Los 28 futbolistas convocados por la selección mexicana de fútbol para la Fecha FIFA de noviembre

Rafael Márquez buscará conseguir su primer triunfo como director técnico de la selección mexicana de fútbol en la Fecha FIFA del mes de noviembre, cuando se enfrenten a su similar de Jamaica para los partidos correspondientes a las eliminatorias de la CONCACAF Nations League.

Estos son los 28 convocados por Rafael Márquez, con la intención de salir victorioso en esta llave y así avanzar al Final Four de dicha competencia:

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

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*Publicidad para México* pic.twitter.com/y6ZaB5tRuT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

Jesús Corona regresa a la selección mexicana de fútbol

Jesús: el 'Tecatito' Corona no había sido convocado por la selección mexicana de fútbol desde el lejano mes de junio del año 2022. Sin lugar a dudas, volver representará, para él, un motivo de orgullo y felicidad.

Mexico v El Salvador - Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifiers | Hector Vivas/GettyImages

Por otro lado, significa también una baja sensible para el Club de Fútbol Monterrey de cara al cierre de la temporada regular, en donde los dirigidos por el 'Pelado' Almeyda necesitan cerrar de gran manera para así clasificar a la liguilla en busca del campeonato.

El parón por la Fecha FIFA (9 al 17 de noviembre), coincidirá con el partido entre Rayados y Querétaro, correspondiente a la fecha siete por el torneo de Apertura 2026, el cual se había pospuesto para que el Monterrey jugará la final de la Leagues CUP, misma que acabó perdiendo 2-0 ante los Diablos Rojos de Toluca.

La selección mexicana de fútbol volverá a jugar en Nuevo León

Al norte de México, específicamente en Nuevo León, se encuentran los aficionados más pasionales del país. Sin embargo, el amor parece limitarse únicamente a los clubes de su región. Los hinchas de tigres quieren mucho a ''sus'' Tigres, los rayados adoran a ''sus'' Rayados, pero muy pocos parecen interesarse en la selección mexicana de fútbol.

Por ello, a pesar de que cuentan con uno de los estadios más elegantes de LATAM, como lo es el BBVA, en donde el Monterrey juega como local, rara vez la escuadra tricolor es llevada a dicho inmueble.

Ante la selección de Jamaica, no obstante, el día martes 17 de noviembre, la selección mexicana de fútbol volverá a jugar como local en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, algo que no ocurría desde el lejano 11 de octubre del 2018, cuando se enfrentaron a su similar de Costa Rica en un compromiso de carácter amistoso, y el encuentro acabó 3-2 en favor del conjunto mexicano.

Mexico v Costa Rica - International Friendly | Jam Media/GettyImages

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