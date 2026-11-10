Michael Carrick no continuaría al frente del Manchester United después de un inicio terrible en la temporada 2026/2027, de acuerdo con numerosos reportes periodísticos. Después de 10 jornadas en la Premier League, los Red Devils se encuentran en el puesto 18 de la clasificación general con solamente ocho puntos, producto de cinco empates, cuatro derrotas y solamente una victoria. En Champions League, el rendimiento fue algo mejor: dos victorias y dos derrotas en cuatro encuentros.

A pesar de contar con el apoyo de la afición, la directiva del Man Utd tomaría la decisión de prescindir de los servicios del entrenador inglés. En las últimas horas han surgido algunos posibles candidatos para tomar las riendas del equipo, a continuación te compartimos sus nombres:

5. Kieran McKenna

Kieran McKenna es otro de los candidatos para el Man Utd | NurPhoto/GettyImages

El estratega inglés es una de las opciones, pero todo apunta a que no será el elegido por la directiva de los Red Devils. Tiene amplia experiencia como entrenador en categorías juveniles y fue asistente técnico en el Manchester United entre 2018 y 2021. McKenna formó parte de los cuerpos técnicos de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Ragnick y Michael Carrick. Como primer entrenador, McKenna se encargó del Ipswich Town, con el que consiguió tres ascensos en cuatro temporadas: una vez de la League One a la Championship y dos veces de la Championship a la Premier League. Es bien valorado al interior de la institución, pero tendrá que seguir esperando su oportunidad.

4. Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann | Visionhaus/GettyImages

El entrenador alemán se encuentra actualmente sin equipo después de dirigir y fracasar con su selección en el Mundial de 2026. El técnico de 39 años ha hecho trabajos notables con el TSG 1899 Hoffenheim, el RB Leipzig y el Bayern Múnich; con los Bávaros ganó dos Supercopas de Alemania y una Bundesliga. Salió del Bayern por sus resultados irregulares en la temporada 2022/2023, por tensiones con algunos líderes de la plantilla y el interés de la directiva en los servicios de Thomas Tuchel. No pudo devolverle la grandeza a Die Mannschaft y renunció a la selección tras caer ante Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

3. Eddie Howe

Eddie Howe suena para el Manchester United | Serena Taylor/GettyImages

Eddie Howe es otro de los entrenadores que tienen grandes posibilidades de llegar a Old Trafford. El extécnico del Newcastle United actualmente es agente libre y habría rechazado una oferta para tomar las riendas del Crystal Palace con el objetivo de llegar al Manchester United. Howe puede presumir dos títulos en su palmarés: la EFL Championship, conseguida con el Bournemouth en 2015, y la EFL Cup, obtenida con las Urracas en 2025. En cinco temporadas al frente del Newcastle, el estratega consiguió un cuarto y un quinto lugar en la Premier League.

2. Gareth Southgate

Gareth Southgate | Mark Cuthbert/GettyImages

El entrenador es otra de las opciones que suenan con fuerza para tomar el lugar de Michael Carrick. Southgate se destacó por su trabajo en la selección de Inglaterra, dirigiendo al primer equipo durante ocho años. Al frente de los Tres Leones, consiguió el cuarto lugar en el Mundial de 2018 y dos subcampeonato de la Eurocopa (en 2020 y 2024). A nivel de clubes la experiencia de Sir Gareth es bastante más limitada. Dirigió al Middlesbrough entre julio de 2006 y octubre de 2009. Descendió con el Boro a la Championship en la temporada 2008-2009.

1. Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Aunque recientemente renovó contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030, Pochettino es la opción número uno para la directiva del Manchester United. El entrenador argentino tiene una dilatada experiencia en la Premier League con el Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. Sin embargo, en Inglaterra no logró ganar ningún título. Los mejores números de Pochettino llegaron de la mano del Paris Saint-Germain, club con el que consiguió levantar tres títulos nacionales. Según los reportes, Pochettino contaría con una cláusula que le permitiría tomar la oferta de los Red Devils.