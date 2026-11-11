De acuerdo con las predicciones de Opta Analyst los porcentajes señalados a continuación representan la probabilidad estimada de ganar la MLS Cup para los mejores clubes de la presente temporada antes del arranque de los playoffs. Los mejores clubes de las Conferencias Este y Oeste se batirán por alzarse con el título en diciembre.

Por lo tanto, estos son los 10 equipos con mayor probabilidad de conquistar el campeonato norteamericano según el modelo de predicción de la MLS 2026 de Opta Analyst.

10. Charlotte FC - 3.54%

Charlotte FC es un candidato al título | Rich Storry/GettyImages

Charlotte ha conseguido consolidarse como uno de los equipos competitivos del Este. Terminó quinto con 54 puntos, sumando 15 victorias, nueve empates y diez derrotas.



Su temporada tuvo una producción ofensiva importante: anotó 66 goles y recibió 51. Esto refleja un equipo con capacidad para hacer daño, especialmente cuando consigue acelerar sus ataques y aprovechar los espacios que dejan los rivales.

9. San Jose Earthquakes - 3.58%

San Jose Earthquakes tienen posibilidades al campeonato | Stephen Maturen/GettyImages

San Jose ha sido una de las sorpresas positivas de la Conferencia Oeste. Finalizó cuarto con 52 puntos, después de conseguir 14 victorias, diez empates y diez derrotas.



Su balance de 57 goles a favor y 51 en contra habla de un equipo con recursos ofensivos, pero que todavía puede conceder oportunidades. Su clasificación entre los cuatro primeros le da una posición favorable para comenzar la primera ronda como local.

8. LAFC - 4.36%

LAFC siempre destaca en playoffs | Alika Jenner/GettyImages

LAFC es una institución que suele estar bajo la expectativa de competir por títulos. Su proyecto ha contado con plantillas de alto nivel y una cultura competitiva que lo convierte en un rival incómodo en las eliminatorias.



En esta temporada terminó sexto del Oeste, con 47 puntos. Marcó 52 goles y recibió 40, un balance defensivo relativamente sólido, aunque su producción ofensiva quedó por debajo de la de Vancouver y Dallas.

7. Chicago Fire FC - 4.48%

Chicago Fire FC con Lewandowski son un fuerte candidato | NurPhoto/GettyImages

Chicago ha sido uno de los equipos que han logrado consolidarse en la parte alta del Este. Finalizó cuarto con 55 puntos, producto de 16 victorias, siete empates y once derrotas.



Su temporada destaca por una ofensiva que anotó 64 goles. Sin embargo, recibió 54, por lo que su rendimiento depende en buena medida de mantener la iniciativa y aprovechar sus recursos ofensivos.

6. Philadelphia Union - 4.80%

Philadelphia Union aspira al título | Isaiah Vazquez/GettyImages

Philadelphia es un club con una identidad competitiva muy reconocible dentro de la MLS. Su proyecto suele dar importancia a la intensidad, la presión, la organización defensiva y la velocidad para atacar después de recuperar el balón.



En 2026 terminó sexto del Este, con 50 puntos. Marcó 66 goles y recibió 52, cifras que reflejan una temporada con capacidad ofensiva, aunque sin la consistencia de los equipos que finalizaron en los primeros puestos.

5. St. Louis CITY SC - 6.12%

St. Louis CITY SC pueden dar una sorpresa | Alex Slitz/GettyImages

St. Louis ha conseguido construir una temporada competitiva y terminó tercero de la Conferencia Oeste, con 54 puntos. Su balance fue de 15 victorias, nueve empates y diez derrotas.



Es un equipo que ha encontrado competitividad a través del funcionamiento colectivo. Sus 59 goles a favor y 48 en contra muestran un conjunto relativamente equilibrado, capaz de producir en ataque sin descuidar completamente su estructura defensiva.

4. Inter Miami CF - 8.24%

Inter Miami CF siempre es un fuerte candidato | Megan Briggs/GettyImages

Inter Miami tiene una de las propuestas ofensivas más llamativas de la MLS. Finalizó la temporada regular con 80 goles, la mayor cantidad entre los equipos de la liga, y consiguió el segundo puesto del Este con 60 puntos.



Su fortaleza está en la calidad individual y en su capacidad para transformar posesiones en ocasiones de peligro. Cuando sus futbolistas ofensivos encuentran espacios, Miami puede resolver partidos en pocos minutos. Sin embargo, también recibió 59 goles, una cifra considerable para un equipo que aspira al campeonato.



Cabe recordar que son los campeones defensores y que teniendo al MVP de la temporada y Bota de Oro, Lionel Messi, siempre son candidatos importantes.

3. FC Dallas - 10.42%

FC Dallas tuvo una buena campaña | Omar Vega/GettyImages

Dallas es una de las historias interesantes de esta temporada. Terminó segundo de la Conferencia Oeste, con 58 puntos, 16 victorias y ocho derrotas. Su clasificación confirma que ha sido uno de los equipos más competitivos de la conferencia.



Su perfil combina una ofensiva con capacidad para generar ocasiones y un funcionamiento colectivo que le permitió mantenerse en los primeros puestos. Marcó 62 goles, aunque recibió 51: una cifra que muestra que su defensa no ha sido tan dominante como la de Nashville o Vancouver.

2. Vancouver Whitecaps FC - 21.00%

Vancouver Whitecaps FC fue subcampeón la temporada pasada | Minas Panagiotakis/GettyImages

Vancouver fue el equipo que dominó la Conferencia Oeste. Terminó con 64 puntos, 19 victorias y una diferencia de goles de +40. Su producción ofensiva fue especialmente destacada: anotó 74 goles, mientras que solamente recibió 34.



Su candidatura se sostiene en la capacidad para atacar con continuidad y mantener un buen equilibrio entre líneas. No es un equipo que necesite ganar todos sus partidos por marcadores amplios; también ha demostrado que puede controlar los encuentros y limitar las oportunidades del rival.



Además, han sabido mantenerse competitivo, luego de que la temporada pasada fueran subcampeones frente al Inter Miami.

1. Nashville SC - 22.16%

Nashville SC fue el campeón de la Supporters' Shield 2026 | Tanner Pearson/GettyImages

Nashville llega a los playoffs después de una temporada regular extraordinaria. Terminó como líder de la Conferencia Este y conquistó el Supporters’ Shield, con 77 puntos en 34 partidos: 23 victorias, ocho empates y apenas tres derrotas.



Su principal argumento es el equilibrio. Marcó 71 goles y recibió solamente 25, la mejor cifra defensiva de la liga. Esa diferencia de +46 refleja un equipo capaz de competir desde la solidez, sin depender exclusivamente de marcar muchos goles. Además, consiguió una ventaja importante: iniciará su serie de primera ronda como local ante el ganador del comodín.