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Sports Illustrated

Los 50 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el modo carrera del EA FC 27

Los jugadores juveniles con mucha proyección dentro del videojuego más popular de fútbol
Benjamín Guerra|
Las nuevas joyas del fútbol mundial en el EA FC 27
Las nuevas joyas del fútbol mundial en el EA FC 27 | Rich Storry/GettyImages

Cada año surge una nueva oleada de talentos juveniles en el mundo del fútbol, algunos siguen formando parte de años anteriores y otros surgen como novedades.

En el puesto número uno se encuentra el jugador del Borussia Dortmund, Mathis Albert, el estadounidense y alemán es una barbaridad para un jugador de 17 años. Es uno de los mayores proyectos ofensivos baratos de FC 27.

En segundo sitio está el alemán Kennet Eichhorn, un mediocampista ofensivo de 17 años con un techo enorme. Ideal para construir un mediocentro titular a medio plazo.

Nathan De Cat es probablemente uno de los mejores fichajes baratos si se desea un mediocentro que pueda convertirse en pieza importante.

El italiano del AC Milan, Francesco Camarda, es uno de los delanteros baratos más interesantes. Su media de 66 puede pasar hasta 87 lo que significa 21 puntos de crecimiento.

Dentro de la lista también se encuentra la sensación norteamericana Cavan Sullivan que acaba de debutar en la selección de Estados Unidos. La joya del Philadelphia Union tiene una media de 67 con potencial de 85, es decir, hasta 18 puntos.

Cabe aclarar que, la base de FC 27 ya incorpora cambios de potencial y valores respecto a FC 26, y además el modo Carrera utiliza Dynamic Potential/Growth Profiles, por lo que el potencial inicial no debe interpretarse como un techo absolutamente fijo.

En la siguiente tabla colocamos a los 50 futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial en el EA Sports FC 27.

Los 50 mejores futbolistas jóvenes, baratos y con gran potencial para fichar en el EA Sports FC 27

Jugador

Edad

Rating

Potencial

Club

Posición

Mathis Albert

17

66

88

BVB

LM CAM LW CM

Kennet Eichhorn

16

68

88

Bayer Leverkusen

CDM CM

Nathan De Cat

17

71

88

TSG 1899 Hoffenheim

CDM CM

Francesco Camarda

18

66

87

AC Milan

ST

Dennis Seimen

20

72

87

VfB Stuttgart

GK

Abdellah Ouazane

17

66

87

Ajax

CAM LW CM LM

Alexis Vossah

18

72

87

Toulouse

CDM CM

Christ Ravynel Inao Oulaï

20

72

87

Fiorentina

CDM CAM CM

Justin Lerma

18

66

87

BVB

CAM CM LM

Jorthy Mokio

18

71

87

Ajax

CDM CM LB

Francis Onyeka

19

70

87

SV Elversberg

CAM ST CM

Saba Kharebashvili

17

67

86

Medipol Başakşehir FK

LB

Samuele Inácio

18

79

86

BVB

CAM ST

Seny Koumbassa

17

81

86

Toulouse

CB

Wael Mohya

17

71

86

Borussia Mönchengladbach

CAM ST

Florian Hellstern

18

66

86

SpVgg Greuther Fürth

GK

Ruud Nijstad

18

70

86

FC Twente

CB

Sean Steur

18

72

86

Newcastle

CM CDM CAM

Ian Subiabre

19

71

85

Tigre

LM RM ST LW RW

Jaden Umeh

18

63

85

Benfica

LW LM

Trey Nyoni

19

67

85

Liverpool

CM CAM CDM

Bruno Ogbus

20

72

85

Freiburg

CB RB

James Wilson

19

66

85

Heart of Midlothian FC

ST

Tidiam Gomis

19

71

85

RB Leipzig

LM RM ST LW RW

Sidiki Chérif

19

72

85

Coventry City

ST

Gabriel de Carvalho

18

66

85

Porto

CAM RW LW CM RM LM

Matías Orozco

18

68

85

Castellón

CM CDM

Jesse Eugen Bisiwu

18

67

85

Barcelona

LW RW ST LM RM

Alan Alcaraz

16

58

85

Argentinos Juniors

CM CDM

Enzo dos Santos

17

61

85

BVB

CM CDM

Bernardo Pinto Lima

18

63

85

Porto

CM CDM

Jesse Derry

19

68

85

Sporting

LM LW

Jivayno Zinhagel

17

59

85

Feyenoord

LW LM

Kauã Prates de Almeida

17

67

85

BVB

LB CB LM

Daniel Armando Banjaqui

18

63

85

Benfica

RB

Tian Nai Koren

16

63

85

Brujas

CAM CM

Alexander Staff

18

62

85

FC Saarbrücken

ST RW

Carlos Macià

17

66

85

Villarreal

CM CDM

Xavi Espart

19

71

85

Barcelona

RB CDM LB CM

Divine Mukasa

18

69

85

West Ham

CAM CM

Kacper Potulski

18

71

85

Mainz O5

CB

Oumar Camara

19

70

85

Vitoria

RM ST LM RW

Mussa Kaba

17

62

85

BVB

CDM CM

Mihajlo Cvetković

19

70

95

Anderlecht

ST LW LM

Jeremy Monga

16

67

85

Swansea

LM RM LW RW

Wisdom Mike

17

61

85

Brujas

LM LW

Aaron Bouwman

18

68

85

Ajax

CB

Axel Tape

18

67

85

Levante

CB

Cavan Sullivan

17

67

85

Philadelphia Union

RM LM RW LW

Luis Guilherme

20

72

85

Sporting

LM RM CAM LW RW

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.