Los equipos que ya están clasificados a los cuartos de final de la UEFA Nations League

Después de la fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre, son cinco ya las selecciones que se han clasificado a los cuartos de final de la UEFA Nations League, los cuales se jugarán en marzo.

Los equipos clasificados son: Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal y España. Ellos ya han ganado su boleto y esperan a su rival en la siguiente ronda.

Ayer, la selección de Portugal fue goleada 1-4 ante Dinamarca en la penúltima fecha del Grupo D. La selección de Francia derrotó 2-1 a Turquía con un autogol de los visitantes y uno más de Eli Junior Kroupi en la última jornada del Grupo A y quedaron líderes.

Por su parte, Bélgica goleó a Italia 4-1 en casa que también son parte del Grupo A y quedaron segundo y tercer lugar, respectivamente. Y por último, España cayó en el Metropolitano 2-3 frente a los ingleses en el Grupo C y con ello, los de Thomas Tuchel se adueñaron de la cima, dejando a los de Luis de la Fuente en el segundo peldaño.

La clasificación de los grupos al momento

Grupo A1

Francia (13 puntos), Bélgica (12), Italia (10), Turquía (0).

Grupo A2

Países Bajos (11 puntos), Grecia (8), Alemania (8), Serbia (0).

Grupo A3

England and Spain reach the final eight 🙌#NationsLeague pic.twitter.com/vByz7EOfLo — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026

Inglaterra (15 puntos), España (15), Croacia (6), Chequia (0)

Grupo A4

Portugal (12 puntos), Dinamarca (9), Noruega (6), Gales (3)

Los partidos que faltan por disputarse

Partidos restantes en el Grupo A2

Lunes 16 de noviembre

Alemania - Países Bajos

Grecia - Serbia

Partidos restantes en el Grupo A4

Martes 17 de noviembre

Dinamarca - Noruega

Gales - Portugal

Este torneo nos ha dejado momentos épicos, como la victoria de Inglaterra sobre la selección de España, cortándoles una racha de 43 partidos sin conocer de derrota. La goleada de Dinamarca sobre Portugal es tan solo un ejemplo de que el orden jerárquico en el fútbol ha comenzado a cambiar, y que el trofeo podría acabar en manos de alguna selección inesperada.

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