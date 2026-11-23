Quedó definida la Liguilla por el título del Apertura 2026. El actual campeón defensor, Cruz Azul, estuvo a nada de quedar como superlíder, sin embargo, no pudo superar a Chivas en el Estadio Akron ya que cayó por la mínima de Efraín Álvarez, siendo mandado al segundo sitio de la tabla.



A pesar de lo ocurrido esta tarde en Zapopan, La Máquina Celeste sigue partiendo como una de las grandes favoritas a adjudicarse el título porque le dieron respaldo al técnico Joel Huiqui, no modificaron mucho su plantilla evitando que eso perjudicara la regularidad, además los pilares del equipo se mantienen en buen nivel, es decir, Erik Lira, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta y los argentinos Agustín Palavecino, Carlos Rotondi y José Paradela. Sumado a esto, acabaron como la segunda ofensiva más poderosa tras haber convertido 37 anotaciones por lo que podrían complicar a cualquiera.



Es momento de conocer cuáles fueron los cinco errores que le costaron a los cementeros perder el liderato general del A2026:

1. Su mala defensiva al arranque del campeonato

Gonzalo Piovi y Jhojan Julio | Jam Media/GettyImages

A pesar de que Joel Huiqui les entregó el título, la solidez defensiva se perdió en el inicio del semestre, pues apenas en once jornadas recibieron 21 anotaciones, es decir, un promedio de 1.90 anotaciones por encuentro, logrando apenas un arco sin batir en la Jornada 7 frente a Santos Laguna. Atlante, América, Toluca y Pumas le marcaron tres goles, hablando de la poca efectividad de la parte baja que obligaba a la ofensiva a tener que hacer un gran número de tantos.

2. Caídas inesperadas en el Estadio Banorte

Florián Monzón y Chiquete Orozco | Manuel Velasquez/GettyImages

Sin duda alguna las sorpresas más grandes que hubo en el semestre fue cuando el actual monarca no pudo imponerse de local ante escuadras que llegaban como víctimas por estar peor clasificadas en la tabla general.



Apenas en la Jornada 3, Atlante dio el ‘campanazo’ al superar 2-3, quitándole el invicto al club celeste. Dos fechas después, el Atlas le faltó el respeto a La Máquina después de imponerse 0-2, siendo una de las dos ocasiones que se fue en blanco en el marcador. Al final, esos seis puntos que dejaron ir marcaron la diferencia para acabar en la cima.

3. Incapacidad para sostener ventajas y aprovechar inferioridad numérica

Pável Pérez y Alan Mozo | Hector Vivas/GettyImages

Una cosa que deberá cuidar el equipo en la Liguilla es saber mantener el marcador a su favor, algo que no supo hacer en algunos cotejos, dejando ir puntos. En la Fecha 10, Toluca, que clasificó a la Fiesta Grande, iba perdiendo 2-0 al arranque del complemento, sin embargo, un penal del brasileño Helinho Castro y un doblete de Alexis Vega los volvió a la vida, con el uruguayo Gabriel Fernández teniendo que evitar la vergüenza al poner el 3-3 final.



Ya en la Jornada 11, Cruz Azul jugó con un hombre de más ante los Pumas desde el minuto 37 tras la expulsión de César 'Chino' Huerta. A pesar de la inferioridad numérica del rival, el club cementero iba perdiendo 3-1 hasta que en los minutos finales pudo remar contra corriente para poner la pizarra final 3-3 en Ciudad Universitaria.

4. Desgaste por sobrecarga de partidos

Erik Lira y Rodrigo De Paul | Leonardo Fernandez/GettyImages

Con pocos refuerzos, Huiqui tuvo que modificar en distintas ocasiones las posiciones de sus futbolistas, rotándolos a la vez por el número de compromisos en la agenda.



En agosto se llevó a cabo la Leagues Cup contra la MLS, sumando dos triunfos y una derrota. Luego de sostener dicho certamen, su regreso a la liga local no fue lo mejor porque sucumbió contra Xolos en el Estadio Caliente y contra Atlas en el Coloso de Santa Úrsula.



Más adelante, el 16 de septiembre, tuvo que ir nuevamente a los Estados Unidos para disputar el Campeones Cup, perdiendo 2-0 con el Inter Miami. Después de eso, tropezó con Rayados y empató con Toluca y Pumas.



Sin duda, no haber planificado correctamente esas participaciones los mermó definitivamente.

5. No poder vencer a Chivas en la última jornada

Dani Aguirre y Christian Ebere | Simon Barber/GettyImages

Sin que se hubiera jugado el encuentro contra los rojiblancos, los ocho invitados a la Liguilla ya se conocían, faltando solamente cómo iban a quedar acomodados los cruces porque el liderato estaba en disputa.



Para este juego, el técnico dejó de inicio en el banquillo a Andrés Montaño y Jeremy Márquez, dos de sus mejores hombres, con Alan Mozo saliendo de titular y siendo uno de los causantes de la caída al no marcar correctamente a Efraín Álvarez, autor del único tanto. Pese a hilar cinco triunfos el Guadalajara les cortó la racha arrebatándoles el liderato. El empate era suficiente, mas perdonó opciones claras en el complemento, destacando al minuto 51 un remate solo de Rotondi frente al arco mandando por encima la redonda, así como un poste de Palavecino al 64’.