Lisandro Martínez explota contra la directiva del Manchester United tras derrota ante el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid venció por marcador de 2-0 al Manchester United en la segunda jornada de la UEFA Champions League. Los Red Devils han tenido un difícil inicio de temporada: llevan cinco partidos sin ganar en todas las competencias. La actuación ante los Colchoneros generó bastante molestia en el entorno del cuadro inglés, y Lisandro Martínez, uno de los líderes del grupo, estalló contra la directiva del club.

En entrevista con Amazon, el defensa central argentino, todavía agitado tras perder el partido, se mostró muy crítico con la institución, especialmente con la cúpula, por no haber traído fichajes en el mercado de verano.

Tuvimos una temporada fantástica el año pasado, y ahora esperamos más de la directiva, de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han fichado a muchos jugadores Lisandro Martínez

El jugador de la selección argentina habló sobre la gestión de Michael Carrick, quien se mantuvo al frente del Manchester United para esta temporada después de hacer un gran trabajo como entrenador interino en la campaña pasada.

Él hace todo lo que puede (...) Pero cada temporada es diferente. No puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos saben cómo juegas, conocen cada detalle. Si no cambias, la próxima temporada será un gran problema Lisandro Martínez

Atletico Madrid v Manchester United - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Lisandro Martínez: "Es fácil señalar al entrenador y jugadores, pero hay que mirar a otras áreas"

Cuando Martínez fue cuestionado sobre la posibilidad de que Carrick deje de dirigir al equipo, el zaguero argentino volvió a señalar a los dirigentes del equipo y su mala planeación para la actual temporada.

Empiezas a cambiar, cambiar y cambiar de entrenador. Pero, ¿qué pasa con... otras áreas? (...) Esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también hay que mirar otras áreas Lisandro Martínez

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Se infiere que los comentarios de Lisandro Martínez fueron dirigidos a Jason Wilcox, director deportivo del Manchester United.

En el mercado de verano, los Red Devils contrataron a Youri Tielemans, Andrey Santos, Carlos Baleba y Karl Darlow. Hasta el momento, ninguna de las contrataciones ha estado a la altura de las expectativas.

Después de seis jornadas, el Man Utd marcha en el puesto 13 de la Premier League, con apenas seis puntos, producto de tres empates, dos derrotes y apenas una victoria.