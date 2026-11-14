El Barcelona tiene una relación especial con la Champions League. Desde la primera Copa de Europa ganada en Wembley en 1992, el club sumó cinco títulos continentales y construyó algunos de los equipos más recordados de la historia del torneo. Por el Camp Nou pasaron delanteros de todas las épocas y estilos. Cracks brasileños, nueves de área implacables, canteranos que crecieron en La Masia y extremos que reinventaron el puesto.

Entre todos ellos aparece un Lionel Messi que juega en otra liga, con una cifra difícilmente sea alcanzada. Pero detrás de él encontramos una lista de importantes goleadores que también dejaron su huella en las noches europeas.

Los 10 máximos goleadores del Barcelona en la Champions League

10. Pedro - 15 goles

Soccer - UEFA Champions League - Final - Barcelona v Manchester United - Wembley Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Un canterano que se alzó con tres Champions League (2009, 2011 y 2015) y que se dio el enorme gusto de marcar en una final. Fue el 1-0 en Wembley 2011 ante el Manchester United, el tanto que abrió el camino hacia la cuarta Copa de Europa del club. Pedro fue el obrero de lujo del Barça de Guardiola, un jugador que nunca necesitó ser protagonista para ser decisivo.



Jugó 60 partidos de Champions con el Barcelona, 22 de ellos entrando desde el banco, y marcó 15 goles con 8 asistencias. Siempre estaba listo cuando lo llamaban.

9. Samuel Eto'o - 16 goles

UEFA Champions League Final: Arsenal v Barcelona | Mike Hewitt/GettyImages

El camerunés marcó en dos finales de Champions con la camiseta azulgrana. En París 2006 empató el partido ante el Arsenal en la remontada que terminó con la segunda Copa del club, y en Roma 2009 abrió la cuenta ante el Manchester United a los diez minutos.



En cinco temporadas en el Camp Nou (2004-2009) disputó 38 partidos de Champions, con 16 goles y 10 asistencias. Después se fue al Inter y volvió a ganarla en 2010.

8. Luis Enrique - 19 goles

Luis Enrique of Barcelona | Shaun Botterill/GettyImages

Antes de ser uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Champions, Luis Enrique fue un volante con alma de delantero. Llegó al Barcelona en 1996 desde el Real Madrid y en ocho temporadas hizo 19 goles en 36 partidos del torneo. Un promedio de 0,53 por encuentro, altísimo para alguien que no jugaba de nueve.



Como jugador nunca pudo levantarla con el Barça. Se tomó revancha desde el banco al ganarla en 2015 con el tridente Messi, Suárez y Neymar. Diez años después, le dio al PSG las dos primeras de su historia.

7. Patrick Kluivert - 20 goles

Soccer - UEFA Champions League - Group A - Newcastle United v Barcelona | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Cuando llegó al Barcelona en 1998, Kluivert ya sabía lo que era ganar la Champions: con apenas 18 años había marcado el gol del título del Ajax ante el Milán en la final de 1995. En el Camp Nou se convirtió en el nueve de una época difícil, con 20 goles y 10 asistencias en 46 partidos europeos.



Su sociedad con Rivaldo llevó al equipo a las semifinales de 2000 y 2002, pero en ambas se quedaron a las puertas, primero ante el Valencia y luego ante el Real Madrid.

6. Neymar - 21 goles

FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSG | LLUIS GENE/GettyImages

Campeón de Europa en 2015, marcó el gol que selló la final de Berlín ante la Juventus. Esa temporada terminó como máximo goleador del torneo, compartiendo el trono con Messi y Cristiano Ronaldo, todos con diez goles.



Pero si hay una noche que quedará en la historia de Neymar y del Barcelona es la de la remontada ante el PSG en 2017. Con el equipo necesitando tres goles en los últimos minutos, marcó un tiro libre, convirtió un penal y le sirvió a Sergi Roberto el 6-1 final. En total jugó 40 partidos de Champions con el club, con 21 goles y 19 asistencias.

5. Robert Lewandowski - 23 goles

FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Alex Caparros/GettyImages

Llegó al Barça en 2022 con 33 años y una Champions ya ganada con el Bayern. En cuatro temporadas sumó 23 goles en 38 partidos, uno cada 121 minutos. Con la camiseta azulgrana superó la barrera de los 100 goles en la historia de la competición y marcó el gol 700 del club en la Copa de Europa.



Su mejor performance con el equipo tuvo lugar en la edición 2024/2025 , cuando cayó en semis ante el Inter.

4. Rivaldo - 25 goles

Soccer - UEFA Champions League - Quarter Final Second Leg - Barcelona v Chelsea | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Balón de Oro en 1999 y uno de los jugadores más talentosos que pasaron por el Camp Nou, Rivaldo fue durante cinco temporadas (1997-2002) el gran líder ofensivo del Barcelona. Zurdo, potente, habilidoso como pocos, marcó 25 goles en 43 partidos de Champions.



Le faltó el título. Con él como figura, el Barça llegó a las semifinales de 2000 y 2002, pero en ambas se quedó en la puerta de la final.

3. Raphinha - 25 goles

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Quality Sport Images/GettyImages

No va a pasar mucho tiempo para verlo en el segundo puesto. 25 goles en 36 partidos para el brasileño, con un promedio impactante de 0,64 tantos por encuentro.



Su explosión llegó en la temporada 2024/25, cuando terminó como máximo goleador del torneo. En esa edición anotó un hat-trick ante el Bayern Múnich en Montjuïc y un doblete decisivo en el 5-4 ante el Benfica en Lisboa. Además, lleva dadas 18 asistencias, lo que demuestra que es un jugador capaz tanto de marcar como de ayudar a sus compañeros a que lo hagan.

2. Luis Suárez - 25 goles

FC Barcelona v FC Internazionale: Group F - UEFA Champions League | Quality Sport Images/GettyImages

El socio perfecto. El uruguayo fue la pieza que completó la MSN junto a Messi y Neymar, y en su primer año en el club alzó la Copa venciendo a la Juve en Berlín, partido en el que anotó uno de los tres goles.



En seis temporadas jugó 55 partidos de Champions, con 25 goles y 22 asistencias.

1. Lionel Messi - 120 goles

FBL-EUR-C1-BARCELONA-MANCHESTER-FINAL | LLUIS GENE/GettyImages

No hay comparación posible. Messi le saca 95 goles al segundo de la lista, una diferencia que dice todo sobre lo que significa en la historia del club. Marcó 120 goles en 149 partidos de Champions con el Barcelona, uno cada 103 minutos. Y como si fuera poco, dio 41 asistencias.



Ganó cuatro Champions League (2006, 2009, 2011 y 2015), con goles en las finales de Roma y Wembley ante el Manchester United. Fue el máximo goleador del torneo seis veces y dejó noches imborrables, como la de los cinco goles al Bayer Leverkusen en 2012 o la obra de arte ante el Bayern Múnich en 2015, cuando dejó sentado a Jérôme Boateng. Su víctima favorita fue el Arsenal, al que le marcó nueve goles, incluido un póker en el Camp Nou en 2010.