sign.



Scaloni said yes, as @CLMerlo reports. 🩵🤍 pic.twitter.com/uVePo4xG0i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026

¿Es Lionel Scaloni el director técnico más grande en la historia de la selección Argentina de fútbol?

Hay un dicho que dice: ''en gustos se rompen géneros'', y esto podría aplicar perfectamente para aquellos que a menudo tienden a soltar este tipo de preguntas, esperando recibir de vuelta respuestas concretas, y, sobre todo, sin margen de error.

Pero lo cierto es que en el fútbol, como en la vida, el gusto importa. Y el gusto es algo subjetivo. Lo que a una persona le puede parecer lo mejor del mundo, a otra le puede resultar tremendamente malo. Pasa mucho en el fútbol esto.

Por lo tanto, el aficionado argentino, en cuya rica historia destacan nombres como César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo, Marcelo Bielsa, Alfio: el 'Coco' Basile, Alejandro Sabella o el propio Lionel Scaloni, en lugar de buscar dar con el ''uno'', debería sentirse orgulloso por contar con muchos y grandísimos entrenadores que han llenado de gloria los colores de una linda nación.

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