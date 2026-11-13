Los 10 jugadores con más marketing del mundo - rankeados

Ser una estrella del fútbol también significa ser una marca. Los goles y los títulos siguen siendo la base, pero los sponsors miran más allá. La cantidad de seguidores, la capacidad de generar interacciones, el alcance a mercados nuevos y la imagen que proyecta cada jugador fuera de la cancha son métricas seguidas de cerca y estimadas. En un año con un Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, esa vidriera se volvió más grande que nunca.

Cada año, la consultora SportsPro publica su ranking de los atletas más comercializables del planeta. Para la edición 2026 analizó a más de mil deportistas entre julio de 2025 y junio de 2026, con un puntaje que combina el valor de su marca, el impulso del momento y su proyección comercial. La lista general la encabezó la tenista Aryna Sabalenka, y entre los futbolistas hubo una sorpresa: por primera vez en mucho tiempo, el primer lugar no es para Cristiano Ronaldo ni para Lionel Messi.

Los diez jugadores con más marketing del mundo

10. Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)

Vancouver Whitecaps FC v LA Galaxy | Rich Lam/GettyImages

No es el más rápido ni el más habilidoso. Nunca le hizo falta. Müller construyó su marca a base de carisma: frases ingeniosas, humor en las conferencias de prensa y una autenticidad que lo convirtió en uno de los futbolistas más queridos de Alemania.



Su llegada a la MLS en 2025, tras 25 años en el Bayern, le abrió un mercado nuevo justo antes del Mundial en Norteamérica, y eso explica que siga entre los diez más comercializables.

9. Harry Kane (Bayern Múnich)

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Alex Grimm/GettyImages

El Balón de Oro llega con valor comercial agregado, y Harry lo sabe. Ya era uno de los rostros más reconocidos de Inglaterra, con un contrato con la marca de calzado Skechers que rompió la hegemonía de los gigantes deportivos, y ahora suma la consagración individual, un nuevo contrato récord con el Bayern y la cinta de capitán de la selección. Forbes estima que gana 13 millones de dólares al año fuera de la cancha.



Su imagen es la del profesional ejemplar. No es la estrella más ruidosa en redes, pero sí una de las más confiables para las marcas, y por eso es uno de los pocos futbolistas que se metieron entre los 50 atletas con más marketing.

8. Alphonso Davies (Bayern Múnich)

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Denis Doyle/GettyImages

La sorpresa de la lista. Davies es el único futbolista norteamericano entre los 150 atletas más marketero del ranking, y ocupa el puesto 34 por delante de figuras con muchos más títulos.



Nacido en un campo de refugiados en Ghana, llegó a Canadá de chico y se convirtió en el símbolo del fútbol de su país justo cuando el país de Norteamérica fue coanfitrión del Mundial. A eso le suma una presencia muy activa en redes y plataformas de streaming, donde conecta con un público joven que pocos futbolistas alcanzan.

7. Lionel Messi (Inter Miami)

Inter Miami CF v Charlotte FC | Rich Storry/GettyImages

Acá hay una paradoja. Según Forbes, Messi es el futbolista que más dinero gana fuera de la cancha, con 75 millones de dólares al año en patrocinios, más que cualquier otro jugador del planeta. Tiene un contrato de por vida con Adidas, acuerdos con Apple, su propia bebida deportiva y un puñado de marcas globales que lo eligen como emblema.



Sin embargo, en el ranking de SportsPro aparece recién en el puesto 27 del general y séptimo entre los futbolistas. Y eso se debe a que el estudio premia el impulso del momento y la proyección futura, y a los 39 años, ya retirado de la selección argentina, su marca es enorme pero ya no crece al ritmo de las de los más jóvenes.

6. Neymar (Santos)

Santos v Bahia - Brasileirao 2026 | Ricardo Moreira/GettyImages

Ya no compite en la élite europea, pero su nombre sigue vendiendo como el de pocos. Neymar fue el primer futbolista en encabezar el ranking de SportsPro, en 2012 y 2013, y una década más tarde todavía ocupa el puesto 24 del general, por encima de Messi.



Su poder está en las redes sociales, donde tiene una de las audiencias más grandes del deporte mundial, y en su capacidad para mantenerse en la conversación dentro y fuera de la cancha. Su regreso al Santos, el club que lo vio nacer, reforzó su vínculo con el público brasileño y le dio un nuevo capítulo comercial a una carrera que siempre fue tanto marca como fútbol.

5. Lamine Yamal (FC Barcelona)

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | David Ramos - UEFA/GettyImages

Diecinueve años, campeón de Europa y del mundo, tercero en el Balón de Oro. Pocas historias resultan tan atractivas para una marca como la de Lamine Yamal, y los números lo avalan. Es el jugador más joven en entrar al top 10 de Forbes y ya genera unos 20 millones de dólares al año fuera de la cancha.



Adidas lo convirtió en una de sus caras principales. Su estilo desenfadado, su presencia en redes y su peso en la generación Z lo vuelven irresistible para los anunciantes.

4. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

Vini es mucho más que un extremo desequilibrante. Su lucha pública contra el racismo lo transformó en una figura con peso social, y esa dimensión también tiene valor para las marcas que buscan algo más que goles. Forbes calcula que gana 28 millones de dólares al año en patrocinios, con Nike como sponsor principal.



A eso se suma su faceta de empresario, formando parte del grupo que controla el FC Alverca portugués.

3. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El movimiento comercial más comentado del año fue suyo. Después de toda una carrera con Nike, Mbappé dejó la marca estadounidense para firmar con la suiza On, una apuesta que lo ubica como la gran cara de una empresa en pleno crecimiento dentro del fútbol.



Con 30 millones de dólares anuales en patrocinios, una Bota de Oro en el Mundial y el récord de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, el francés ocupa el puesto 19 del ranking general y el tercero entre los futbolistas.

2. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Durante años fue el rey indiscutido del marketing deportivo y todavía es el atleta con más seguidores en redes sociales del planeta. Su canal de YouTube rompió récords de suscriptores el día de su lanzamiento, tiene un contrato de por vida con Nike y su marca CR7 abarca ropa, perfumes y hoteles.



Forbes estima que gana 50 millones de dólares al año fuera del césped. En 2025 había sido el futbolista mejor ubicado del ranking de SportsPro, en el quinto lugar del general, pero este año cayó al puesto 14. A los 41 años, su marca sigue siendo gigantesca, aunque por razones de edad ya no crece al ritmo de antes.

1. Erling Haaland (Manchester City)

Nottingham Forest FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El gran ganador de 2026. El noruego es el único futbolista entre los diez atletas más comercializables del mundo, ocupando el cuarto lugar del ranking general, solo detrás de Aryna Sabalenka, la esquiadora Eileen Gu y la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo.



La clave fue el Mundial. Con siete goles y llevando a Noruega a la mejor actuación de su historia, Haaland se presentó ante el público estadounidense y se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo, tanto por su fútbol como por su carisma. Su exitoso canal de YouTube, que muestra su lado más divertido y cercano, fue otro de los factores que lo llevaron a la cima. Forbes calcula que gana 25 millones de dólares al año.

MÁS RANKINGS DE ACTUALIDAD