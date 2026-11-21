Empieza una nueva era en el Manchester United y los hinchas esperan que esta vez, de verdad, sea diferente. Después de sucesivos cambios de DT y una sucesión de resultados que dejaron mucho que desear, los Red Devils apuestan por Mauricio Pochettino para recuperar la competitividad que perdieron desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013.

El argentino asumió el cargo en reemplazo de Michael Carrick y se encontró con un equipo en la 18° posición de la Premier League, con una sola victoria en sus primeros diez partidos y uno de los peores registros defensivos del campeonato. Su debut va a ser este domingo contra el Liverpool en Anfield.

Pochettino tiene experiencia en el fútbol inglés, sobre todo por su paso por el Tottenham y el Chelsea, donde consiguió el crecimiento de nuevos talentos e implementó una propuesta ofensiva muy marcada. Ahora deberá trasladar su filosofía a un plantel con muchos problemas.

1. Recuperar la presión sobre los rivales

Una de las principales preocupaciones del United es el rendimiento de sus futbolistas cuando no tienen la pelota. Según las estadísticas de la Premier, el equipo está en el penúltimo lugar en distancia cubierta por partido, con un promedio de 112,5 kilómetros.

Pochettino pretende modificar esa situación aplicando una presión agresiva que permita recuperar la pelota cerca del área rival. En el Tottenham, por ejemplo, consiguió que el equipo terminara segundo en distancia cubierta durante cuatro temporadas consecutivas.

Su propuesta va a requerir más participación de los futbolistas en las tareas defensivas. El DT buscará que sus jugadores presionen de manera coordinada y reduzcan los espacios que en la actualidad aprovechan sus adversarios.

2. Mejorar la defensa

Licha y Yoro podrían ser los nuevos líderes defensivos | Matt McNulty/GettyImages

Los problemas defensivos son otra de las prioridades del técnico. Los Red Devils tienen el tercer peor registro de goles recibidos de la liga y sus rivales generan oportunidades de peligro cada vez que consiguen acercarse al área.

De acuerdo a las estadísticas de Opta, el 74,6% de los remates que recibe el United se producen dentro del área. Además, sus adversarios promedian 0,19 goles esperados por disparo, lo que evidencia las facilidades que encuentran para termianar sus jugadas.

Pochettino podría apoyarse en Lisandro Martínez y Leny Yoro para construir una defensa que presione lejos de su arco. Además, va a tener que trabajar en las transiciones defensivas y las jugadas a pelota parada porque el equipo ya recibió seis goles de esta forma.

3. Transformar la posesión en oportunidades de gol

Los Red Devils consiguen cuidar la pelota y avanzar hacia el campo contrario, pero sus estadísticas ofensivas dejan en evidencia las dificultades para generar ocasiones de calidad. El equipo ocupa el segundo lugar en remates por posesión, aunque apenas el 54,9% de sus disparos se realizan dentro del área, el menor porcentaje de la Premier.

Pochettino va a tener que conseguir que la circulación de la pelota termine en situaciones favorables para sus delanteros. Su sistema habitual, el 4-2-3-1, tiene en consideración laterales ofensivos, mediocampistas que faciliten la salida y un mediapunta con libertad de movimientos.

Bruno Fernandes podría ser uno de los beneficiados con esta propuesta, acompañado por Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. El DT va a tener que mejorar la eficacia de sus atacantes, ya que, sin contar a Fernandes y Mbeumo, el resto de los futbolistas convirtió cinco goles a partir de ocasiones equivalentes a 9,4 goles esperados.

4. Recuperar el protagonismo de los jóvenes

Mainoo es uno de los futbolistas que pide más minutos | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Uno de los atributos de Pochettino es su trabajo con los futbolistas jóvenes. En los Spurs contribuyó al crecimiento de Harry Kane, Son Heung-min y Dele Alli, y con el Chelsea consiguió que Cole Palmer marcara 22 goles y 11 asistencias en la Premier 2023/24.

En Manchester va a tener a su disposición a Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Carlos Baleba, Ayden Heaven y Shea Lacey, entre otros jugadores con posibilidades de desarrollarse bajo sus órdenes. El DT podrá darles oportunidades y establecer una estructura que favorezca su evolución.

Por otro lado, va a ser importante recuperar a futbolistas que no consiguieron continuidad. Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Mason Mount, Matthijs de Ligt y Baleba suman entre todos apenas 1268 minutos en competiciones oficiales esta temporada, pese a representar una inversión conjunta de 357,6 millones de euros.

5. Reconstruir la confianza

Los problemas del equipo pasan, en parte, porque los cambios de entrenador generaron modificaciones en la propuesta futbolística y dejaron un plantel conformado por jugadores que fueron incorporados para sistemas muy diferentes entre sí.

Pochettino va a tener que trabajar con ellos para poder establecer una identidad reconocible y recuperar la confianza de sus dirigidos. Trascendió que desde su llegada a Inglaterra el miércoles, aprovechó sus primeros días para charlar con los futbolistas y, además, confirmó que Fernandes va a seguir como capitán. "Los jugadores necesitan expresar su talento. Necesitamos crear el entorno y la plataforma para que puedan rendir", dijo el argentino en su primera entrevista con los medios oficiales del club.

El DT quiere participar en las decisiones relacionadas con la plantilla y los fichajes. Su contrato de dos años y medio le va a permitir trabajar en un proyecto de continuidad, aunque los resultados inmediatos van a ser claves para alejar al United de los puestos de descenso.