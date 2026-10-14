Los 50 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el modo carrera del EA FC 27

Cada año surge una nueva oleada de talentos juveniles en el mundo del fútbol, algunos siguen formando parte de años anteriores y otros surgen como novedades.

En el puesto número uno se encuentra el jugador del Borussia Dortmund, Mathis Albert, el estadounidense y alemán es una barbaridad para un jugador de 17 años. Es uno de los mayores proyectos ofensivos baratos de FC 27.

En segundo sitio está el alemán Kennet Eichhorn, un mediocampista ofensivo de 17 años con un techo enorme. Ideal para construir un mediocentro titular a medio plazo.

Nathan De Cat es probablemente uno de los mejores fichajes baratos si se desea un mediocentro que pueda convertirse en pieza importante.

El italiano del AC Milan, Francesco Camarda, es uno de los delanteros baratos más interesantes. Su media de 66 puede pasar hasta 87 lo que significa 21 puntos de crecimiento.

Dentro de la lista también se encuentra la sensación norteamericana Cavan Sullivan que acaba de debutar en la selección de Estados Unidos. La joya del Philadelphia Union tiene una media de 67 con potencial de 85, es decir, hasta 18 puntos.

Cabe aclarar que, la base de FC 27 ya incorpora cambios de potencial y valores respecto a FC 26, y además el modo Carrera utiliza Dynamic Potential/Growth Profiles, por lo que el potencial inicial no debe interpretarse como un techo absolutamente fijo.

En la siguiente tabla colocamos a los 50 futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial en el EA Sports FC 27.

Los 50 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el EA Sports FC 27

Jugador Edad Rating Potencial Club Posición Mathis Albert 17 66 88 BVB LM CAM LW CM Kennet Eichhorn 16 68 88 Bayer Leverkusen CDM CM Nathan De Cat 17 71 88 TSG 1899 Hoffenheim CDM CM Francesco Camarda 18 66 87 AC Milan ST Dennis Seimen 20 72 87 VfB Stuttgart GK Abdellah Ouazane 17 66 87 Ajax CAM LW CM LM Alexis Vossah 18 72 87 Toulouse CDM CM Christ Ravynel Inao Oulaï 20 72 87 Fiorentina CDM CAM CM Justin Lerma 18 66 87 BVB CAM CM LM Jorthy Mokio 18 71 87 Ajax CDM CM LB Francis Onyeka 19 70 87 SV Elversberg CAM ST CM Saba Kharebashvili 17 67 86 Medipol Başakşehir FK LB Samuele Inácio 18 79 86 BVB CAM ST Seny Koumbassa 17 81 86 Toulouse CB Wael Mohya 17 71 86 Borussia Mönchengladbach CAM ST Florian Hellstern 18 66 86 SpVgg Greuther Fürth GK Ruud Nijstad 18 70 86 FC Twente CB Sean Steur 18 72 86 Newcastle CM CDM CAM Ian Subiabre 19 71 85 Tigre LM RM ST LW RW Jaden Umeh 18 63 85 Benfica LW LM Trey Nyoni 19 67 85 Liverpool CM CAM CDM Bruno Ogbus 20 72 85 Freiburg CB RB James Wilson 19 66 85 Heart of Midlothian FC ST Tidiam Gomis 19 71 85 RB Leipzig LM RM ST LW RW Sidiki Chérif 19 72 85 Coventry City ST Gabriel de Carvalho 18 66 85 Porto CAM RW LW CM RM LM Matías Orozco 18 68 85 Castellón CM CDM Jesse Eugen Bisiwu 18 67 85 Barcelona LW RW ST LM RM Alan Alcaraz 16 58 85 Argentinos Juniors CM CDM Enzo dos Santos 17 61 85 BVB CM CDM Bernardo Pinto Lima 18 63 85 Porto CM CDM Jesse Derry 19 68 85 Sporting LM LW Jivayno Zinhagel 17 59 85 Feyenoord LW LM Kauã Prates de Almeida 17 67 85 BVB LB CB LM Daniel Armando Banjaqui 18 63 85 Benfica RB Tian Nai Koren 16 63 85 Brujas CAM CM Alexander Staff 18 62 85 FC Saarbrücken ST RW Carlos Macià 17 66 85 Villarreal CM CDM Xavi Espart 19 71 85 Barcelona RB CDM LB CM Divine Mukasa 18 69 85 West Ham CAM CM Kacper Potulski 18 71 85 Mainz O5 CB Oumar Camara 19 70 85 Vitoria RM ST LM RW Mussa Kaba 17 62 85 BVB CDM CM Mihajlo Cvetković 19 70 95 Anderlecht ST LW LM Jeremy Monga 16 67 85 Swansea LM RM LW RW Wisdom Mike 17 61 85 Brujas LM LW Aaron Bouwman 18 68 85 Ajax CB Axel Tape 18 67 85 Levante CB Cavan Sullivan 17 67 85 Philadelphia Union RM LM RW LW Luis Guilherme 20 72 85 Sporting LM RM CAM LW RW