Los equipos clasificados a la fase eliminatoria de la MLS Cup- rankeados

La MLS ha llegado a ese punto tan esperado por todos los aficionados: los playoffs. Partidos en donde el margen de error es diminuto, y entonces se ponen a prueba la solidez, no solo futbolística de cada elemento, sino también la mental.

A través de este artículo, estudiaremos uno a uno a los 18 clasificados a la fase final del torneo estadounidense. Armamos un ranking tomando en cuenta, sí, la posición en la que culminaron la campaña, pero también contabilizamos otros factores, como el nivel sostenido, la experiencia en duelos de eliminación directa o el cierre que tuvieron.

Desde clubes que arrancaron muy bien y acabaron muy mal, hasta plantillas que parecen haber encontrado el hilo negro dentro del fútbol. Esto encontrarán si se quedan a leer hasta el final.

18. Houston Dynamo

Houston Dynamo FC v St. Louis CITY SC | Alex Slitz/GettyImages

La escuadra texana tuvo una gran primera parte del año. Esto les permitió acabar en el quinto lugar de su conferencia. Sin embargo, el cierre que tuvieron fue bastante malo. Ganaron únicamente dos de sus últimos 14 compromisos, quedando a deber, no solo en resultados, sino también en ritmo de juego.



Llegan a los playoffs cabizbajos, con una inercia negativa de la cual difícilmente podrán salir, sobre todo, teniendo a rivales de tal envergadura en duelos donde ganar no es lo más importante. Es lo único, si es que sueñas con el campeonato.

17. FC Cincinnati

FC Cincinnati v Nashville SC | Tanner Pearson/GettyImages

Un equipo que recibió 75 goles en el año futbolístico tiene muy pocas posibilidades de lograr cosas importantes en duelos de eliminación directa. Culminaron como novenos de su conferencia; su esperanza de victoria parece depender más de la suerte que del trabajo colectivo.



Si bien es verdad que dentro del terreno de juego cualquier cosa puede suceder, también es cierto que el nivel de juego sostenido te acerca mucho más a lograr tus objetivos, y el Cincinnati no logró nunca manejar una inercia acorde a las exigencias de un club que busca el campeonato.

16. Orlando City SC

Orlando City SC v New England Revolution | Mike Stobe/GettyImages

El contar con un campeón del mundo como Antoine Griezmann en tu plantilla, definitivamente te ayuda a salir del pozo y lograr cosas importantes, aun y cuando no ofrezcas tu mejor actuación dentro del campo.



Sin embargo, ni el propio Pelé o Maradona pudieran volver protagonista a un equipo que rompió récord como la plantilla más goleada en la historia de la MLS, con 78 goles a lo largo de la temporada.

15. Real Salt Lake

Real Salt Lake v LA Galaxy | Alex Goodlett/GettyImages

Contrario a lo que pasó con el Houston Dynamo, por citar un ejemplo, quien ganó solo dos de sus últimos 14 encuentros, el Real Salt Lake acumuló cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos.



Este cierre les permitió colarse de último momento a los playoffs, pero la pobreza futbolística mostrada en los momentos previos, cuando acumularon la escandalosa cifra de 10 derrotas en 15 partidos, puso en evidencia las falencias del equipo, mismas que podrán ser aprovechadas por sus rivales en los duelos de playoff.

14. Portland Timbers

Austin FC v Portland Timbers | Scott Wachter/GettyImages

El Portland Timbers es un caso similar al del Orlando City. Si bien es verdad que ellos no cuentan con un jugador como Antoine Griezmann, su ofensiva no le pide nada a nadie.



A lo largo de la temporada, el club logró la increíble marca de 62 goles a favor, demostrando que, eso de atacar, se les da. Sin embargo, al momento de defender, las cosas cambiaron.



Recibieron un total de 61 goles, muchos de estos, resultado de distracciones puntuales en zonas en donde sencillamente no se puede fallar. En partidos de eliminación directa, estos detalles tienden a marcar la diferencia.

13. Seattle Sounders FC

Seattle Sounders FC v Los Angeles Football Club | Alika Jenner/GettyImages

Si hay un equipo en toda la MLS al que se le dan los duelos de eliminación directa, ese es el Seattle Sounders. Sin duda, un rival al cual ningún equipo se querría enfrentar.



