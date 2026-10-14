Los 50 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el modo carrera del EA FC 27
Cada año surge una nueva oleada de talentos juveniles en el mundo del fútbol, algunos siguen formando parte de años anteriores y otros surgen como novedades.
En el puesto número uno se encuentra el jugador del Borussia Dortmund, Mathis Albert, el estadounidense y alemán es una barbaridad para un jugador de 17 años. Es uno de los mayores proyectos ofensivos baratos de FC 27.
En segundo sitio está el alemán Kennet Eichhorn, un mediocampista ofensivo de 17 años con un techo enorme. Ideal para construir un mediocentro titular a medio plazo.
Nathan De Cat es probablemente uno de los mejores fichajes baratos si se desea un mediocentro que pueda convertirse en pieza importante.
El italiano del AC Milan, Francesco Camarda, es uno de los delanteros baratos más interesantes. Su media de 66 puede pasar hasta 87 lo que significa 21 puntos de crecimiento.
Dentro de la lista también se encuentra la sensación norteamericana Cavan Sullivan que acaba de debutar en la selección de Estados Unidos. La joya del Philadelphia Union tiene una media de 67 con potencial de 85, es decir, hasta 18 puntos.
Cabe aclarar que, la base de FC 27 ya incorpora cambios de potencial y valores respecto a FC 26, y además el modo Carrera utiliza Dynamic Potential/Growth Profiles, por lo que el potencial inicial no debe interpretarse como un techo absolutamente fijo.
En la siguiente tabla colocamos a los 50 futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial en el EA Sports FC 27.
Los 50 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el EA Sports FC 27
Jugador
Edad
Rating
Potencial
Club
Posición
Mathis Albert
17
66
88
BVB
LM CAM LW CM
Kennet Eichhorn
16
68
88
Bayer Leverkusen
CDM CM
Nathan De Cat
17
71
88
TSG 1899 Hoffenheim
CDM CM
Francesco Camarda
18
66
87
AC Milan
ST
Dennis Seimen
20
72
87
VfB Stuttgart
GK
Abdellah Ouazane
17
66
87
Ajax
CAM LW CM LM
Alexis Vossah
18
72
87
Toulouse
CDM CM
Christ Ravynel Inao Oulaï
20
72
87
Fiorentina
CDM CAM CM
Justin Lerma
18
66
87
BVB
CAM CM LM
Jorthy Mokio
18
71
87
Ajax
CDM CM LB
Francis Onyeka
19
70
87
SV Elversberg
CAM ST CM
Saba Kharebashvili
17
67
86
Medipol Başakşehir FK
LB
Samuele Inácio
18
79
86
BVB
CAM ST
Seny Koumbassa
17
81
86
Toulouse
CB
Wael Mohya
17
71
86
Borussia Mönchengladbach
CAM ST
Florian Hellstern
18
66
86
SpVgg Greuther Fürth
GK
Ruud Nijstad
18
70
86
FC Twente
CB
Sean Steur
18
72
86
Newcastle
CM CDM CAM
Ian Subiabre
19
71
85
Tigre
LM RM ST LW RW
Jaden Umeh
18
63
85
Benfica
LW LM
Trey Nyoni
19
67
85
Liverpool
CM CAM CDM
Bruno Ogbus
20
72
85
Freiburg
CB RB
James Wilson
19
66
85
Heart of Midlothian FC
ST
Tidiam Gomis
19
71
85
RB Leipzig
LM RM ST LW RW
Sidiki Chérif
19
72
85
Coventry City
ST
Gabriel de Carvalho
18
66
85
Porto
CAM RW LW CM RM LM
Matías Orozco
18
68
85
Castellón
CM CDM
Jesse Eugen Bisiwu
18
67
85
Barcelona
LW RW ST LM RM
Alan Alcaraz
16
58
85
Argentinos Juniors
CM CDM
Enzo dos Santos
17
61
85
BVB
CM CDM
Bernardo Pinto Lima
18
63
85
Porto
CM CDM
Jesse Derry
19
68
85
Sporting
LM LW
Jivayno Zinhagel
17
59
85
Feyenoord
LW LM
Kauã Prates de Almeida
17
67
85
BVB
LB CB LM
Daniel Armando Banjaqui
18
63
85
Benfica
RB
Tian Nai Koren
16
63
85
Brujas
CAM CM
Alexander Staff
18
62
85
FC Saarbrücken
ST RW
Carlos Macià
17
66
85
Villarreal
CM CDM
Xavi Espart
19
71
85
Barcelona
RB CDM LB CM
Divine Mukasa
18
69
85
West Ham
CAM CM
Kacper Potulski
18
71
85
Mainz O5
CB
Oumar Camara
19
70
85
Vitoria
RM ST LM RW
Mussa Kaba
17
62
85
BVB
CDM CM
Mihajlo Cvetković
19
70
95
Anderlecht
ST LW LM
Jeremy Monga
16
67
85
Swansea
LM RM LW RW
Wisdom Mike
17
61
85
Brujas
LM LW
Aaron Bouwman
18
68
85
Ajax
CB
Axel Tape
18
67
85
Levante
CB
Cavan Sullivan
17
67
85
Philadelphia Union
RM LM RW LW
Luis Guilherme
20
72
85
Sporting
LM RM CAM LW RW
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.