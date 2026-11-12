Los detalles del posible acuerdo contractual entre Mauricio Pochettino y el Manchester United

El reconocido periodista deportivo David Ornstein dio por hecho, a través de su cuenta de X (Twitter), un posible acuerdo contractual entre el director técnico argentino, Mauricio Pochettino, y el Manchester United.

Se habla de un acuerdo por los próximos dos años y medio, por lo que, en caso de confirmarse esta información, el vínculo se extendería hasta el 2029, tiempo suficiente para que el entrenador en cuestión ponga en práctica su estilo de juego.

United States v Canada - International Friendly | Carlos Gonzalez/ISI Photos/GettyImages

¿Ya es oficial la llegada de Mauricio Pochettino al Manchester United?

Si entras a redes sociales y tecleas el nombre de Mauricio Pochettino, seguro encontrarás decenas de publicaciones y notas en donde esto ya se maneja como una realidad, pero lo cierto es que, a día de hoy, aún no hay nada oficial.

Siguiendo con la información brindada por David Ornstein, el acuerdo se haría público hasta después del parón correspondiente a la Fecha FIFA del mes de noviembre.

🚨 Mauricio Pochettino to become Manchester United boss on 2.5yr contract. Deal until summer 2029 + 54yo expected to lead #USMNT over int’l break & then arrive at #MUFC in time for Liverpool. Announcement as soon as Friday. W/ @AdamCrafton_ @TheAthleticFC https://t.co/7BwWN81Epk — David Ornstein (@David_Ornstein) November 12, 2026

¿Cuándo culmina la Fecha FIFA de noviembre?

El parón oficial arrancó el pasado lunes 9 de noviembre, y culminará el 17 de noviembre. En lo que respecta a la selección de Estados Unidos, que aún dirige Mauricio Pochettino, los partidos a disputar son los siguientes:

Haití vs Estados (cuartos de final de ida por la CONCACAF Nations League): sábado 14 de noviembre.

Estados Unidos vs Haití (cuartos de final de vuelta por la CONCACAF Nations League): martes 17 de noviembre

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Por lo tanto, si efectivamente Mauricio Pochettino llegó ya a un acuerdo contractual con el Manchester United, este podría hacerse oficial dentro de esa misma semana.

Esto podría provocar un interesante efecto dominó a nivel selecciones. Se dice que Pep Guardiola, uno de los técnicos más influyentes en la historia del fútbol, sería quien ocupe el cargo como nuevo entrenador de los Estados Unidos.

El estratega catalán ha ganado un total de 41 títulos a lo largo de su exitosa trayectoria, pero nunca ha trabajado con una selección. Un verdadero reto para un hombre que, con un estilo de juego atractivo y efectivo, revolucionó este deporte.

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