Sin embargo, fueron otro de los clubes que parecieron desinflarse en la recta final de la campaña. Jugar el repechaje los mantiene con vida de borrar el pasado y volverse, de nueva cuenta, la pesadilla de sus adversarios en la serie directa por los playoffs de la MLS.

12. San José Earthquakes

Minnesota United FC v San Jose Earthquakes | Stephen Maturen/GettyImages

La brillantez de la estrella juvenil Niko Tsakiris los volvió un equipo difícil de predecir en la recta final de la temporada, en donde recurrieron a la creatividad individual por encima del trabajo colectivo, y aunque esto les permitió seguir con vida en el torneo, difícilmente será suficiente en instancias posteriores.



La dependencia, en el fútbol, se ha vuelto algo inevitable. Si entre los tuyos tienes a un jugador distinto, capaz de volver locos a los rivales y resolver partidos, inevitablemente te volverás dependiente a él.



No obstante, cuando la estrella es joven, el margen de que se equivoque aumenta considerablemente. Esto le juega en contra al San José Earthquakes.

11. Charlotte FC

Inter Miami CF v Charlotte FC | Megan Briggs/GettyImages

El emocionante empate a tres goles ante el siempre complicado Inter Miami, viniendo de atrás y rescatando un partido que parecía perdido, es una muestra clara de lo que es capaz el equipo de Charlotte FC.



Jugando como locales, consiguieron 10 victorias por solo tres derrotas. Hacen de su cancha, su casa, y esto puede volverse un valor agregado en los playoffs.

10. Chicago Fire

Chicago Fire FC v Columbus Crew | Geoff Stellfox/GettyImages

En los partidos de playoffs, algo fundamental es la constancia que los equipos logran mantener a lo largo de la temporada. En ese sentido, el Chicago Fire se convierte en un club verdaderamente confiable.



Su equilibrio, sobre todo, en la parte alta de la cancha, lo vuelven un conjunto difícil de vencer. ¿Lo malo? La falta de roce en esta clase de compromisos.

9. New England Revolution

New England Revolution v Inter Miami CF | Maddie Meyer/GettyImages

El New England Revolution fue otro de los clubes que sacaron ventaja de su localía, convirtiendo su cancha en una verdadera fortaleza. Lograron un total de 11 victorias jugando en su estadio, lo cual les permitió acabar como terceros de la Conferencia Este.



Sin embargo, el desgaste físico de Peyton Miller, su principal figura, ha despertado muchas dudas previo al arranque de los playoffs. Una ausencia de peso en encuentros que requiere de todos completos.

8. LAFC

Seattle Sounders FC v Los Angeles Football Club | Alika Jenner/GettyImages

El LAFC es un equipo del cual nunca te puedes confiar, aunque su sexto lugar en la conferencia parezca indicar lo contrario. Al contar con elementos de talla mundial, como Denis Bouanga y Heung-Min Son, les da experiencia de sobra para afrontar esta clase de compromisos.



En papel, jugarán como visitantes, debido a su posición en la tabla. Sin embargo, cuando entre los tuyos destacan grandes estrellas, siempre encontrarás alguna camiseta como la tuya en la tribuna, sin importar que juegues a kilómetros de casa.

7. Petar Musa

SOCCER: NOV 07 MLS FC Dallas vs Colorado Rapids | Icon Sportswire/GettyImages

En el pasado mercado de fichajes, posterior al Mundial 2026, los aficionados del FC Dallas sintieron algo de miedo, porque un equipo como Tigres, de la Liga MX, amenazaba con contratar a su delantero estrella, el croata Petar Musa.



Sin embargo, el elemento en cuestión optó por continuar con su carrera en la MLS, y el fútbol, hasta el momento, parece haberle dado la razón.



Con 22 goles a lo largo de la temporada, fue vital para que su equipo lograra un ritmo sostenido en toda la campaña. Solo perdieron ocho partidos; ganarle se volvió un reto difícil de consumar.

