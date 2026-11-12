5 posibles destinos para Zubimendi si sale del Arsenal en enero
A pesar de haber conseguido la tan ansiada gloria en la Premier League en la temporada pasada, el Arsenal sigue en constante cambio en la búsqueda de permanecer en lo más alto del fútbol inglés. Según se viene especulando en diversos medios, uno de los que podría salir para hacerle lugar a los nuevos es Martín Zubimendi, aunque a esta hora poco se sabe sobre su futuro.
En el armado del equipo titular de Mikel Arteta no está teniendo un rol preponderante, corriendo de atrás en la consideración por competir en el puesto con Declan Rice.
En una entrevista con Marca, Zubimendi dijo: "Estoy bien, tranquilo y contento con cómo estoy llevando esta situación. Es algo que no había vivido hasta ahora y creo que de estas situaciones también se aprende. Además, en momentos así es cuando más necesitas a la gente que tienes alrededor y ahí están".
5 posibles destinos para Zubimendi si sale del Arsenal en enero
1. Chelsea
El Chelsea no le tiene miedo a gastar dinero y ya lo ha demostrado. Eso si, no siempre fue para bien: no tuvieron un arranque de temporada acorde a la inversión realizada en el mercado de fichajes de verano.
Ahora, en enero, podrían buscar algunas piezas fundamentales para el equilibrio en el equipo de Xabi Alonso.
2. Real Madrid
Esta opción es interesante, ya que es más para beneficio del Arsenal que para el del propio Zubimendi: ¿Podría entrar el volante central campeón del mundo en un combo para seducir al Merengue con el fin de desprenderse de Vinicius Jr?
El tiempo dirá, aunque sin dudas puede ser una pieza importante para José Mourinho en un mediocampo donde aún hay dudas.
3. Atlético de Madrid
Zubimendi es un viejo anhelo de Diego Simeone y sumarlo podría ser una excelente idea para mejorar la plantilla de cara al resto de una temporada que no arrancó nada mal para ellos.
Están a tiro de la cima de LaLiga, con chances en la UEFA Champions League y con la ilusión de ganar la Copa del Rey tras la final perdida en la campaña pasada.
4. Liverpool
Los Reds están en un momento de transición tras la salida de Arne Slot y la llegada de Andoni Iraola, con varios cambios todavía por realizarse en su plantilla de cara a lo que viene.
Una noticia que sorprendió fue la no renovación de Alexis Mac Allister con los del Merseyside, por lo que sumar otro futbolista al mediocampo parece ser una excelente idea para ellos.
5. Bayern Múnich
El gigante alemán tiene la UEFA Champions League entre ceja y ceja hace rato y sumar a Zubimendi podría ser una muy buena medida para mejorar aún más la plantilla.
Tienen antecedentes de buscar jugadores de la Premier League: Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise...
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti