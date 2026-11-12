A pesar de haber conseguido la tan ansiada gloria en la Premier League en la temporada pasada, el Arsenal sigue en constante cambio en la búsqueda de permanecer en lo más alto del fútbol inglés. Según se viene especulando en diversos medios, uno de los que podría salir para hacerle lugar a los nuevos es Martín Zubimendi, aunque a esta hora poco se sabe sobre su futuro.

En el armado del equipo titular de Mikel Arteta no está teniendo un rol preponderante, corriendo de atrás en la consideración por competir en el puesto con Declan Rice.

En una entrevista con Marca, Zubimendi dijo: "Estoy bien, tranquilo y contento con cómo estoy llevando esta situación. Es algo que no había vivido hasta ahora y creo que de estas situaciones también se aprende. Además, en momentos así es cuando más necesitas a la gente que tienes alrededor y ahí están".

5 posibles destinos para Zubimendi si sale del Arsenal en enero

1. Chelsea

Chelsea FC v Everton - Barclays Women's Super League 2026/27 | Harriet Lander - Chelsea FC/GettyImages

El Chelsea no le tiene miedo a gastar dinero y ya lo ha demostrado. Eso si, no siempre fue para bien: no tuvieron un arranque de temporada acorde a la inversión realizada en el mercado de fichajes de verano.



Ahora, en enero, podrían buscar algunas piezas fundamentales para el equilibrio en el equipo de Xabi Alonso.

2. Real Madrid

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Esta opción es interesante, ya que es más para beneficio del Arsenal que para el del propio Zubimendi: ¿Podría entrar el volante central campeón del mundo en un combo para seducir al Merengue con el fin de desprenderse de Vinicius Jr?



El tiempo dirá, aunque sin dudas puede ser una pieza importante para José Mourinho en un mediocampo donde aún hay dudas.

3. Atlético de Madrid

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Zubimendi es un viejo anhelo de Diego Simeone y sumarlo podría ser una excelente idea para mejorar la plantilla de cara al resto de una temporada que no arrancó nada mal para ellos.



Están a tiro de la cima de LaLiga, con chances en la UEFA Champions League y con la ilusión de ganar la Copa del Rey tras la final perdida en la campaña pasada.

4. Liverpool

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Los Reds están en un momento de transición tras la salida de Arne Slot y la llegada de Andoni Iraola, con varios cambios todavía por realizarse en su plantilla de cara a lo que viene.



Una noticia que sorprendió fue la no renovación de Alexis Mac Allister con los del Merseyside, por lo que sumar otro futbolista al mediocampo parece ser una excelente idea para ellos.

5. Bayern Múnich

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | S. Stingl/GettyImages

El gigante alemán tiene la UEFA Champions League entre ceja y ceja hace rato y sumar a Zubimendi podría ser una muy buena medida para mejorar aún más la plantilla.



Tienen antecedentes de buscar jugadores de la Premier League: Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise...

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