6. St. Louis City SC

Houston Dynamo FC v St. Louis CITY SC | Alex Slitz/GettyImages

Tras salir campeones de la U.S. Open Cup en el presente año, el St. Louis City SC pareció haberle hallado gusto y entendimiento a la victoria. Manteniendo una solidez futbolística basada en el trabajo físico y la disciplina, alcanzaron la envidiable marca de 19 partidos sin sufrir una sola derrota a lo largo de la campaña.



¿Sufrir? Saben de eso. Entienden y dominan dicho escenario, al grado de convertir una derrota inminente en una victoria épica, de esas que atraen hinchas a la MLS. Sin lugar a dudas, un rival al cual nadie se quisiera enfrentar en la ronda de playoffs.

5. Columbus Crew

Chicago Fire FC v Columbus Crew | Geoff Stellfox/GettyImages

En el fútbol, la figura del director técnico tiende a pesar mucho más de lo que algunos aficionados pudieran imaginar. Para muestra, lo que vivió el Columbus Crew a lo largo de la temporada.



Arrancaron el torneo con Henrik Rydström en el banquillo, pero, a mitad de la competencia, Laurent Courtois les cambió la cara por completo. Cerraron la campaña ganando ocho de sus últimos nueve compromisos y adquirieron un ADN que define a los campeones.

4. Philadelphia Union

SOCCER: NOV 07 MLS Philadelphia Union vs Toronto FC | Icon Sportswire/GettyImages

Si bien es verdad que arrancaron la temporada con un nivel un tanto bajo, tras la pausa obligada por el Mundial 2026, el Philadelphia Union se convirtió en el mejor equipo de la MLS, sumando un aproximado de 2.26 puntos por encuentro.



El regreso de Quinn Sullivan significó mucho para ellos, además del juvenil Cavan Sullivan. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que perdieron, que probablemente ya olvidaron el amargo sabor de la derrota.

3. Vancouver Whitecaps FC

CF Montreal v Vancouver Whitecaps FC | Minas Panagiotakis/GettyImages

Hemos llegado a esa parte del ranking en donde ya no hay tanta cabida a la sorpresa, y los nombres esperados por todos aparecen, de forma irremediable. Y entre esos nombres por supuesto que está el de Vancouver Whitecaps.



Con una diferencia de +40, fueron los amos absolutos de su conferencia. El recuerdo de la final perdida en 2025 aún les respira cerca del oído; elementos como Thomas Müller, Ryan Gauld y Brian White hacen de ellos un rival que desata el terror.

2. Inter Miami

Inter Miami CF v Charlotte FC | Megan Briggs/GettyImages

Cuando abrieron este artículo, sé que muchos de ustedes hicieron lo mismo: deslizaron el cursos hasta abajo, solo para averiguar en qué puesto aparece el astro argentino, Lionel Messi, y el Inter Miami.



Capaz muchos se desilusionarán al verlo como el segundo en el ranking, pero esto no quiere decir que la ‘Pulga’ no tiene posibilidad alguna de repetir como campeón en la MLS.



Al contrario. Está entre los principales candidatos para repetir como campeón y acumular una nueva hazaña al libro de su carrera. Un libro que, a costa del dolor de muchos hinchas, comienza a adentrarse peligrosamente en sus capítulos finales.

1. Nashville SC

FC Cincinnati v Nashville SC | Tanner Pearson/GettyImages

Si hay un equipo en toda la MLS capaz de quitarle el primer lugar de algo al mejor del mundo, como lo es Lionel Messi, ese es el Nashville SC. Curiosamente, el equipo al cual el Inter Miami logró conquistar su primer título oficial: la Leagues CUP.



Pero hoy no parece que haya otro dispuesto a quitarles el trono. Rompieron marca en la historia de la MLS, cosechando la delirante cantidad de 77 puntos a lo largo del torneo. Solo perdieron tres partidos, cuentan con la mejor defensa y un ataque demencial, comandado por Hany Mukhtar, Sam Surridge y Cristian Espinoza.



Dijo un hombre sabio que las delanteras ganan partidos y las defensas, campeonatos. El Nashville SC cuenta con lo uno y con lo otro. ¿Más motivos para ponerlo como favorito? Imposible.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27