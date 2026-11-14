Los 10 futbolistas más valiosos de la MLS en la actualidad – rankeados

Estamos a tan solo unos cuantos días de que arranquen los playoffs en la MLS. Partidos en donde el margen de error se vuelve diminuto, y cualquier distracción puede marcar la diferencia.

Contar con elementos de gran calidad por supuesto que se convierte en un valor agregado para estas instancias.

Y la calidad, como es natural en cualquier deporte, se traduce a costo monetario. Es por eso que, a través de este artículo, analizaremos a los 10 futbolistas más valiosos de la MLS, tomando como referencia la información brindada por Transfermarkt.

Cabe aclarar que en la lista aparecerán varios jugadores con el mismo valor, por lo tanto, utilizaremos, como medio diferenciador, la diferencia de edad entre uno y otro.

10. Morgan Whittaker (12 millones de euros)

Morgan Whittaker es uno de los futbolistas más determinantes en la plantilla del Colorado Rapids | Ray Bahner/GettyImages

El futbolista inglés, Morgan Reece Whittaker, quien actualmente milita para el Colorado Rapids de la MLS, es uno de esos elementos plurifuncionales, tan útiles para los dibujos tácticos de los entrenadores.



Su posición habitual es la de un mediocampista ofensivo, pero también juega como extremo por la banda de la derecha y lo hace de forma espectacular.



Comenzó su carrera en el Derby Country y debutó en la primera división en agosto del 2019. Actualmente tiene 25 años y está tasado en 12 millones de euros, según Transfermarkt.

9. Rodrigo De Paul (14 millones de euros)

Rodrigo De Paul le dio una nueva cara al mediocampo del Inter Miami | Icon Sportswire/GettyImages

El futbolista argentino de 32 años fichó para el Inter Miami en el 2025, en un movimiento que muchos consideraron un tanto equivocado.



¿La razón? Lo cerca que estaba el Mundial 2026 y lo difícil que podría resultarle mantener el nivel en una liga como la MLS.



Sin embargo, desde su llegada al conjunto de Florida, Rodrigo De Paul ha demostrado que un futbolista de su talla es capaz de rendir en cualquier cancha del fútbol mundial.



Está tasado en 14 millones de euros, según los datos brindados por Transfermarkt.

8. Lionel Messi (15 millones de euros)

El astro argentino, a sus casi 40 años, sigue siendo uno de los futbolistas más cotizados del mundo | GIORGIO VIERA/GettyImages

Lo lógico sería pensar que un futbolista de la talla de Lionel Messi, campeón de absolutamente todo lo que disputó a lo largo de loable trayectoria, aparecería un poco más arriba en esta lista.



No obstante, a pesar del extraordinario nivel que mantiene a sus ya 39 años, la edad tiende a ser un factor determinante al momento de establecer el precio de un jugador.



Según los datos arrojados por Transfermarkt, el rosarino está tasado en 15 millones de euros.

7. Heung-min Son (15 millones de euros)

Teniendo mercado en el fútbol europeo, Heung-min Son optó por la MLS, y el tiempo parece estarle dando la razón | Alika Jenner/GettyImages

Son Heung-min Son es un caso similar al de Lionel Messi. El astro surcoreano, que actualmente milita en el LAFC, es un futbolista de talla mundial.



Su calidad le permitió competir en la élite, incluso, cuando decidió fichar por el LAFC, tenía ofertas interesantes para mantenerse en Europa.



No obstante, sus 34 años, aunque no lo convierten precisamente en un futbolista veterano, sí otorga ciertas ventajas frente a otras figuras de la MLS, cuyo futuro, por cuestiones naturales, luce más prometedor. O cuando menos más longevo.



El delantero del LAFC está tasado en 15 millones de euros, según Transfermarkt.

6. Breel Embolo (15 millones de euros)

Breel Embolo reúne las características del ''nuevo centro delantero''. Un tipo fuerte, pero dinámico | Icon Sportswire/GettyImages

Breel Embolo es un futbolista de 29 años que cuenta con doble nacionalidad: la suiza y la de Camerún. Es un delantero fuerte, de gran velocidad y determinación dentro del área.



Según los datos brindados por Transfermarkt, Breel Embolo está tasado en 15 millones de euros, al igual que figuras de talla internacional, como el propio Lionel Messi.



Lo que hace distinto a este jugador, son sus condiciones tácticas y fortaleza en todos los niveles.

5. Anders Dreyer (15 millones de euros)

Anders Dreyer marcó 15 goles y puso 12 asistencias en sus últimos 33 partidos | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

A sus 28 años, el futbolista danés se desempeña como centrocampista en el San Diego FC, de la MLS. Es uno de esos elementos que te sirven de escudo, pero, al mismo tiempo, se entiende bien con el balón en los pies.



Según los datos arrojados por Transfermarkt, el futbolista en cuestión estaría tasado en los 15 millones de euros. Una cifra justa, para un elemento que todavía tiene mucho techo.

4. Kévin Denkey (15 millones de euros)

La fortaleza de Kévin Denkey, así como su temple y seguridad, son las principales fortalezas de este peculiar atacante | Jeff Dean/GettyImages

Kévin Denkey es uno de esos centros delanteros que siempre quieres en tus equipos. Fuerte y determinante; valiente y aguerrido, que le inyecta folclore al juego cuando los partidos lo ameritan.



Actualmente juega para el Cincinnati, y también está tasado en 15 millones de euros. Tiene 25 años, por lo que no sería descabellado pensar en un salto a una liga de mayor categoría.

3. André Luiz (15 millones de euros)

André Luiz marcó 15 goles y puso nueve asistencias en sus últimos 32 partidos | Denis Poroy/GettyImages

André Luiz es un futbolista zurdo que se desempeña como extremo por derecha, lo cual le permite acercarse al área jugando a pierna cambiada. Mide un metro con 85 centímetros y su principal cualidad es su velocidad.



A sus 24 años, André Luiz está tasado en 15 millones de euros (según Transfermarkt). Sin embargo, si logra mantener este nivel, parece ser cuestión de tiempo para que emigre a una liga de mayor nivel.

2. Evander (16 millones de euros)

Evander marcó 14 goles y puso 14 asistencias en sus últimos 31 partidos | Jeff Dean/GettyImages

Una vez rebasada la etapa de los jugadores de 15 millones, aparece Evander, quien es el atacante estrella del Cincinnati y está tasado 16 millones de euros, según los datos arrojados por Transfermarkt.



El futbolista de 28 años atraviesa por un gran momento, y su futuro pinta aún mejor. Le sobran condiciones para que, al igual que Kévin Denkey y André Luiz, aspire a una liga de mayor envergadura en los próximos años.

1. Josh Sargent (16 millones de euros)

Josh Sargent marcó 10 goles y puso 4 asistencias en sus últimos 27 partidos | Toronto FC/GettyImages

El primer lugar le corresponde al delantero del Toronto FC, Josh Sargent, que viene de marcar 10 goles y colaborar con cuatro asistencias en sus últimos 27 partidos.



Al igual que Evander, Transfermarkt tasa al futbolista en cuestión en un valor total de 16 millones de euros, pero, al tener 24 años (cuatro menos que Evander), su futuro parece más prometedor, por lo tanto, aumenta un poco su valor.

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