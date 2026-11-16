Los equipos que ya están clasificados a los cuartos de final de la UEFA Nations League
Después de la fecha FIFA correspondiente al mes de noviembre, son cinco ya las selecciones que se han clasificado a los cuartos de final de la UEFA Nations League, los cuales se jugarán en marzo.
Los equipos clasificados son: Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal y España. Ellos ya han ganado su boleto y esperan a su rival en la siguiente ronda.
Ayer, la selección de Portugal fue goleada 1-4 ante Dinamarca en la penúltima fecha del Grupo D. La selección de Francia derrotó 2-1 a Turquía con un autogol de los visitantes y uno más de Eli Junior Kroupi en la última jornada del Grupo A y quedaron líderes.
Por su parte, Bélgica goleó a Italia 4-1 en casa que también son parte del Grupo A y quedaron segundo y tercer lugar, respectivamente. Y por último, España cayó en el Metropolitano 2-3 frente a los ingleses en el Grupo C y con ello, los de Thomas Tuchel se adueñaron de la cima, dejando a los de Luis de la Fuente en el segundo peldaño.
La clasificación de los grupos al momento
Grupo A1
- Francia (13 puntos), Bélgica (12), Italia (10), Turquía (0).
Grupo A2
- Países Bajos (11 puntos), Grecia (8), Alemania (8), Serbia (0).
Grupo A3
- Inglaterra (15 puntos), España (15), Croacia (6), Chequia (0)
Grupo A4
- Portugal (12 puntos), Dinamarca (9), Noruega (6), Gales (3)
Los partidos que faltan por disputarse
Partidos restantes en el Grupo A2
Lunes 16 de noviembre
- Alemania - Países Bajos
- Grecia - Serbia
Partidos restantes en el Grupo A4
Martes 17 de noviembre
- Dinamarca - Noruega
- Gales - Portugal
Este torneo nos ha dejado momentos épicos, como la victoria de Inglaterra sobre la selección de España, cortándoles una racha de 43 partidos sin conocer de derrota. La goleada de Dinamarca sobre Portugal es tan solo un ejemplo de que el orden jerárquico en el fútbol ha comenzado a cambiar, y que el trofeo podría acabar en manos de alguna selección inesperada.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.